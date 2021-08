PS5 : voici la liste de tous les SSD M.2 compatibles avec la console officiellement

La PS5 propose (pour le moment en beta) d'ajouter un SSD M.2 NVMe à la console pour augmenter l'espace de stockage. On fait le point sur les solutions compatibles proposées par plusieurs fabricants.

Depuis le 29 juillet 2021, il est possible d’ajouter un espace de stockage SSD à la PS5. Pour cela il faut acheter un SSD interne au format M.2 et l’installer dans la console. C’est pour le moment uniquement réservé aux membres du programme beta. Sony impose un cahier des charges assez strict, si bien qu’il n’existe pas encore beaucoup de SSD compatibles officiellement avec la PS5.

Comment savoir si un SSD est compatible avec la PS5 ?

Pour savoir si un SSD est compatible avec la PS5, il faut s’en référer aux instructions assez strictes de Sony.

SSD NVMe PCIe Gen4 x4

250 Go à 4 To

Vitesse de lecture séquentielle d’au moins 5500 Mo/s

Format 2230, 2242, 2260, 2280 ou 22110

hauteur maximale de 11,25 mm avec le dissipateur thermique

dissipateur thermique obligatoire

Les meilleures solutions pour la PS5

Pour étendre le stockage de la PS5, il existe plusieurs solutions. Que ce soit à petit prix avec un disque dur ou en mettant le paquet avec le meilleur SSD possible, nous avons réuni dans un guide les meilleures options pour ajouter de la place dans votre PS5.

Les SSD officiellement compatibles

Seagate FireCuda 530

C’est le premier SSD à avoir été officiellement certifié compatible avec la PS5. Le Seagate FireCuda 530 propose une vitesse de lecture théorique de 7300 Mo/s, soit bien au-dessus des conditions imposées par Sony. La taille est bonne et le fabricant propose une version avec dissipateur thermique.

Le FireCuda 530 de Seagate sera proposé cet été aux tarifs suivant (version avec dissipateur thermique) :

WD Black SN850 : le SSD approuvé par Mark Cerny

Western Digital propose aussi son SSD PCI Express de 4e génération. Le WD_Black SN850 offre une vitesse de lecture de 7000 Mo/s ce qui est là aussi amplement suffisant pour la PS5 d’après les caractéristiques de Sony. C’est l’architecte de la PlayStation 5, Mark Cerny, qui a confirmé lui-même la compatibilité du SSD avec la PS5. D’après le tweet, c’est même son choix personnel pour la console familiale.

Voici les tarifs officiels proposés par WD en France, avec le dissipateur thermique.

Gigabyte Aorus 7000S

La marque Aorus de Gigabyte propose aussi un SSD compatible. Attention, il s’agit précisément du Gigabyte Aorus 7000S qui propose une vitesse de 7000 Mo/s en lecture. Le premier SSD Gen 4 de la marque n’est pas compatible avec la PS5.

We're PS5 ready 🎮 NVMe PCIe 4.0 ✅ Read speed 5500 ✅ Aluminum dual-sided thermal design ✅ pic.twitter.com/qUlN1oOhuR — AORUS UK & IE in 4K 😎 (@AORUS_UK) July 30, 2021

Ce SSD est moins distribué en France, on le retrouve à partir de 476 euros sur Cdiscount pour la version avec 2 To avec son dissipateur thermique, un prix plus agressif que ses concurrents. La version avec 1 To peut se trouver à 242 euros sur amazon.

Les SSD qui devraient être compatibles

Nous donnons ici une liste de SSD qui sont, sur le papier, compatibles avec la PS5, mais sur lesquels les marques n’ont pas encore communiqué. Notez qu’il n’est pas nécessaire qu’un SSD soit formellement annoncé comme compatible par une marque pour fonctionner sur PS5. Il s’agit seulement d’une meilleure garantie vis-à-vis des relations avec la marque, et notamment son SAV.

Samsung 980 Pro

Avec son débit de lecture de 7000 Mo/s et son format standard 2280, le Samsung 980 Pro est parfaitement compatible sur le papier. Seul défaut : Samsung ne fournit pas le SSD avec un dissipateur thermique. Il faudra donc le prendre séparément.

Samsung propose parmi les meilleurs SSD du marché et ses tarifs sont très compétitifs.

Sabrent Rocket 4 Plus

La marque Sabrent s’est rapidement fait un nom en vendant des SSD à prix serré sur Amazon, à la manière d’un accessoiriste comme Anker ou Aukey face à Belkin. Le Sabrent Rocket 4 Plus propose les 7000 Mo/s en lecture séquentielle suffisant pour lui assurer de fonctionner sur PS5. Il est en revanche fourni sans dissipateur thermique. Attention, le dissipateur commercialisé par Sabrent ne devrait pas rentrer sur PS5, il semble trop encombrant.

Sabrent propose une configuration avec 4 To de stockage, mais la facture sera salée.

PNY XLR8 CS3140

PNY a lancé en début d’année 2021 l’un des SSD les plus rapides du marché avec le XLR8 CS3140. Il devrait donc être naturellement compatible avec la PS5. Attention en revanche, avec certaines configurations, le dissipateur fourni n’est pas compatible PS5.

Quel dissipateur thermique choisir pour son SSD ?

Si le SSD que vous avez choisi n’est pas fourni avec un dissipateur thermique, il faudra lui en ajouter un. Difficile pour le moment de savoir quels sont les dissipateurs thermiques compatibles avec les dimensions imposées par Sony pour la PS5.

Sur le papier, voici les dissipateurs compatibles que nous avons repérés :

Nous allons tâcher de tester plusieurs solutions pour faire un point sur leur compatibilité effective.