Pourquoi Apple repousse une nouvelle fois sa riposte aux Echo Show et Nest Hub

Initialement prévu pour 2024, il faudra sans doute attendre le second semestre de l’année prochaine pour mettre la main sur le prochain-né de la gamme HomePod. En cause : un développement logiciel plus long que prévu pour cet écran connecté qui devrait être le fleuron de la nouvelle orientation d’Apple vers la domotique.

Apple repousse d'un an ses nouvelles ambitions en matière de domotique

Si l’écosystème domotique d’Apple, HomeKit, n’est pas la pire des solutions pour piloter une maison connectée, force est de constater que la concurrence semble avoir une longueur d’avance. Les rayons dédiés du Google Store et d’Amazon sont plus étoffés, et les appareils et écosystèmes compatibles avec Home et Alexa sont plus nombreux. De plus, il manque encore à Apple un dernier type d’appareil dans sa gamme : un écran connecté.

La firme devrait toutefois combler cette lacune très prochainement, et les rumeurs et fuites à ce sujet se multiplient. Malheureusement, selon Ming-Chi Kuo, nous ne sommes pas tout à fait prêts à accueillir cet appareil sur nos étagères. En effet, dans un article publié sur Medium, cet analyste généralement bien informé affirme qu’Apple aurait reporté la production de son écran connecté au troisième trimestre 2025.

Ce ne serait pas la première fois que l’entreprise américaine révise son calendrier. En 2023, Kuo avait prédit que l’appareil sortirait au cours de 2024, avant d’être repoussé au début de l’année prochaine. Ce serait donc lors de la prochaine grande messe d’Apple, la WWDC 2025, que devrait être présenté le premier écran connecté estampillé du logo à la pomme croquée.

Quand l’intelligence artificielle nécessite un peu plus de préparation

Ce serait le développement des logiciels de cet HomePod accompagné d’un écran qui aurait causé un tel retard. Kuo ne donne pas de détails sur le sujet, mais il se pourrait que l’appareil ait subi un repositionnement en cours de route, notamment dans le domaine de l’IA. Il devrait en effet intégrer un Apple Intelligence qui commence tout juste à se frayer une place sur les iPhone, les iPad et autres Mac.

Destiné à devenir un véritable hub pour HomeKit, cet écran connecté devrait ainsi intégrer de nombreuses fonctionnalités dopées à l’IA, qui seraient notamment utiles à l’hypothétique caméra connectée que la firme pourrait lancer en 2026. Pour alimenter tout cela, l’appareil serait équipé d’une puce A18, déjà présente dans les iPhone 16.

Cependant, bien que Ming-Chi Kuo soit considéré par certains de nos pairs comme « l’analyste Apple le plus fiable au monde », et que ses nouvelles révélations semblent plutôt logiques, tout ceci reste à prendre avec des pincettes. On peut toutefois bel et bien s’attendre à ce que la firme de Cupertino se focalise davantage sur la maison connectée, un secteur en pleine expansion qui devrait grandement bénéficier (du moins dans le meilleur des mondes) d’outils tels qu’Apple Intelligence.