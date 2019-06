Envie de profiter de la dernière version du Google Play Store ? Voici comment télécharger l’APK et installer cette mise à jour.

Le Google Play Store, auparavant connu sous le nom d’Android Market, est l’un des points centraux d’Android puisqu’il permet d’accéder à des millions de jeux et d’applications. Bien que ce ne soit pas le seul moyen de remplir son téléphone, cela reste bien souvent le plus simple et, mine de rien, le plus sécurisé.

Si vous voulez profiter des dernières nouveautés de cette boutique, vous trouverez ici sa dernière version en date ainsi qu’un rapide guide d’installation.

Où trouver le Google Play Store

Sur la majorité des smartphones Android vendus en France, le Google Play Store est déjà installé nativement et se met à jour automatiquement. Le déploiement est toutefois progressif et il est donc possible que vous n’ayez pas la dernière version en date. Pour le vérifier, lancez l’application, ouvrez le menu hamburger en glissant votre doigt depuis le bord gauche de l’écran vers la droite, puis rendez-vous dans les paramètres de l’application. Tout en bas vous verrez une case baptisée « Store » affichant le numéro de version actuel.

Voici la dernière version disponible à ce jour au format APK :

Il s’agit d’une version universelle compatible avec tous les smartphones et tablettes disposant d’Android 4.1 ou une version ultérieure.

Quelles sont les nouveautés de cette version ?

Aucun changelog n’accompagne cette mise à jour. Bien que non signalées, des corrections de bugs et autres optimisations ont certainement été apportées.

Avec cette version, il est possible de forcer la toute nouvelle interface épurée.

Les dernières mises à jour majeures apportées à l’application concernent l’intégration d’une section « Notifications » ainsi qu’une fonction permettant de libérer de l’espace de stockage sur le téléphone. Différents designs sont par ailleurs en cours de test par Google, mais leur déploiement est effectué côté serveur, indépendamment de la version du client.

Installer le Google Play Store

Pour installer le Google Play Store, il est impératif que votre smartphone possède les Google Play Services. Sur un smartphone de Xiaomi par exemple, vous pouvez installer l’ensemble par le biais d’un package dédié. La manipulation est expliquée dans un autre tutoriel.

Pour installer cette mise à jour du Play Store, il suffit donc de télécharger le fichier .APK depuis votre téléphone, puis de le lancer après avoir autorisé les installations de sources inconnues dans le menu sécurité des paramètres de votre smartphone. Une explication étape par étape est disponible dans notre tutoriel dédié.

Installer le Google Play Store sur Android TV

Si vous souhaitez installer le Google Play Store sur un appareil Android TV (TV connectée, box Android…), il est important de noter que le fichier n’est pas le même. Il vous faudra pour cela télécharger le fichier adéquat, dont voici la dernière version disponible à ce jour au format APK :

La manipulation n’est pas bien différente de celle permettant d’installer un APK sur Android, à savoir : activer les sources inconnues et lancer le fichier depuis un explorateur. La manipulation complète est disponible sur notre tutoriel dédié.

Vous pouvez également retrouver notre moteur de recherche de jeux et d’applications, directement sur FrAndroid.