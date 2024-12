Prévus pour 2025, les prochains HomePod et box Apple TV marqueront une nouvelle ère pour Apple

Soucieuse de ne dépendre de personne d’autre que d’elle-même, Apple continue de développer ses puces maison. La prochaine devrait être un modem sans-fil qui pointerait le bout de son nez en 2025.

Chantre de « l’intégration verticale », Apple tente autant que possible de produire elle-même tous les composants utilisés dans ses appareils. Mais dans une industrie aussi complexe que celle de la high-tech, cela n’est pas toujours facile, en témoigne les nombreuses embûches que l’entreprise a trouvées sur son chemin en tentant de développer un modem maison. Il semblerait cependant que la firme ait fait des progrès dans le domaine, si l’on en croit les informations dévoilées par Bloomberg.

Un projet du nom de « Proxima » pourrait bien se concrétiser dans les mois à venir. Derrière ce nom quelque peu abscons se cache en fait une puce made in Apple capable de gérer les connexions Bluetooth et Wi-Fi. Le composant aurait pour tâche de remplacer les puces Broadcom employées jusqu’ici dans les appareils Apple. Ce n’est pas encore les puces 5G que l’entreprise a le plus grand mal du monde à produire, mais c’est un début.

L’Apple TV et le HomePod 2025

Histoire de ne pas tenter le diable, Apple n’intégrerait bien évidemment pas cette puce immédiatement dans ses iPhone, mais commencerait par la tester sur des appareils moins critiques, à savoir, le HomePod et l’Apple TV. Il semblerait en effet que Apple ait dans les tuyaux pour 2025 une nouvelle enceinte « intelligente » et une nouvelle box TV.

Ce n’est pas la première fois que ces appareils font parler d’eux à vrai dire. Un nouveau HomePod semble dans les tuyaux depuis la sortie du dernier modèle en 2023. Il se pourrait d’ailleurs que cet appareil intègre un écran, un peu à la manière de ce que fait Amazon avec son Echo Show ou Google avec ses produits Nest.

L’Apple TV version 2025, quant à elle, viendrait remplacer le boîtier sorti en 2022 et pourrait jouer un rôle crucial dans la nouvelle stratégie d’Apple sur la domotique.

Cap sur la domotique

Si l’on ne sait pas encore quand exactement sortiront ces produits, il semble probable qu’Apple dote ses futurs iPhone 17 de la puce Proxima d’ici à la fin de l’année et que les Mac y passent ensuite dans le courant de l’année 2026.

Pour Apple, basculer sur une solution de connexion sans fil maison pourrait être indispensable si l’entreprise pense réellement créer un écosystème domotique complet. Cela lui permettrait en effet d’avoir plus de contrôle sur les communications inter-appareil afin de s’assurer que tout fonctionne correctement.