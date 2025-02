Une nouvelle ère commence pour l’iPhone avec l’Apple C1 : ce changement va bouleverser le secteur

L’iPhone 16e est un gros changement dans l’histoire d’Apple. Plus qu’une simple mise à jour, ce nouveau modèle embarque une nouvelle puce : le modem Apple C1, premier modem 4G-5G conçu entièrement en interne. Une évolution qui marque un pas décisif vers l’indépendance technologique de la marque à la pomme.

Développant les avantages de la puce Apple, le C1 est le premier modem conçu par Apple et le modem le plus économe en énergie jamais installé sur un iPhone, il offre une connectivité cellulaire 5G rapide et fiable. La puce Apple, y compris le C1, la toute nouvelle conception interne et la gestion avancée de l’alimentation d’iOS 18 contribuent toutes à une autonomie extraordinaire de la batterie.