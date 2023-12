PS5 Slim, PS5 ou PS5 Digital Edition : quel modèle faut-il choisir ?

Sony propose à présent trois modèles différents pour sa PlayStation 5 : le modèle classique, la Digital Edition, et la PS5 Slim. Quelles sont les différences ? Laquelle faut-il prendre ? On fait le point.

La PlayStation 5 et la PlayStation 5 Digital Edition étaient les deux consoles next-gen de Sony sorties en 2020. Puis, en novembre 2023, Sony a annoncé l’arrivée d’une petite nouvelle : la PS5 Slim. Cette dernière est vouée à remplacer, à terme, les deux modèles précédents, une fois que tous les stocks seront écoulés.

Alors entre ces trois modèles, qui coexistent pour le moment sur le marché, laquelle faut-il acheter ? Quelles sont les différences entre chaque modèle ? On fait le point !

Les mêmes caractéristiques techniques

Si Microsoft a fait le pari de proposer deux modèles de Xbox radicalement différents, avec la Series S et la Series X, ce n’est pas du tout le cas de Sony. Il n’y a aucune différence entre la PlayStation 5 et la PlayStation 5 Digital Edition au niveau des caractéristiques internes, à l’exception du lecteur Blu-ray. En effet, la PS5 Digital Edition n’intègre pas de lecteur de disque, il faudra donc obligatoirement acheter vos jeux en version dématérialisée.

Peu importe le modèle que vous choisissez, vous aurez donc les mêmes performances, la même qualité d’affichage, ou encore la même taille de stockage (825 Go). En pratique, vous profiterez d’environ 670 Go, l’OS prenant notamment de la place.

Quant à la PS5 Slim, elle offre toujours les mêmes performances, mais se distingue sur un point : un stockage interne plus important, de 1 To. À l’allumage, vous profiterez d’environ 825 Go réels. En outre, cette console est vendue au choix avec ou sans lecteur disque. Si vous choisissez de l’acheter à la base sans lecteur, vous pourrez toujours acheter ce dernier seul par la suite, et le rajouter vous-même. Ce lecteur est amovible, et ses clipse et déclipse assez facilement.

Les jeux téléchargés occupent la même place

À l’idée d’une console 100 % tournée vers les jeux à télécharger, on pourrait penser qu’elle aurait le droit à un plus grand espace de stockage, pour justement pouvoir conserver tous ces jeux téléchargés. Il faut cependant ce souvenir que les jeux aujourd’hui ne sont plus lancés depuis le Blu-ray, mais bel et bien installés sur le disque dur. Autrement dit, que ce soit par un téléchargement sur le PlayStation Store ou une installation depuis le Blu-ray, le jeu occupera le même espace sur le stockage.

Des design différents

Les différences entre les deux premières PS5

La première grande différence entre les deux modèles de PS5 est évidemment le design. Dans les grandes lignes, on garde la même console, mais, sur le modèle Digital, on lui a retiré son excroissance.

En version Digital Edition // Source : Sony La PlayStation 5 // Source : Sony

La PS5 Digital Edition est donc un peu plus compacte que sa sœur. La différence reste marginale et on ne pourra pas plus facilement caser une PS5 DE dans un meuble sous son téléviseur. Esthétiquement, le design du modèle Digital semble plus harmonieux, mais l’expérience utilisateur devrait être la même.

La PlayStation 5 // Source : Sony La PlayStation 5 Digital Edition // Source : Sony

La connectique et l’ensemble des autres fonctionnalités sont similaires entre les deux produits. Elles peuvent toutes les deux être utilisées à l’horizontale ou à la verticale, grâce au pied fourni dans la boite.

Le nouveau design de la PS5 Slim

C’est tout l’avantage de la nouvelle PlayStation 5 Slim : son nouveau design. Sony a en effet voulu proposer un design plus compact et un poids moins important.

Niveau dimension, on passe ainsi de 390 x 104 x 260 mm à 358 x 96 x 216 mm pour la version avec lecteur et de 390 x 92 x 260 mm à 358 x 80 x 216 mm pour la version digitale. Cette différence de taille se ressent niveau poids avec une console bien plus légère : 3,2 kg pour la version avec lecteur contre 4,5 kg pour la version de lancement et 2,6 kg pour la version Digitale contre 3,9 kg pour la version de lancement.

Source : Brice Zerouk pour Frandroid Source : Brice Zerouk pour Frandroid Source : Brice Zerouk pour Frandroid

Le style de la console change aussi un peu sur cette version Slim. La console affiche désormais une rainure au deux tiers supérieurs de la console, sur les deux versions. Celle-ci permet notamment de séparer, et retirer, le lecteur de disque de la console. Une double texture mate/brillante a été ajoutée.

La rétrocompatibilité

La PlayStation 5 propose une rétrocompatibilité avec les jeux PlayStation 4. Si vous possédez de nombreux jeux PS4 au format Blu-ray, vous ne pourrez pas en profiter en rétrocompatibilité avec une PlayStation 5 Digital Edition, puisqu’elle n’a pas de lecteur de disque.

Il serait cependant faux de dire que la PlayStation 5 DE n’est pas rétrocompatible, puisque les jeux PS4 achetés sur le PlayStation Store seront parfaitement jouables. Notez qu’il sera possible de les installer sur un disque dur externe, puisqu’ils n’ont pas été conçus pour fonctionner sur un SSD et sont donc compatibles avec des stockages plus lents.

De plus, avec l’offre PlayStation+ Collection, vous pourrez profiter des plus grands classiques de la PS4 à moindre coût.

Les jeux récents sont plus chers en dématérialisé

La question du prix des jeux est centrale dans l’équation. C’est d’ailleurs la raison d’être du modèle Digital : Sony gagne plus d’argent sur les jeux vendus par le PlayStation Store plutôt qu’en version physique et fixe donc un prix plus élevé. Pour le consommateur, l’équation n’est pas aussi simple.

En effet, la plupart du temps, les jeux sont vendus 10 euros plus chers en version dématérialisée. Sur un jeu récent, d’autant plus sur une exclu Sony, un jeu qui sort sera proposé à 79,99 euros sur PlayStation Store, mais vous pourrez le trouver à 69,99 euros sur les sites de e-commerce tels que la Fnac ou Amazon, en version boite. L’avantage de posséder une PS5 avec un lecteur de disque, c’est que vous avez le choix entre les deux versions…

La question de l’occasion et des prêts

Il y a un autre point à prendre en considération au moment du choix, c’est la question de l’avenir de votre bibliothèque de jeux. Avec une console « Digital », que ce soit la version de 2020 ou la nouvelle Slim, vous ne pouvez pas utiliser de jeux physiques, jeux que vous ne pourrez donc pas revendre plus tard, que ce soit dans les boutiques spécialisées ou sur les sites de petites annonces. Vous aurez acheté vos jeux en dématérialisé, ils seront liés à votre compte PSN, et vous ne pourrez pas les revendre.

Dans le même esprit, vous ne pouvez pas non plus prêter vos jeux une fois que vous les avez terminés. Et à l’inverse, vous ne pourrez pas non plus profiter des jeux de vos amis.

Les prix des PS5

La PlayStation 5 Digital Edition est vendue à 449 euros.



La PlayStation 5 est proposée à 549 euros, soit une différence de 100 euros.



La PS5 Slim est vendue en deux versions, avec ou sans lecteur, les deux prix correspondant parfaitement aux tarifs des deux consoles précédentes. On a donc une PS5 Slim à 449 euros sans lecteur et 549 avec.



Le lecteur de disques est également vendu à part, à 120 euros.

Quelle PS5 choisir ?

Pour résumer, si les deux premières PS5 sont encore en vente, la PS5 Slim a été pensée, à terme, pour remplacer ces deux modèles. Dans tous les cas, nous vous conseillons donc d’opter pour le nouveau modèle Slim. Ce dernier cumule tous les avantages : il est plus compact, a plus d’espace de stockage, et est vendu au même prix. Le seul cas où vous pourriez être tenté par une PS5 de première génération serait sur le marché de l’occasion, si vous tombez sur un bon prix. Quant à la PS5 Digital Edition première version, il n’y a tout simplement aucune raison de la choisir, puisque le modèle Slim sans lecteur est vendu au même prix…

La question est plus de savoir si vous prenez la PS5 Slim en version normale ou en version Digital (sans lecteur disque). Pour notre part, nous vous conseillons d’opter directement pour la PS5 Slim avec lecteur de disque. Vous aurez ainsi le choix sur le format d’achat de votre jeu, et avec le lecteur, vous pourrez jouer à vos anciens jeux de PS4.

