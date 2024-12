Pourquoi il ne faut absolument pas acheter cette bague connectée à moins de 30 euros ?

Il y a quelques semaines, nous avons vu une bague connectée à moins de 30 euros faire l’objet d’une offre partagée sur Dealabs. Nous nous sommes dits qu’il valait mieux la tester avant que d’autres personnes ne se fassent avoir, et nous avions raison.

La bague M1 Smart Ring Health Tracker // Source : Romain Ribout

Les bagues connectées sont de plus en plus nombreuses sur le marché. Si la plupart des références disponibles chez les principaux acteurs comme Samsung, Oura ou Ultrahuman ne peuvent pas encore être qualifiées d’abordables, des modèles vraiment pas chers — et très douteux — commencent déjà à apparaître. C’est le cas de la M1 Smart Ring Health Tracker, une bague connectée vendue à moins de 30 euros sur GeekBuying.

Nous avons eu connaissance de ce produit sur Dealabs, un site communautaire qui partage tout un tas d’offres, tech ou non. Et si certains commentaires laissent envisager que le produit semble ne pas être de bonne qualité pour son prix, ce n’est pas le cas de tous. Certains vont évidemment se faire avoir, ou même croire aux données peu crédibles que la bague récolte. Nous sommes donc là pour faire le point et éviter tout achat impulsif.

Choisir sa bague connectée

Vouloir une bague connectée ou tout autre traqueur d’activité est souvent synonyme de vouloir se mettre ou de se remettre au sport. Cette volonté de prendre soin de son corps peut déjà représenter une grosse étape, qu’il ne faut donc absolument pas gâcher avec un capteur d’activité décevant qui pourrait vous démotiver. Les raisons peuvent être diverses : mauvaise qualité du produit, données vraiment peu fiables ou encore une interface logicielle peu intuitive ou pas pratique à utiliser.

M1 Smart Ring Health Tracker – Romain RIBOUT pour Frandroid.

Dites-vous que la M1 Smart Ring Health Tracker coche malheureusement toutes ces cases. C’est pourquoi il est important de bien se renseigner avant de faire un achat de la sorte et encore davantage pour les bagues connectées. Car, en plus, la taille est unique, il ne faut donc pas se tromper — surtout que toutes les marques adoptent des nomenclatures de taille différentes.

Le kit de tailles de la Samsung Galaxy Ring, pour illustration // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

Sur GeekBuying, la marque de la bague ne propose pas de baguier ou de sizing kit, il faut donc y aller un peu à l’aveugle. Après quelques renseignements sur Internet, j’ai choisi la taille 11, mais le site marchand ne fournissait que très peu d’informations lors de la commande en octobre dernier. J’ai mis à peu près 3 semaines à la recevoir. Depuis, GeekBuying a un peu mis à jour la fiche produit, avec des tailles en millimètre cette fois.

Les différentes tailles disponibles pour la M1 Smart Ring Health Tracker.

Côté design, il faut néanmoins dire que c’est une petite surprise. En effet, la bague est plutôt jolie, avec sa large bande noire entourée par deux fines lignes métalliques et rappelle un peu ce qui se fait chez Ring One. On voit d’ailleurs bien sur la partie intérieure les circuits imprimés avec quelques capteurs qui s’illuminent parfois en rouge ou vert. De plus, elle tient bien au doigt et je n’ai eu aucune difficulté à la retirer quand j’en avais besoin.

M1 Smart Ring Health Tracker : que vaut-elle vraiment ?

Sur le papier, la M1 Smart Ring Health Tracker est alléchante pour le prix. Elle promet un suivi continu en récoltant les données de votre sommeil, de votre fréquence cardiaque, de votre taux d’oxygène dans le sang ou encore la distance parcourue et les calories brûlées. Cela parait assez complet, surtout que le site indique une autonomie entre 3 et 5 jours.

Les données récoltées et l’interface logicielle

Une fois que vous avez votre bague à votre doigt, il faut télécharger l’application CyFit, disponible sur iOS et Android. La traduction y est particulièrement approximative en français, notamment avec un onglet « cible sportive » où l’on ajoute ses objectifs, comme la distance, les calories, mais aussi « l’échec »… entre 3 000 et 50 000 « étapes ». Allez savoir pourquoi. Je pense qu’il s’agit évidemment du nombre de pas (steps en anglais, qui signifie également étapes), mais c’est assez troublant.

« Cible Sportive » depuis l’application CyFit.

Concernant les mesures, tout semble biaisé, à commencer par l’analyse du sommeil. En consultant l’application, je voyais parfois qu’elle détectait que je dormais de 19 à 20h après le boulot, alors que je regardais simplement un épisode d’une série sur mon canapé. Et c’est arrivé plusieurs fois ! Même avec les données d’une nuit complète, il y a toujours un gros décalage avec l’Apple Watch 10, en témoignent ces captures d’écran de mon smartphone.

Apple Watch 10 – analyse sommeil M1 Smart Ring – analyse sommeil

Hormis de constater que les données de sommeil sont bien différentes, c’est avant tout l’heure du couché qui m’a choqué : 21h22 pour la bague et 23h10 pour la montre. Et je me suis bien couché vers 23h ce jour-là. De plus, ma nuit était agitée et je me suis effectivement réveillé plusieurs fois, ce que l’Apple Watch 10 a détecté, mais que la M1 Smart Ring Health Tracker a complètement omis.

L’autre problème de cette bague « connectée », concerne les activités sportives. Pour faire simple, l’application ne propose tout simplement pas d’exercices aussi basiques que la marche ou la course à pied, mais uniquement des « jeux somatosensoriels » qui ne se lancent même pas et qui restent bloqués à un chargement de 99 %. Bref, impossible, comme l’Apple Watch, de déterminer une activité précise. Les données sont donc forcément trompeuses en fonction de votre sport de prédilection.

M1 Smart Ring – erreur chargement M1 Smart Ring – application jeu somatosensoriel

Pour l’exemple, j’ai couru pendant un peu moins de 30 minutes en portant l’Apple Watch 10 d’un côté et la M1 Smart Ring Health Tracker de l’autre. La première me dit que j’ai fait un peu plus de 3 km pour 4 817 pas et 259 calories brûlées quand la deuxième m’annonce 3,66 km (ce qui peut être en adéquation avec la première mesure en comptant les quelques mètres supplémentaires pour rentrer chez moi) pour 5 700 pas et seulement 73 calories brûlées. Ce n’est même pas assez pour éliminer de son corps une sole de 100 g (un poisson peu calorique). Bref, la montre de la Pomme aussi ne propose qu’une estimation, mais force est de constater que c’est bien plus fiable du côté de la firme de Cupertino qu’avec cette M1 Smart Ring Health Tracker.

La seule mesure où la M1 Smart Ring Health Tracker m’inspirait plutôt confiance était la fréquence cardiaque. Dans les deux cas, j’ai eu un résultat de 73 BPM au repos. Mon collègue Geoffroy, habitué des tests de bagues et de montres, m’a alors conseillé de mesurer également la fréquence cardiaque en plein effort effort.

Je suis retourné courir un peu moins de 5 km un matin, et je me suis arrêté à la moitié pour prendre la mesure. Le constat est sans appel : environ 140 BPM pour l’Apple Watch 10 et même pas 90 BPM pour la M1 Smart Ring Health Tracker. Autant vous dire que j’étais pourtant bien essoufflé à ce moment-là.

Apple Watch 10 : mesure fréquence cardiaque pendant l’effort M1 : mesure fréquence cardiaque pendant l’effort

Enfin, le taux d’oxygène dans le sang ne me semble pas trop aberrant, avec un résultat de 100 % sur la montre de la Pomme et un résultat de 98 % sur la bague. Mais après les précédentes mesures complètement erronées de la bague, difficile de croire en sa véracité.

L’autonomie

C’est maintenant l’heure de tuer le mythe de l’autonomie : la bague m’a tenue à peine une journée lors de sa première charge. Par la suite, en enlevant la fonctionnalité suivie H24 depuis l’application, elle tenait tout juste aussi bien que l’Apple Watch 10 que j’avais au poignet pour comparer les mesures, à savoir un jour et demi dans le meilleur des cas. Ce n’est vraiment pas folichon pour un objet connecté sans écran.

La bague M1 Smart Ring Health Tracker // Source : Romain Ribout

En comparaison des cadors du marché comme Samsung avec sa Galaxy Ring ou Oura avec sa Ring 3, c’est environ 6 fois moins d’autonomie. Vous me direz alors qu’e ce n’est pas trop ‘il est difficile de comparer une bague à 30 euros et un anneau à 399 euros, mais prenons alors la bague connectée NewGen Medicals à moins de 100 euros. Là encore, l’autonomie est bien supérieure : un peu plus de 4 jours selon notre test, en activant la mesure de la fréquence cardiaque toutes les dix minutes et avec un total de 1h30 d’exercice.

On peut toutefois dire que la M1 Smart Ring Health Tracker se recharge assez rapidement avec son chargeur magnétique : environ 1 h 30 pour une charge complète. Cependant, il y a un gros problème avec la charge : celle-ci ne fonctionne plus après un certain temps, dans mon cas après un mois d’utilisation.

L’état de la M1 Smart Ring Health Tracker après seulement un mois. d’utilisation – Romain RIBOUT pour Frandroid.

En fait, la bague ne semble pas bien étanche jusqu’à 5 ATM, ni même résister à l’eau ou la transpiration tout court comme le confie la marque. Le petit port magnétique qui permet de recharger la bague est déjà totalement oxydé. À cette heure-ci, je ne peux plus recharger la bague.

Conclusion : achetez un autre wearable

Vous l’aurez compris, cette « smart ring » n’a rien d’intelligente. Absolument toutes les mesures effectuées sont fausses, donc pas sûr que cela ait un grand intérêt, d’autant plus si vous ne pourrez plus la recharger après un court temps d’utilisation (1 mois). Sauf si vous voulez vraiment un objet tech geek pas cher pour amuser la galerie, mais ça serait vraiment dommage d’en arriver là.

Pour le même prix, nous vous conseillons bien plus de vous tourner vers un bracelet connecté si vous voulez vous (re)mettre au sport, comme ceux de Xiaomi, de Huawei ou de Honor. C’est peut-être un peu moins esthétique, mais c’est bien plus pratique, fiable et utile au quotidien.

