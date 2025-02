Autonomie et vitesse : surprise, le modem C1 de l’iPhone 16e fait mieux que Qualcomm

L’iPhone 16e fait ses preuves : un modem Apple qui consomme moins et tient plus longtemps. Mieux encore, il est plus performant que le modem Qualcomm.

L’iPhone 16e sera commercialisé demain, et les premiers tests sont déjà publiés. Une chose est réellement nouvelle sur ce produit, c’est son modem Apple C1.

Les premiers tests en laboratoire et en conditions réelles viennent de tomber, et ils sont plutôt prometteurs.

On parle ici d’un modem C1 qui, d’après Apple, serait bien plus économe en énergie que les anciens modèles fabriqués par Qualcomm.

Testé en laboratoire et à l’extérieur

Pour commencer, les experts du site chinois Geekerwan ont mis l’iPhone 16e à l’épreuve avec des tests 5G en laboratoire. Ils ont utilisé une tour cellulaire synthétique – une mini-antenne installée dans une pièce pour simuler un réseau mobile – et ont comparé ce petit nouveau avec l’iPhone 16.

Résultat ? Les performances réseau sont quasi identiques entre les deux : vitesse, stabilité, tout y est. Mais là où ça devient bien pour le C1, c’est que le modem C1 consomme beaucoup moins d’énergie. Comme ce qu’Apple promettait.

Passons aux chiffres : dans des conditions où le signal 5G est bien costaud, l’iPhone 16 tire en moyenne 0,88 watt pour faire tourner son modem Qualcomm, tandis que l’iPhone 16e se contente de 0,67 watt avec son modem C1. Faites le calcul : ça fait une baisse d’environ 24 %. Même avec un signal plus faible, l’écart reste notable, autour de 17 %.

Et dans la vraie vie, ça donne quoi ? Geekerwan a testé l’autonomie des iPhone en streaming vidéo sur un réseau 5G. Verdict : l’iPhone 16e a tenu 7 heures et 53 minutes, contre 7 heures pour l’iPhone 16 et 6 heures 54 minutes pour le 16 Pro. Presque une heure de plus. Mais attention, il y a un petit twist : l’iPhone 16e a aussi une batterie plus grande (3961 mAh, soit 12 % de plus que le 16 Pro). Du coup, cette autonomie boostée, c’est un combo gagnant entre le modem économe et une batterie plus grosse.

Des tests grandeur nature : métro, train et stabilité

Les tests ne se sont pas arrêtés au labo. L’équipe a emmené les iPhone dans le métro et même dans un train à grande vitesse pour voir comment ils se débrouillaient.

Dans le métro, pas de grosse surprise : les deux modèles (16 et 16e) se tiennent dans un mouchoir de poche pour la stabilité du signal. Quelques pertes de connexion par-ci par-là, mais rien de dramatique.

Par contre, dans le train, l’iPhone 16e a montré de belles performances en 5G : ses vitesses de téléchargement étaient parfois 2 à 3 fois plus rapides que celles de l’iPhone 16 ou 16 Pro. Pour l’upload (l’envoi de données), l’avantage était moins marqué, mais il restait devant.

Là où ça coince un peu, c’est sur la lecture vidéo en streaming dans le train. L’iPhone 16e a eu plus de coupures temporaires que ses prédécesseurs.

En 4G, les résultats sont plus mitigés : il excelle en upload, mais peut se faire dépasser en download par les anciens modèles. Bref, le modem C1 n’est pas parfait partout, mais il fait largement le job.

Pour résumer, ce modem C1 marque des points face aux modems Qualcomm des précédents iPhone. Non seulement il tient la comparaison en termes de performances réseau, mais il brille surtout par son efficacité énergétique. Et si on le compare à un smartphone Android (testé aussi par Geekerwan), l’écart est encore plus flagrant : jusqu’à 30 % de consommation en moins en 4G.

Apple semble avoir trouvé une nouvelle recette pour ses futurs modèles.

