Crucial X10 Pro : ce performant SSD externe de 4 To n’a jamais été aussi peu cher que maintenant

Pour garder près de vous à tout moment vos fichiers et vos jeux, il est intéressant de se tourner vers un bon SSD externe. Et pour cela, le Crucial X10 Pro semble tout choisi. D’ailleurs sa version avec 4 To de stockage chute sous les 300 euros actuellement.

SSD Crucial X10 Pro (4 To) // Source : Amazon

Si les SSD NVMe sont un bon investissement, que ce soit pour l’ajouter dans les entrailles de son PC Portable ou de sa PS5, les SSD externes le sont aussi. Ils permettent de garder précisément des fichiers, jeux et photos, et ce, partout avec soi. La marque Crucial est un gage de sérennité dans ce domaine et le modèle X10 Pro ne déroge pas à la règle, surtout pour autant de stockage à ce prix.

Ce qu’il faut retenir du SSD Crucial X10 Pro

Un SSD compact et robuste

Des débits capables de monter jusqu’à 2 100 Mo/s

Une grande capacité de stockage : 4 To

De base à 449,99 euros, puis réduit à 329,99 euros, le SSD externe Crucial X10 Pro avec 4 To de stockage se vend actuellement à 296,99 euros sur le site de Rue du Commerce.

Un SSD pratique à transporter et qui dure dans le temps

On attend d’un SSD externe qu’il soit compact pour être emmené partout avec soi aisément, et ça, Crucial l’a bien compris. Avec ses dimensions de ‎6.5 × 5 × 1 centimètres et ses 42 g, le X10 Pro peut tout à fait rentrer dans une poche ou dans un sac sans prendre de place.

Pour que vous voyagiez sans souci, sans crainte de le casser, la marque offre une solution robuste. Avec une résistance à l’eau et à la poussière (IP55) et même aux chutes jusqu’à 2 mètres de hauteur, le X10 Pro est fait pour durer. De quoi être plus serein en cas de petit accident.

De bonnes performances et une énorme quantité de Go

Ce SSD est capable de monter jusqu’à 2 100 Mo/s en vitesse de lecture, et jusqu’à 2 000 Mo/s en écriture. Il est donc particulièrement adapté pour transférer régulièrement des photos et des vidéos haute définition, le tout avec des temps de chargements réduits.

Pour accueillir toutes vos données, le SSD de Crucial peut compter sur une belle quantité de données, à savoir 4 To de stockage, afin de stocker des milliers de fichiers et de vidéos. Enfin, ce modèle est par ailleurs utilisable sur de nombreux supports, comme les PC, Mac, les appareils Android ou iPhone via cable USB-C. Et puisqu’il fonctionne en plug & play, aucun logiciel n’est nécessaire pour le mettre en marche.

