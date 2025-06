Android 16 a cassé les gestes de navigation sur votre Pixel ? Pas de panique, un correctif est en route

La mise à jour vers Android 16 a provoqué quelques soucis de navigation pour plusieurs utilisateurs et utilisatrices. Heureusement, un correctif devrait être déployé très bientôt.

Crédit : Frandroid

Il n’y a sans pas grand-chose de plus frustrant que d’avoir un téléphone complètement paralysé sur une application car plus aucun geste de navigation ne fonctionne. C’est pourtant ce qui est arrivé à plusieurs propriétaires d’appareils Pixel cette dernière semaine avec la mise à jour vers Android 16.

Que ce soit les gestes de navigation ou les classiques trois boutons en bas de l’écran, la dernière mise à jour du système semblait bloquer ou faire lagger l’utilisation de ces outils. Mais plus pour longtemps, note Android Authority.

D’où vient le bug ?

Le média spécialisé a obtenu confirmation de la part de Google que le bug allait être corrigé dans la prochaine mise à jour d’Android 16. Si tout va bien, cette dernière devrait arriver d’ici 3 semaines maximum, puisque les Pixels bénéficient de mise à jour mensuelle. Google pourrait aussi décider de déployer un correctif en urgence dans les prochains jours.

Le bug, qui semble relativement peu répandu, mais qui n’est pas limité à une génération de Pixel spécifique, empêche parfois complètement les gestes ou les boutons de navigation de fonctionner ou retarde grandement le temps de réaction du téléphone. Pas bien pratique si vous voulez faire quoi que ce soit avec votre mobile.

Le Pixel 9 // Crédit : Frandroid

Heureusement, il existe des options, qui tiennent surtout du bricolage pour le moment, afin de récupérer un semblant de navigation fonctionnelle sur votre Pixel si ce dernier est touché par ce bug. Mais aucune n’est pleinement satisfaisante.

La première et la plus facile et de simplement redémarrer votre téléphone. Dans certains cas, cela semble faire l’affaire temporairement. Sinon, vous pouvez aussi tenter de supprimer les données et le cache de l’application « Pixel Launcher » depuis le menu application dans les paramètres. Soyez prévenu, cela effacera tous vos bureaux virtuels sans garantie de fonctionnement.

Enfin, la dernière option est de basculer sur une appli d’accueil différente, comme Nova Launcher ou Lawnchair Launcher. Là aussi, il faudra reparamétrer vos écrans d’accueil malheureusement. Mais cela peut dépanner le temps que Google se décide à déployer son correctif.

Les mises à jour ne sont jamais une science exacte et viennent souvent avec leurs lots de bugs, mais celui-là est tout de même très handicapant. Heureusement, Google semble avoir réagi rapidement.