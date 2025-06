Pour ce journaliste réputé, Apple devrait lancer une bague connectée pour sauver sa division wearables

Dans la dernière édition de sa newsletter, le journaliste Mark Gurman explique pourquoi Apple devrait sérieusement songer à lancer sa propre bague connectée.

La bague connectée Ultrahuman Ring Air // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Depuis quelques années, de plus en plus d’acteurs cherchent à développer une nouvelle gamme de produits à porter sur soi, les bagues connectées. Après Oura, Ultrahuman ou RingConn, on a vu des marques plus généralistes, comme Samsung ou Amazfit, investir ce segment.

Cependant, l’une des marques les plus importantes de la tech, Apple, ne s’est toujours pas positionné sur ce nouveau marché. D’après le journaliste Mark Gurman, ce serait pourtant une solution pour sauver la division wearables du constructeur.

En effet, dans la dernière édition de sa newsletter Power On, le journaliste de l’agence Bloomberg, très bien informé sur les projets d’Apple, détaille les raisons qui pourraient pousser Apple à se lancer dans le domaine des bagues connectées.

D’abord, Mark Gurman avance que la marque à la pomme n’a pas lancé de « nouvelle technologie qui pousse les gens à changer d’appareil depuis un moment ». Rappelons en effet que les Apple Watch se contentent, depuis quelques années, de petites évolutions de design ou d’interface, sans nouveau capteur. Une stagnation technologique qui aurait causé une baisse de 7 % du chiffre d’affaires de la division wearables d’Apple l’an dernier, avec une baisse des ventes de l’ordre de 14 % pour les montres d’Apple. Signalons par ailleurs qu’Apple est désormais dépassé par des marques chinoises comme Xiaomi sur le segment des montres et bracelets connectés.

Une Apple Ring serait la solution pour relancer Apple

Or, pour le journaliste de Bloomberg, la solution pourrait se trouver dans le marché des bagues connectées. Ce type d’appareil a le mérite de s’adresser aux utilisateurs qui n’apprécient pas de porter une montre, notamment la nuit, d’être moins intrusif, d’avoir une meilleure autonomie, d’être plus élégant et de permettre de porter une montre mécanique au poignet :

En proposant une bague connectée, l’entreprise pourrait s’adresser aux personnes qui ne veulent pas d’Apple Watch. L’entreprise générerait une chiffre d’affaires qu’elle ne toucherait pas autrement et attirerait davantage de personnes dans son écosystème de produits.

La Samsung Galaxy Ring // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

Mark Gurman relève également qu’une bague connectée Apple pourrait fonctionner de pair avec ses appareils de réalité mixte, qu’il s’agisse de son casque Vision Pro ou, à terme, de lunettes connectées.

Une analyse plus que des révélations

Pour l’heure, il ne s’agit cependant que d’une analyse du marché, le journaliste de Bloomberg ne révélant aucun projet interne lié au développement d’une bague connectée.

Par ailleurs, si les anneaux de santé ont connu un pic d’intérêt l’an dernier avec le lancement de la Galaxy Ring ou de la Oura Ring 4, cet intérêt semble se tarir. De son côté, il semble que Samsung n’ait pas prévu de lancer sa nouvelle Galaxy Ring 2 de sitôt, avec une seconde bague connectée attendue plutôt l’an prochain.