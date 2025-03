Test de l’iPhone 16e : j’aurais adoré l’adorer

Source : Robin Wycke – Frandroid

Ancien utilisateur de l’iPhone 13 mini, j’ai toujours aimé ce que proposait Apple avec la gamme iPhone SE. La firme recyclait un ancien design avec une puce très performante pour garantir un smartphone avec beaucoup de mises à jour, et donc une grande longévité. Le tout, avec une facture bien allégée.

Avec les années, l’iPhone SE a pris un sérieux coup de vieux et on attendait son remplaçant de pied ferme. Il prend quelque part la forme de l’iPhone 16e lancé par Apple en 2025. On retrouve, en effet, le même ADN : réutilisation d’un ancien design, puce renouvelée, et prix « un peu » plus mesuré. Est-ce que la recette est toujours pertinente ?

Fiche technique

Modèle Apple iPhone 16e (SE 4) Dimensions 71,5 mm x 146,70 mm x 7,8 mm Interface constructeur iOS Taille de l’écran 6,1 pouces Définition 2532 x 1170 pixels Densité de pixels 460 ppp Technologie OLED SoC Apple A18 Puce graphique Apple GPU Stockage interne 128, 256, 512 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 48 Mp Capteur photo frontal 12 Mp Définition enregistrement vidéo 4K @ 60 fps Wi-fi Wi-Fi 6 (ax) Bluetooth 5.3 5G Oui NFC Oui Capteur d’empreintes Non Type de connecteur USB Type-C Poids 167 g Couleurs Noir, Blanc Fiche produit

Design

Nous parlions de la réutilisation d’un ancien design. L’iPhone 16e reprend le visuel d’un iPhone 14, notamment avec l’écran Oled borderless à encoche large. Pas de Dynamic Island au programme ici.

Heureusement, nous avons tout de même quelques améliorations au programme, héritées des iPhone 15 et 16. Comme l’oblige l’Union européenne, cet iPhone 16e est équipé d’un port USB-C pour la recharge.

Le bouton d’action est également présent sur la tranche gauche, à la place du bouton Sonnerie/Silence que l’on trouvait sur les anciens iPhone. En revanche, pas de touche Camera Control, elle est réservée aux iPhone 16 et 16 Pro.

Je trouve le design de cet iPhone 16e particulièrement réussi. On est devant la quintessence du design d’un smartphone : un châssis en aluminium sur les tranches, un écran bord à bord à l’avant, et un dos simple avec un appareil photo ressortant à peine.

Cet iPhone 16e est seulement proposé en deux coloris : noir ou blanc. On aurait aimé voir Apple nous proposer de la couleur comme la marque sait le faire avec ses iMac.

Notre exemplaire, dans sa robe blanche, est juste sublime et agréable en main. Le traitement du verre au dos avec cette texture douce matte est très satisfaisante au toucher.

Écran parfaitement calibré, mais fluidité limtiée

Fini l’écran LCD de l’iPhone SE ou de l’iPhone 11, on passe ici à un écran Oled, « Super Retina XDR » dans le langage d’Apple. Il promet une définition 2532 x 1170 pixels sur une diagonale de 6,1 pouces, avec une luminosité de 800 nits — 1200 nits en pointe en HDR — et la fonction True Tone pour adapter la température des couleurs à l’éclairage ambiant.

Un écran bloqué à 60 Hz

Seul ombre au tableau : il ne s’agit pas d’une dalle LTPO et la fréquence d’affichage est bloquée à 60 Hz. Je suis loin d’être un utilisateur exclusif d’écran à haute fréquence, et j’utilise un MacBook Air avec un écran 60 Hz au quotidien. Pourtant, je n’ai pas pu m’empêcher de remarquer un manque de fluidité criant par moments avec l’iPhone 16e. Des saccades en passant d’une page à l’autre de l’accueil ou dans les transitions entre applications.

Ce n’est pas non plus une question d’habitude, je pense. J’ai utilisé exclusivement l’iPhone 16e pendant plus d’une semaine, en plus du MacBook Air, et c’est seulement sur l’iPhone 16e que je perçois ces ralentissements dans l’interface. Je le mentionne ici, mais il est difficile de totalement déterminer si l’écran est à incriminer, ou si le problème provient d’iOS ou des performances de la puce Apple A18.

Calibration parfaite

Nous avons également soumis la dalle de l’iPhone 16e à l’analyse de notre sonde colorimétrique et du logiciel CalMAN Ultimate de Portrait Displays..

Nous relevons 849 cd/m2 pour la luminosité maximale, au-dessus de la promesse d’Apple. L’écran est également parfaitement calibré avec un deltaE moyen de 1,92 (en dessous de 3, la différence est invisible à l’oeil nu). La couverture colorimétrique est également conforme à la promesse d’Apple : 100% du spectre DCI-P3 et 149% du spectre sRGB.

Le logiciel maitrisé d’Apple

L’iPhone 16e tourne sous iOS 18.3, la dernière version stable en date du système. Rien à redire ici puisqu’il propose les mêmes fonctions que sur les autres iPhone de la gamme. Il va également bénéficier d’Apple Intelligence dès son arrivée en France avec iOS 18.4.

Surtout, avec son architecture Apple A18 de dernière génération, l’iPhone 16e devrait en principe recevoir des mises à jour pour de longues années à venir. Apple ne fait pas de promesse sur cet élément, mais l’historique de la marque peut suffire à convaincre. Notons toutefois que la concurrence a largement rattrapé son retard sur ce point, en particulier Google et Samsung qui proposent désormais une grande longévité.

Appareil Photo : un seul objectif en 2025 ?

L’une des plus grandes contraintes de l’iPhone 16e, quand on le compare avec d’autres iPhone ou d’autres smartphones sur le marché, c’est la présence d’un seul appareil photo au dos. Pas d’ultra-grand angle, pas de téléobjectif, pas de macro ou d’autres accessoires.

Apple revient à ce qui a fait longtemps la définition d’un smartphone dans le domaine de la photo : un simple point and shoot. Aucune fioriture ici, un appareil photo de 48 mégapixels avec une ouverture à f/1,6.

Il suffit donc de sortir l’iPhone, déclencher l’application, viser et prendre sa photo sans réfléchir à aucun réglage. Une seule option est proposée par défaut : le mode x2, qui est simplement un zoom dans les 48 mégapixels pour obtenir une photo de 12 mégapixels.

En journée

Sans trop de surprise, l’iPhone 16e s’en sort très bien avec de bonnes conditions de lumière.

Le capteur de 48 mégapixels permet de récolter un maximum de détails et la puce Apple A18 permet une très grande réactivité de l’appareil. On peut enchaîner les prises de photos sans aucun problème et saisir dans l’instant même un chat plutôt effrayé.

On perçoit ainsi très bien les détails du pelage de mon chat sur la photo prise de très près (on voit même l’iPhone 16e dans le reflet de ses yeux), tout comme la peluche de Mukumuku l’écureuil volant et sa cape rouge.

Même chose pour les photos en extérieur. Les résultats sont très convaincants et très simples à obtenir. iPhone oblige, on a des couleurs très proches de la réalité, au point d’avoir des photographies parfois un peu ternes, aux couleurs moins chatoyantes par rapport à d’autres smartphones.

Les selfies

À l’avant du smartphone, Apple intègre sa fameuse caméra TrueDepth compatible avec la reconnaissance faciale FaceID. Ici, il s’agit plus précisément d’un capteur de 12 mégapixels avec une ouverture f/1,9.

Les résultats sont franchement convaincants, surtout en intérieur ou dans des bonnes conditions. La nuit, c’est évidemment beaucoup plus difficile, mais l’appareil photo s’en sort honorablement.

La nuit

Grâce à son capteur de 48 mégapixels, l’iPhone 16e s’en sort plutôt bien même la nuit, avec de faibles conditions de luminosité. On imagine que les années d’amélioration du traitement photo font également ici leur travail.

Malgré un nettoyage de l’objectif en bonne et due forme, j’ai observé des lens flare au niveau des lampadaires. Rien de trop marqué toutefois, ni qui serait d’ordre à dénaturer une photo.

Performances

La principale force de cet iPhone 16e est l’intégration d’une puce Apple A18. La même que celle que l’on retrouve sur l’iPhone 16 classique ? Presque. Apple a retiré un cœur au niveau de la puce graphique GPU.

Moyenne normalisée des benchmarks AnTuTu, 3DMark et Geekbench 6 (du plus cher au moins cher)

Dans les benchmarks cela se voit et fait reculer l’iPhone 16e de quelques places. Pour autant, hormis ce problème de fluidité dans l’interface, sans doute lié à l’écran 60 Hz, la puce se montre très performante, notamment en jeu.

Nous avons pu faire tourner Zenless Zone Zero en qualité maximale pendant une longue session de jeu sans aucun problème de performance.

Très moderne, la puce est également dotée de toutes les dernières technologies proposées par Apple, comme le support du format vidéo AV1.

Les performances de cette puce devrait aussi lui assurer une bonne longévité, et c’est finalement le critère le plus important sur ce type de smartphone.

Autonomie

Apple a fait de grandes promesses avec l’autonomie de l’iPhone 16e. Sur son site, on peut lire que l’iPhone 16e pourra tenir jusqu’à 26 heures en lecture vidéo, contre 22 heures pour l’iPhone 16 de même taille. En fait, Apple promet d’atteindre les mêmes sommets d’autonomie qu’un iPhone 16 Plus, dans un format bien plus compact.

Dans les faits, j’ai été très positivement surpris par l’iPhone 16e. Habituellement, mon usage plutôt intensif met à genoux les iPhone d’Apple assez rapidement. Ici, je me suis surpris à tenir la journée assez facilement malgré des sessions de jeu, du téléchargement en 5G et de la vidéo en streaming.

Seule véritable ombre au tableau, la question de la recharge. Évidemment aucun chargeur dans la boîte comme le pratique Apple depuis quelques années. L’iPhone 16e se recharge en USB-C avec un chargeur 20W. Autrement dit, vous allez mettre 30 minutes pour gagner à peine 50% de charge. Ce n’est pas particulièrement rapide en 2025.

L’iPhone 16e est également compatible avec la norme Qi de charge sans fil par induction. Le téléphone n’est en revanche pas compatible Magsafe. Vous ne pourrez pas le faire tenir, sans une coque spécialement adaptée, à la verticale sur un socle de charge Magsafe.

Réseau et communication : l’Apple C1

Si l’iPhone 16e fait surtout appel à une réutilisation de composants vu sur d’autres iPhone auparavant, il propose aussi une véritable innovation technologique. C’est le tout premier iPhone à intégrer un modem cellulaire entièrement conçu par Apple, l’Apple C1.

C’est une vraie réussite. Non seulement, il permet visiblement à l’iPhone de gagner en autonomie, mais il se montre surtout tout aussi performant sinon plus que mon iPhone 16 Pro et son modem Qualcomm.

La 5G à 53,87 Mo/s ça dépôte !

Je capte très mal les réseaux SFR et Free Mobile à mon domicile. Pourtant avec l’iPhone 16e j’ai été en mesure de capter suffisamment de réseau pour quelques téléchargements. En pointe avec une excellente couverture 5G, j’ai pu faire des téléchargements à plus de 50 Mo/s ce qui est excellent.

En revanche on regrette vraiment l’impasse faite sur la puce Ultra Wideband qui permet en principe d’utiliser la localisation précise des AirPods ou des produits AirTags. Ici, il faudra donc se contenter d’une localisation très approximative.

C’est dommage, car cet iPhone 16e s’adresse avant tout à un très large public, et il s’agit précisément du genre de fonction de confort au quotidien très bien pensé pour le grand public.

Prix et disponibilité

Apple commercialise l’iPhone 16e à partir de 719 euros en France pour la version 128 Go.

C’est à ce jour l’iPhone le plus cher proposé par Apple en entrée de catalogue. Il est proposé à un tarif nettement supérieur à l’ancien iPhone SE 2022 (lancé à 529 euros) ou l’iPhone 5C (599 euros).

Le plus grand concurrent dans l’univers Apple de l’iPhone 16e se trouvera du côté du reconditionné. On trouve aujourd’hui des iPhone 15 en qualité premium à 589 euros chez Back Market par exemple.

Néanmoins, malgré son tarif élevé, l’iPhone 16e est tout de même l’iPhone le moins cher pour qui voudra s’essayer à Apple Intelligence lors de son arrivée en France, les iPhone 15 non Pro n’y ayant pas droit. Au plus proche, c’est donc l’iPhone 15 Pro qui se négocie aux alentours de 900 euros en reconditionné.