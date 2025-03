L’iPhone 16e est plus résistant qu’on ne le pensait et réserve une bonne surprise côté réparabilité

Lancé fin février, l’iPhone 16e est le nouveau modèle « abordable » d’Apple. Il est passé entre les mains peu délicates du vidéaste JerryRigEverything, connu pour ses tests de durabilité.

Un iPhone 16e a été sacrifié sur l’autel de la science. Le YouTuber JerryRigEverything, spécialisé dans les tests de durabilité et le démontage (souvent féroce) d’appareils électroniques a sévi sur le nouveau smartphone d’Apple. Positionné à 719 euros en France, ce modèle est le plus accessible actuellement proposé au catalogue du géant de Cupertino… mais aussi l’un des plus costauds.

Contrairement à ce que l’on aurait pu penser, l’appareil résiste en effet plutôt bien aux mauvais traitements. Le traitement Ceramic Shield appliqué à son écran lui permet notamment de supporter certaines rayures. Un constat qui s’étend au dos de l’appareil, mais aussi à la plaque de verre recouvrant le capteur photo arrière. Les flancs de l’iPhone 16e, en « simple » aluminium, s’avèrent par contre fragiles. On pouvait s’en douter.

Résistant aux rayures, au feu et à la torsion, avec quand même des vulnérabilités

Suivant son protocole de brutalités habituel, JerryRigEverything a également soumis l’écran de l’iPhone à la flamme d’un briquet. Une situation périlleuse que l’écran OLED a supporté une vingtaine de secondes, et qui n’a visiblement pas conduit à une panne par la suite, ou à des dommages trop visibles.

Last but not least, l’iPhone 16e résiste efficacement à la torsion. En la matière, l’appareil semble aussi bien construit que les autres iPhone 16, avec un cadre solide qui ne se déforme pas. Il est loin le temps de l’iPhone 6 et du BendGate.

Au travers de son démontage, le vidéaste révèle enfin une bonne surprise côté réparabilité. On apprend en effet que l’iPhone 16e dispose d’une des nouvelles batteries conçues pour se détacher à l’aide d’un courant électrique de faible intensité. Dans le cadre d’un remplacement, cette dernière peut donc être extraite du châssis de manière beaucoup plus aisée que par le passé.