Amazon brade à -41 % ce SSD Crucial 1 To doté d’un dissipateur thermique et idéal pour la PS5

Le SSD NVMe Crucial T500 de 1 To est une référence qui va permettre à votre PS5 d’être plus réactive, mais aussi de vous proposer un espace de stockage plus conséquent pour vos jeux. Aujourd’hui, ce modèle est proposé à 87,99 euros au lieu de 149,99 euros sur Amazon.

Pour prendre place dans les entrailles d’une PS5, un SSD doit idéalement cocher plusieurs cases : débits très élevés, interface PCIe 4.0, présence d’un dissipateur thermique… Justement, le Crucial T500 propose bel et bien tout cela, et il peut même prendre place dans un PC trop lent. La bonne nouvelle, c’est que le modèle de 1 To est actuellement affiché à -41 %.

Les points essentiels du Crucial T500

Un SSD NVMe M.2 PCIe Gen4 de 1 To

Une vitesse de lecture allant jusqu’à 7 300 Mo/s

Un dissipateur thermique inclus

Auparavant affiché à 149,99 euros, le SSD NVMe M.2 Crucial T500 de 1 To est aujourd’hui disponible en promotion à 87,99 euros sur Amazon. Notez qu’il s’agit du prix le plus bas jamais pratiqué pour ce produit !

Le SSD parfait pour la console de Sony

Le SSD Crucial T500 peut tout à fait être installé dans les entrailles d’une PS5, pour la simple et bonne raison qu’il répond à toutes les exigences de Sony concernant les SSD adaptés à sa console next-gen. D’abord, il s’agit bien d’un SSD NVMe PCIe Gen 4. De plus, le constructeur impose des débits d’au moins 5 500 Mo/s pour un fonctionnement correct : autant dire qu’avec sa vitesse de lecture pouvant atteindre 7 300 Mo/s, et sa vitesse d’écriture pouvant grimper jusqu’à 6 800 Mo/s, le Crucial T500 est parfaitement équipé.

Par ailleurs, l’entreprise japonaise conseille fortement d’opter pour un SSD doté d’un dissipateur thermique, lequel va permettre d’éviter tout phénomène de surchauffe, qui pourrait diminuer drastiquement les performances de la machine. Ce modèle de Crucial T500 en possède bien un. Pour l’installer sans difficulté dans votre PS5, vous pourrez vous référer à cet article, qui vous expliquera pas à pas comment faire pour ne pas vous louper. Une fois bien inséré, ce SSD vous fera profiter d’une belle réactivité, d’un téléchargement des jeux bien plus rapide et de temps de chargement considérablement réduits.

Idéal pour ranimer un PC lent

Notez également que ce SSD vous fait bénéficier de 1 000 Go, soit 1 To de stockage. De quoi enregistrer une assez grosse quantité de jeux, et c’est bien pratique quand on sait que le stockage natif d’une PS5 s’élève à « seulement » 667 Go. Vous pourrez ainsi y stocker 20 titres supplémentaires de 50 Go ou 10 de 100 Go.

Mais si le Crucial T500 est idéal pour la PS5, il peut tout aussi bien prendre place dans une tour PC ou un ordinateur portable un peu lent, et ainsi lui offrir plus de réactivité et de rapidité. Les professionnels qui font du montage vidéo ou de la conception 3D devraient par exemple en être satisfaits.

