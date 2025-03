Le SSD Crucial T700 1 To, avec son interface PCIe Gen 5.0 et ses débits ultra-élevés, est à moitié prix sur Amazon

Avec ses vitesses pouvant aller jusqu’√† 11 700 Mo/s en lecture, le SSD NVMe M.2 PCIe Gen 5.0 Crucial T700 de 1 To fait sans conteste partie des mod√®les les plus performants du march√©. Une r√©f√©rence avec dissipateur thermique que l’on trouve en ce moment √† 134,99 euros au lieu de 259 euros sur Amazon.

Les SSD NVMe M.2 dot√©s d’une interface PCIe Gen 5.0 sont arriv√©s il y a quelque temps sur le march√©, certains proposant des performances plut√īt impressionnantes. C’est notamment le cas du Crucial T700 de 1 To, dot√© d’un dissipateur thermique et qui peut atteindre un d√©bit maximum de 11 700 Mo/s en lecture s√©quentielle. Une excellente solution pour apporter un bon coup de boost √† votre PC. En ce moment, ce SSD est d’ailleurs propos√© √† moins de 135 euros.

Ce qu’il faut savoir sur le SSD Curcial T700

Un SSD NVMe M.2 PCIe Gen 5.0

Une vitesse de lecture allant jusqu’√† 11 700 Mo/s

Un dissipateur thermique intégré

Auparavant affich√© √† 259 euros, puis r√©duit √† 150 euros, le SSD NVMe M.2 PCIe Gen5 Crucial T700 de 1 To est aujourd’hui disponible en promotion √† 134,99 euros sur Amazon.

Un SSD bien puissant

Le SSD Crucial T700 est un SSD NVMe au format M.2 2280, qui a la particularit√© d’adopter la technologie PCIe Gen 5.0. Il est donc bien plus rapide qu’un SSD PCIe Gen 4. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le mod√®le que signe Crucial ne fait pas les choses √† moiti√©. Ses vitesses peuvent en effet atteindre 11 700 Mo/s en lecture s√©quentielle et 9 500 Mo/s en √©criture.

Le Crucial T700 peut ainsi permettre de donner un bon coup de fouet à un PC un peu vieillissant et lent. Les temps de chargement seront considérablement réduits, tandis que les lancements des applications seront bien accélérés. Et avec 1 To sous la main, vous avez largement de quoi faire pour stocker des jeux, des fichiers, des applications et même des photos/vidéos en UHD ou en 8K.

Un dissipateur thermique pour maintenir de bonnes performances

Retenez par ailleurs que si le SSD Crucial T700 utilise l’interface PCIe Gen 5.0, il est aussi r√©trocompatible avec la norme PCIe 4.0. Enfin, ce Crucial T700 int√®gre bel et bien un dissipateur thermique en aluminium et en cuivre nickel√©, qui a tout son int√©r√™t dans un PC.

Cet outil est, pour rappel, indispensable pour pr√©venir la surchauffe du SSD, qui pourrait conduire √† une diminution nette de ses performances. Et quand on sait que les SSD modernes, surtout en PCIe 5.0, ont tendance √† beaucoup chauffer, le dissipateur n’est clairement pas √† n√©gliger.

