HomePod, tvOS… Apple voudrait transformer ces produits voués à notre salon

Apple travaillerait à l’introduction de deux nouveaux HomePod avec écran, mais aussi au déploiement d’une nouvelle identité visuelle pour son logiciel tvOS. Attendus en 2025, ces changements permettraient à Apple de passer à la vitesse supérieure sur la domotique.

Le prochain modèle d’enceinte connectée HomePod d’Apple pourrait s’équiper d’un écran (image d’illustration). // Source : MacRumors

Apple n’a visiblement pas abandonné son projet d’HomePod à écran. S’il prend doucement des airs d’arlésienne, ce nouveau produit arriverait bien chez Apple en début d’année 2025, en deux versions, et en parallèle d’un « rebranding » du logiciel tvOS… rebaptisé « homeOS » pour l’occasion. Cette double nouveauté aurait pour but de redonner de l’élan à Apple sur le terrain de la domotique, et potentiellement de permettre à l’entreprise d’investir plus sérieusement ce marché.

Ce nouvel HomePod serait une sorte d’hybride entre une enceinte connectée et un écran intelligent, avec un concept potentiellement proche de ce que l’on connait déjà chez Google avec les Nest Hub et Nest Hub Max. L’appareil serait décliné en version classique, avec caméra, et en version plus haut de gamme, probablement dotée en plus d’un système de suivi mécanique de l’utilisateur lors d’appels vidéo. De quoi nous rappeler de précédentes rumeurs.

Apple prêt à investir plus franchement la domotique ?

Outre leur caméra, ces deux modèles embarqueraient l’un comme l’autre un processeur A18 Bionic pour prendre en charge Apple Intelligence. On y trouverait en outre un dispositif de reconnaissance des mouvements pour gérer des contrôles basiques sur certaines applications.

Les dernières informations relayées par Apple Insider font par contre état d’un tarif salé pour le modèle le mieux équipé. Ce HomePod haut de gamme pourrait être affiché à plus de 1000 euros et serait essentiellement pensé pour les utilisateurs avancés et le monde de l’entreprise.

On apprend enfin que le modèle de plus basique n’aurait accès qu’à une sélection limitée d’applications (Home, FaceTime, Note, Calendrier et quelques applis tierces, principalement). Bien entendu, ces deux nouveaux modèles d’HomePod offriraient une solide expérience audio, proche de cette proposée sur les modèles actuels. Ils seraient également en mesure d’utiliser la nouvelle version de Siri attendue avec iOS 18.