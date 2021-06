Comment s’inscrire au programme bêta de la PS5 ?

Sony vient de lancer un programme bêta officiel pour l'OS qui équipe la PS5. La France est un des six pays où les inscriptions sont ouvertes.

Sony vient d’ouvrir un programme de bêta test pour l’OS qui équipe la PlayStation 5. À partir du 17 juin, les propriétaires (chanceux) de PS5 peuvent s’inscrire pour devenir un testeur bêta officiel de la prochaine « mise à jour majeure du système » de la console, qui devrait être lancée plus tard cette année.

Vous avez donc désormais la possibilité de tester en avant-première les prochaines fonctionnalités de la console de jeu japonaise. Il faut être conscient que les versions bêtas de l’OS de la PS5 risquent d’être instables avec des bugs, c’est en tout cas un des avertissements de Sony. Dans tous les cas, vous allez pouvoir contribuer au peaufinage de contenus et de fonctionnalités bientôt disponibles sur PS5, ce qui est une excellente nouvelle pour la communauté.

Sony n’a pas révélé quand la première vague d’invitations serait lancée ni quelles fonctionnalités l’entreprise envisageait de tester pour sa prochaine mise à jour logicielle. Pour rappel, Sony a lancé la première mise à jour majeure de la PS5 plus tôt cette année, cette dernière a activé les accès externes de stockage en USB pour stocker des jeux PS5 ainsi qu’une prise en charge améliorée de 120 Hz .

Notez que Microsoft a également un programme bêta pour sa Series X, le fameux programme Xbox Insider.

Comment s’inscrire aux programmes bêta test ?

PS5

Pour s’inscrire au programme bêta, il suivre le formulaire présent sur le site de Sony. Sachez que ce programme est ouvert aux joueurs et joueuses de plus de 18 ans, des Etats-Unis, du Canada, du Japon, du Royaume-Uni, d’Allemagne mais aussi de France. Vous devez posséder un compte pour le PSN valide et associé à une adresse e-mail fonctionnelle.

Xbox Series S et X

Sur Xbox Series X, il faut accédez au Store dans l’Accueil. Ensuite, choisissez Rechercher. Entrez Insider dans la zone de recherche, puis sélectionnez Offre groupée Xbox Insider. Sélectionnez Obtenir ou Installer.