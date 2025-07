Ce récent SSD M.2 avec 2 To (et 7 100 Mo/s) de la marque Crucial est déjà vendu au rabais lors des soldes

Le stockage de votre PS5 arrive à saturation ? Ça tombe bien, pendant les soldes, le SSD M.2 Crucial P310 avec 2 To de stockage et un dissipateur thermique intégré tombe à un super prix : 131 euros seulement.

Pour équiper votre PS5 d’un SSD, ce dernier remplir plusieurs critères : débits très élevés, interface PCIe 4.0, présence d’un dissipateur thermique… et c’est justement ce que propose le Crucial P310. La bonne nouvelle, c’est que le modèle de 2 To est actuellement affiché à moins 20 %.

Pourquoi choisir le Crucial P310 ?

Une vitesse de lecture allant jusqu’à 7 100 Mo/s

Un dissipateur thermique thermique

Un stockage conséquent : 2 To

Habituellement proposé aux alentours de 160 euros, le SSD M.2 Crucial P310 avec 2 To de stockage et un dissipateur thermique se vend en ce moment à 131,99 euros sur Amazon.

Un SSD parfait pour la console de Sony

De nos jours, il est plus intéressant d’opter pour un SSD NVMe comme le Crucial P310, que sur un SSD classique au format 2,5 pouces qui se branche en SATA. Pourquoi ? Simplement parce que les SSD NVMe sont capables d’atteindre des débits largement supérieurs. Ils permettent de réduire les temps de chargement, que ce soit pour charger un jeu ou encore exécuter un logiciel. Le transfert des fichiers se fera aussi plus rapidement.

Il trouvera bien sa place dans les entrailles d’une PS5. Sony impose des débits d’au moins 5 500 Mo/s pour un fonctionnement correct : autant dire qu’avec sa vitesse de lecture pouvant atteindre 7 100 Mo/s, et sa vitesse d’écriture pouvant grimper jusqu’à 6 000 Mo/s, le P310 est parfaitement équipé.

Un stockage plus étendu

La marque intègre même sur son SSD un dissipateur thermique, qui est fortement recommandé pour éviter toute surchauffe qui pourrait conduire à des pertes de performances de la console. Notez également que ce SSD vous fait bénéficier de 2 000 Go, soit 2 To de stockage. De quoi enregistrer une assez grosse quantité de jeux, et c’est bien pratique quand on sait que le stockage natif d’une PS5 s’élève à « seulement » 667 Go.

Pour l’installer, ce n’est pas aussi simple qu’insérer une carte mémoire. Avant toute chose, veillez à mettre à jour la console, puis de vous équiper d’un tournevis cruciforme, être délicat et vous armez de patience. Si vous avez quelques appréhensions, nous vous conseillons cet article qui reprend toutes les étapes à réaliser pour installer le SSD sans problème. Il peut tout aussi bien être installé sur un PC si la carte mère de celui-ci dispose d’un port M.2 PCI Express en version 3.0 ou 4.0.

