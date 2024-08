Votre bague connectée tombe en panne ? Préparez-vous à en racheter une neuve…

Réparer son smartphone ? Possible. Sa montre connectée ? Compliqué. Sa bague intelligente ? Impossible !

Depuis quelques années, un nouveau venu fait son apparition dans le monde déjà bien rempli des objets connectés : la bague connectée.

Avec des acteurs comme Oura en tête de file, et des géants comme Samsung qui s’y mettent, ces bijoux promettent monts et merveilles.

Surveillance passive de la santé, design discret, autonomie impressionnante… Sur le papier, c’est le gadget parfait. Mais comme souvent dans le monde de la tech, tout ce qui brille n’est pas or. iFixit a mis la main sur une Galaxy Ring, que nous avons testée, et l’a démontée.

Un bijou high-tech… vraiment durable ?

Première chose à savoir : ces bagues connectées, aussi petites soient-elles, embarquent une batterie lithium-ion, comme dans votre smartphone ou votre montre connectée. Et qui dit batterie, dit durée de vie limitée. C’est un fait : au fil du temps et des cycles de charge, la capacité de la batterie diminue. Résultat ? Une autonomie qui fond comme neige au soleil.

Jusque-là, me direz-vous, rien de bien surprenant. Après tout, c’est le lot de tous nos appareils électroniques, non ? Pas tout à fait. Et c’est là que le bât blesse pour nos chères bagues intelligentes.

Contrairement à un smartphone ou même une montre connectée, qu’on peut (tant bien que mal) ouvrir pour changer la batterie ou réparer un composant, les bagues connectées sont… hermétiques. Et quand je dis hermétiques, c’est dans tous les sens du terme ! iFixit a dû utiliser un scanner médical pour voir l’intérieur sans la casser. Et quand ils ont finalement réussi à l’ouvrir ? Mauvaise nouvelle : l’intérieur est noyé dans de la résine.

Traduction ? Une fois que la batterie est morte, c’est game over pour votre bague connectée à plusieurs centaines d’euros. Pas de réparation possible, pas de changement de batterie. Nada.

L’envers du décor : l’impact environnemental

Bon, à ce stade, vous vous dites peut-être : « Bah, c’est pas grave, j’en rachèterai une nouvelle« . Sauf que… c’est là que ça coince. D’un point de vue environnemental, c’est une catastrophe.

On peut facilement imaginer des milliers de petits anneaux bourrés d’électronique et de métaux rares, jetés à la poubelle tous les deux ou trois ans. Certes, pour l’instant, les bagues connectées ne se vendent pas autant que les smartphones. Mais si la tendance prend, on se dirige tout droit vers une nouvelle source de déchets électroniques difficiles à recycler.

Et attention, on ne parle pas de les jeter n’importe où. Ces petits bijoux technologiques doivent être traités comme des déchets électroniques spéciaux.

Alors, que faire ? Pour l’instant, il n’y a pas de solution miracle. Mais une chose est sûre : si vous décidez de sauter le pas et d’acheter une bague connectée, faites-le en connaissance de cause. Et surtout, réfléchissez-y à deux fois avant de la jeter quand elle montrera des signes de faiblesse. Qui sait ? Peut-être que la pression des consommateurs poussera les fabricants à trouver des solutions plus durables à l’avenir.

Surtout que les bagues ne sont pas les seules à être touchées pour ce problème.

Prenons également l’exemple des montres connectées : bien qu’elles soient légèrement plus faciles à ouvrir que les bagues, leur réparation reste un véritable casse-tête pour la plupart des utilisateurs. Les bracelets connectés, quant à eux, sont souvent conçus comme des dispositifs jetables, avec des batteries soudées et des composants miniaturisés difficiles à remplacer.

