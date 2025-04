Android 16 réserve une belle surprise pour l’utilisation des téléphones entrée de gamme

Pas encore tout à fait sorti, Android 16 est déjà plein de surprises. L’une d’entre elles va permettre aux téléphones entrée de gamme d’installer plus facilement des applications.

Mise à jour Android 16 // Source : Frandroid

Le temps passant et les téléphones devenant de plus en plus costaud, de nombreuses équipes de développement se sont mises à construire des applications plus lourdes et plus exigeantes en puissance de calcul. Mais cette tendance laisse de côté une large partie de la population qui peine à installer ces logiciels sur leurs téléphones entrés de gamme.

Il semblerait que Google ait pensé au problème puisque, selon Android Authority, Android 16 devrait embarquer une nouvelle fonction de compilation dans le cloud pour simplifier l’installation des applis sur les mobiles peu puissants. On vous explique.

Des histoires d’artefacts

Lors de l’installation d’une application sur Android, le processeur se met au boulot pour décompresser tout un tas de contenu, notamment des fichiers de métadonnées ou des bouts de code censés accélérer le lancement et l’exécution de l’application. C’est ce qu’on appelle des « artefacts » dans le langage Android. Pour peu qu’une application ait un bon paquet de ces artefacts, les téléphones les moins puissants pourront mettre un certain temps à installer une application.

C’est là qu’intervient la compilation dans le cloud. L’application va être en quelque sorte installée sur un serveur distant qui mettra à disposition ces artefacts qui seront directement téléchargés depuis le téléphone cible sans passer par la coûteuse étape de décompression locale. En somme, Android va plutôt se reposer sur le débit Internet que sur la puissance du processeur pour installer des applications.

Crédit : Frandroid

Bien sûr, cela exige d’avoir un bon accès à Internet afin de télécharger les fichiers rapidement, mais, avec la démocratisation de la 4G et de la 5G il est probable que le débit offert par votre opérateur puisse pallier la puissance de votre processeur.

Un débat plus large à avoir ?

Reste encore à voir comment cette solution sera implémentée. Pour le moment, excepté via quelques bouts de code ça et là, Google n’a pas précisé exactement qui aura le droit à cette évolution et quand. Il se pourrait qu’il faille activer manuellement l’option dans un premier temps pour pouvoir l’utiliser.

Quoi qu’il en soit, il est plaisant de voir que la course à l’innovation ne laisse pas complètement les téléphones entrés de gamme de côté. Même si une réflexion plus large autour de la place et de la puissance consommée par nos applications modernes parait aussi indispensable.