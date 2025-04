Google ne tolérera plus les téléphones au stockage rachitique

Android va désormais demander au minium 32 Go de stockage pour fonctionner correctement. Un progrès pour l’OS qui a trop longtemps toléré les mobiles avec une mémoire rachitique.

« Stockage disponible insuffisant ». Si vous utilisez un mobile Android depuis quelques années, vous êtes probablement déjà tombé sur ce message en voulant installer une application ou télécharger un fichier. Jusqu’à aujourd’hui, l’OS mobile de Google tolérait les appareils avec seulement 16 Go de stockage, un volume excessivement bas compte tenu de nos usages actuels. Mais les choses vont changer.

Comme l’a remarqué Android Authority, Google a instauré un nouveau seuil minimum de stockage pour pouvoir utiliser Android 15 : 32 Go d’espace disque. Loin d’être une panacée, cette nouvelle limite basse est tout de même un progrès.

Du mieux, mais des soucis quand même

Si la plupart des mobiles actuels sont vendus avec 32, 64 voir 128 Go de stockage de base, certains modèles entrée de gamme ou destinés aux pays en voie de développement continuent d’embarquer seulement 16 Go. Quand on sait que, même les versions les plus anciennes d’Android occupent quasiment 10 Go rien qu’avec les fichiers système, l’équilibre est délicat à trouver.

Désormais donc, tous les mobiles souhaitant embarquer Android 15 ou proposer la mise à jour vers la dernière version du système devront obligatoirement embarquer 32 Go de stockage. De quoi laisser un peu plus de place aux différentes applications pour respirer.

Malheureusement, si ce doublement du stockage requis est une bonne nouvelle, les règles de Google précisent aussi que 75 % de ces 32 Go doivent être réservé à la partition système. Cela signifie que seuls 8 Go seront concrètement disponibles à l’utilisation. Un volume encore très maigre, puisque rien que l’application Facebook occupe par exemple 150 et quelques mégaoctets (soit 2 % du stockage libre).

Le stockage, un souci majeur sur smartphone

Techniquement, rien n’empêche concrètement un constructeur d’embarquer Android sur un téléphone ou une tablette avec 16 Go de RAM. Mais le système ne pourra pas prétendre à l’utilisation des services mobiles de Google et donc ne pourra pas embarquer le Play Store et les applis Google traditionnels.

Si doubler le stockage de 16 à 32 Go est une bonne chose (particulièrement en 2025), dans les faits, même les mobiles entrée de gamme qui obéissent aux nouvelles règles de Google causeront sans doute rapidement des maux de tête à leurs utilisateurs et utilisatrices. D’après une étude du collectif Limites Numériques, le stockage saturé est encore aujourd’hui l’un des problèmes les plus fréquents sur smartphone, juste derrière la dégradation de la batterie.

En l’état, forcer les constructeurs à faire un effort sur le stockage paraît indispensable. Mais interroger nos usages et la tendance obésiciel de certaines applications paraît aussi pertinent. Plutôt que de faire la course au « toujours plus », peut-être est-il aussi temps de se demander comment faire « toujours mieux » ?