Le launcher (ou lanceur d'applications) est probablement l’écran où l’on passe le plus régulièrement sur un smartphone Android. Ce launcher justement, varie très souvent d’un constructeur à un autre, parfois avec des philosophies complètement différentes. Bref, il est intéressant de tester ce qui se fait ailleurs. Voici donc les meilleurs launchers alternatifs sur le Play Store.

La meilleure façon de personnaliser simplement votre smartphone sans avoir la moindre connaissance technique (root, etc.), c’est d’installer un lanceur alternatif d’applications, ou launcher dans la langue de Shakespeare. Nous avons donc réalisé une sélection des meilleurs launchers Android du moment selon nous.

Notez que ce n’est pas une liste exhaustive et que vous trouverez d’autres suggestions dans les commentaires de cet article si vous ne trouvez pas votre compte.

Qu’est-ce qu’un launcher sur Android ?

Le launcher (ou lanceur d’applications), c’est l’équivalent du bureau sous Android, une place centrale sur laquelle l’utilisateur se retrouve dès qu’il déverrouille son téléphone et là où il place les icônes de ses applications les plus fréquemment utilisées. Ce que beaucoup d’utilisateurs ne savent pas, c’est que le launcher d’un smartphone Android n’est pas figé. Celui installé par le constructeur peut être modifié et remplacé par un autre.

Il comprend le plus souvent un ou plusieurs bureaux de raccourcis, un tiroir d’application avec la liste complète des apps installées sur le téléphone, et parfois un volet dédié à des widgets.

Les launchers proposés par les fabricants de smartphones sont souvent assez limités en matière de personnalisation. Des limitations compréhensibles : les téléphones doivent pouvoir être facilement pris en main par le grand public. Mais si l’on désire modifier la taille de la grille où sont affichées les applications, modifier les couleurs, afficher le nombre de messages non lus sur des icônes ou encore avoir un bureau qui nous ressemble vraiment, il est nécessaire de passer par des launchers tiers.

Certains launchers alternatifs vont même jusqu’à changer complètement la philosophie d’interaction entre bureau et drawer (tiroir d’applications) que l’on connait habituellement sur Android. Voici notre sélection de launchers alternatifs pour Android, tous très différents et qui devraient couvrir tous les besoins de personnalisation.

Nova Launcher : le plus complet

Si c’est la personnalisation et le contrôle que vous recherchez avant tout, alors c’est du côté de Nova qu’il faut se tourner. Sur la forme, Nova a pratiquement le même design que le launcher de Google. Mais un rapide détour par les options permet d’apercevoir l’incroyable richesse de personnalisation qu’elle permet. C’est de loin le lanceur d’applications le plus connu et utilisé en raison de ses très nombreuses options.

Gestion de la taille de la grille du launcher et du tiroir d’applications, apparence des icônes, du thème, vitesse d’animation, raccourcis divers et gestures, Nova permet de faire presque tout, à l’exception du café.

Notez enfin qu’une version Prime de l’application, vendue 5,25 euros (mais régulièrement en promotion), est également disponible. Cette dernière ajoute quelques options et permet surtout d’ajouter des extensions supplémentaires et aider les développeurs. Notez qu’il est possible de sauvegarder les paramètres de son écran d’accueil pour les importer ensuite sur un autre appareil, pratique si vous changez de smartphone. Bref, Nova Launcher est un must have, tout simplement.

Nova Launcher Télécharger gratuitement Pour donner un coup de jeune à son téléphone ou échapper à la lourde surcouche de son fabricant rien de mieux qu’un launcher alternatif et... 3 raisons de télécharger cette application Une interface proche d’android stock

Personnalisation poussée

Compatible avec les packs d'icônes

Microsoft Launcher : intuitif et pensé pour Windows 10

Le Microsoft Launcher est l’un de ses lanceurs qui s’éloignent de la philosophie de Google pour proposer un autre fonctionnement. Loin de reprendre l’interface de feu Windows Phone, le Microsoft Launcher propose le couple bureau/tiroir habituel, mais avec un volet dédié à vous rendre plus productif. Il permet de visualiser d’un coup d’œil votre calendrier, gérer une To Do List ou encore prendre rapidement quelques notes. Le Microsoft Launcher est surtout très simple à prendre en main, tout en proposant de nombreuses options.

Bien entendu, le launcher est encore plus efficace si vous le connectez avec un compte Microsoft (Outlook, Xbox Live) et permet dans ce cas de synchroniser certains éléments avec Windows 10.

Microsoft Launcher Télécharger gratuitement Pour les fans de Microsoft ou ceux qui cherchent une interface simple, Microsoft Launcher offre une expérience smartphone épurée et connectée... 3 raisons de télécharger cette application Une interface épurée et personnalisable

Un flux d'actualité qui vous ressemble

Echangez des photos et fichiers avec votre PC

Evie Launcher : rapide et léger

Evie Launcher est devenu très rapidement populaire en misant sur un seul élément : les performances. De fait, c’est le lanceur d’application idéal pour les smartphones vieillissant ou manquant un peu de puissance. Il promet fluidité et simplicité sans noyer l’utilisateur sous les options et fonctions gadgets.

On apprécie le tiroir d’application toujours trié avec en haut de la liste les dernières applications installées. Difficile d’en dire plus tant ce lanceur va à l’essentiel avec sa proposition, sans fioriture.

Evie Launcher Télécharger gratuitement Evie est un launcher, une application qui vient remplacer l’écran d’accueil de votre smartphone pour totalement transformer son interface. Ce... 3 raisons de télécharger cette application Une nouvelle interface gratuite et parfaitement exécutée

Un design minimal pour vous concentrer sur l'essentiel

Personnalisez votre accueil et choisissez vos icônes

Launcher iOS 13 : un petit gout de pomme

Vous êtes un ancien habitué d’iOS et vous avez changé pour un smartphone sous Android ? Launcher iOS 13 propose comme son nom l’indique d’imiter le style du système d’Apple et l’appliquer à Android. On retrouve aussi tout le système de navigation venant d’Apple : le volet de widgets à gauche, le moteur de recherche avec un glissement vers le bas depuis le centre de l’écran.

On perd évidemment le tiroir d’application, et il faudra réorganiser les applications avec un appui long sur le bureau. Une imitation très réussie qui pourrait aussi intéresser les fans d’Android qui veulent avoir un avant-gout d’iOS. Ce lanceur va même jusqu’à remplacer l’icône du Play Store par celle de l’App Store.

Le même développeur propose aussi une imitation du centre de contrôle iOS 13 pour parfaire l’expérience.

Lanceur iOS 13 Télécharger gratuitement Comme son nom l'indique, Lanceur iOS est un lanceur alternatif d'application qui imite le système d'exploitation d'Apple. Oubliez le tiroir... 3 raisons de télécharger cette application Une très bonne imitation d'iOS

Fluide

Simple à utiliser

Smart Launcher 5 : le lanceur modulaire

Smart Launcher a connu une grande refonte avec sa version 5. Il s’agit d’un lanceur modulaire promettant d’organiser ses composants en fonction de vos besoins.

Lien YouTube S’abonner à FrAndroid

Il propose notamment un tiroir d’application sophistiqué avec un tri des applications en catégorie : Communication, Internet, Jeux, Médias et Utilitaire. Il permet de trouver très facilement l’application que l’on cherche. Par défaut, un volet à gauche est dédié aux dernières actualités. Les fans d’iOS seront également contents de retrouver la possibilité d’ajouter des badges de notification aux raccourcis des applications.

Smart Launcher 5 Télécharger gratuitement Smart Launcher est un lanceur d'application alternatif pour Android. Il intègre de nombreuses options de personnalisations, avec un système de... 3 raisons de télécharger cette application Catégorisation intelligente des apps

Volet dédié à l'actualité

Interface bien pensée

Action Launcher : la navigation repensée

Action Launcher est une alternative à Nova Launcher. Il reprend lui aussi le design et les icônes du launcher de Google en misant sur ses nombreuses options. On mentionnera surtout la possibilité de rendre le widget de recherche de Google plus pratique — et son menu latéral gauche listant toutes les applications installées sur le téléphone. Sa version gratuite a toutefois un peu trop tendance à inciter les utilisateurs à passer à la caisse pour débloquer de nouvelles fonctions.

Lien YouTube S’abonner à FrAndroid

Action Launcher Télécharger gratuitement Le launcher d’application est l’interface centrale de votre smartphone, celle d’où vous ouvrez toutes les autres applications, Action... 3 raisons de télécharger cette application Un launcher inspiré par les Google Pixel

Des gestes et raccourcis pour optimiser votre navigation

Une personnalisation aisée et avancée

Lawnchair Launcher : l’open-source

Lawnchair Launcher suit la même philosophie que Nova Launcher, proposer une expérience proche de celle imaginée par Google, tout en la rendant plus personnalisable. Hormis être nommé après un mauvais jeu de mots, il a le mérite d’être complètement gratuit, libre et open source (licence GPL v3). Il est disponible sur le Google Play Store, mais aussi sur F-Droid et directement sur APKMirror.

Les développeurs promettent de proposer les mêmes fonctions que le Pixel Launcher de Google, tout en les rendant compatibles avec les versions d’Android antérieur à Android 8.0 Oreo.

Lawnchair Launcher Télécharger gratuitement Débarrassez-vous de votre interface encombrante et optez pour un écran d’accueil épuré inspiré des Google Pixel en téléchargeant Lawnchair... 3 raisons de télécharger cette application Une interface proche des Google Pixel

Accédez au Google Feed et à Google Assistant

Personnalisez tout de A à Z simplement

Notre vidéo

Lien YouTube S’abonner à FrAndroid

Précisons que l’une des possibilités de la plupart de ces launchers est la personnalisation des icônes d’applications. Vous trouverez une sélection de packs agréables à l’œil ci-dessous.