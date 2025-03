iPhone 16e : comment le modem 5G Apple C1 bat Qualcomm sur son propre terrain

Le cabinet Ookla a publié une étude permettant de mieux cerner les performances du nouveau modem 5G Apple C1 en conditions réelles d’utilisation. Les résultats obtenus dans le cadre de cette analyse mettent en avant l’efficacité de la solution d’Apple face à celle de Qualcomm.

L’iPhone 16e impressionne par les performances de son modem 5G Apple C1 // Source : Robin Wycke – Frandroid

Nous en avons déjà parlé à plusieurs reprises sur Frandroid, l’efficacité énergétique et les performances de l’Apple C1 impressionnent. Dévoilé en même temps que l’iPhone 16e qu’il équipe, le premier modem 5G d’Apple surclasse les solutions concurrentes de Qualcomm sur plusieurs points.

Un constat qu’Ookla a lui aussi pu mettre en exergue au travers de tests conduits « dans le monde réel » sur les réseaux des trois principaux opérateurs américains : AT&T, Verizon et T-Mobile.

En l’occurrence, le cabinet d’analyse a comparé les vitesses obtenues par le modem Apple C1 de l’iPhone 16e, à celles offertes par le modem Qualcomm installé à bord de l’iPhone 16. Cette comparaison porte sur trois cas de figure :

Les performances les plus basses obtenues par les deux modems (10ème centile le plus bas)

Les performances moyennes

Les performances les plus hautes obtenues par les deux modems (90ème centile le plus élevé)

Apple fait une entrée remarquée sur le marché des modem 5G

Ce que l’on constate ici, c’est que le bilan est globalement positif pour la solution d’Apple, qui n’est jamais (rappelons-le) que la toute première génération de modem 5G fabriquée en interne par la firme. Les résultats obtenus par Ookla nous permettent néanmoins d’avoir une vision nuancée de ce que les deux puces proposent.

Source : Ookla

De manière très terre à terre, on constate que l’Apple C1 est devant le modem de Qualcomm utilisé par l’iPhone 16, pour ce qui est des performances les plus basses obtenues par les deux puces. Cela signifie concrètement que lorsque le réseau vient à manquer, et que les vitesses de téléchargements sont faibles, le modem d’Apple souffre moins que son rival. Il parvient donc à prodiguer malgré tout une meilleure expérience d’utilisation.

Sur les performances moyennes on remarque que les deux puces se valent, en dépit d’une légère avance observée pour la solution d’Apple. Dans le détail l’Apple C1 est plus rapide en moyenne sur les réseaux d’AT&T et Verizon, tandis que la puce de Qualcomm a l’avantage chez T-Mobile. Difficile donc de départager les deux modem 5G sur ce terrain.

En revanche, le modem de Qualcomm conserve un net avantage sur l’Apple C1 lorsqu’on parle cette fois des performances maximales mesurées. Cela dit, cette victoire est mise en perspective par Ookla.

« Les performances au 10e centile le plus bas donnent souvent une image plus précise de la qualité d’expérience globale (QoE) que le 90e centile le plus rapide, qui peut être faussé par les zones couvertes par les ondes millimétriques, et qui est sujet à des rendements marginaux décroissants », explique le cabinet.

Le dernier point d’analyse donne enfin un avantage à l’Apple C1. En matière de vitesse en upload, la puce d’Apple arrive en effet devant cette de Qualcomm chez les trois opérateurs testés. De quoi nous orienter vers un déploiement de nouveaux modems Apple sur un nombre croissant d’iPhone à l’avenir. Comprenez que Qualcomm va bientôt perdre l’un de ses plus gros clients.