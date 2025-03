Assassin’s Creed Shadows sur PS5 et PS5 Pro : quels réglages choisir pour en profiter au max ?

Assassin’s Creed Shadows impressionne sur PS5 Pro, mais aussi sur PS5 classique. Voici comment régler votre jeu pour une expérience qui claque.

Assassin’s Creed Shadows est enfin là, et si vous jouez sur PS5 ou PS5 Pro, vous avez peut-être envie de savoir comment tirer le meilleur parti de votre expérience. Pas de panique, on va décortiquer tout ça ensemble, avec des explications simples et des conseils pratiques. Que vous soyez un accro des graphismes ou un fan de fluidité, il y a un mode pour vous.

Pour aller plus loin

Assassin’s Creed Shadows : la PS5 Pro offre une expérience visuelle bluffante, à une exception près

Les modes de jeu : qualité, équilibré ou performance, c’est quoi la différence ?

Sur PS5 et PS5 Pro, Assassin’s Creed Shadows propose trois modes : Qualité, Équilibré et Performance.

Sur PS5 et PS5 Pro, vous avez trois modes : Qualité (30 fps, graphismes au max), Performance (60 fps, fluidité avant tout) et Équilibré (40 fps, un mix des deux). Jusque-là, rien de révolutionnaire. Mais sur PS5 Pro, ça va plus loin grâce à une technologie clé : le Ray Traced Global Illumination (RTGI).

Pour aller plus loin

Ray tracing : qu’est-ce que c’est et comment ça améliore vos jeux vidéo

En français, ça veut dire « éclairage global par lancer de rayons ». Concrètement ? Ça simule la lumière qui rebondit dans l’environnement pour un rendu ultra-réaliste. Sur PS5 Pro, le mode Performance à 60 fps inclut ce RTGI, et ça change tout : les ombres des bambous s’étendent naturellement, les tonneaux dans un coin sombre sont parfaitement nuancés. Sur PS5 classique, sans RTGI, l’éclairage est plus plat, presque artificiel – surtout dans les forêts, où le feuillage perd en profondeur.

La Nintendo Switch Lite n’a JAMAIS été à ce prix La console portable la plus légère de Nintendo est aussi celle qui a le plus de GOTY dans son catalogue : Zelda, Mario ou Pokémon côtoient plus de 5000 titres disponibles. Parfaite pour jouer en déplacement !

Le mode Qualité met donc le paquet sur les graphismes : textures ultra-détaillées, jeux de lumière sublimes grâce au ray tracing, mais il est limité à 30 images par seconde (fps). C’est joli, mais pas hyper fluide.

Le mode Performance, lui, pousse le jeu à 60 fps, ce qui rend les combats et les balades dans le Japon féodal bien plus dynamiques. Sur PS5 Pro, ce mode fonctionne très bien: il garde presque tous les avantages visuels du mode Qualité de la PS5 standard, mais avec cette fluidité en bonus. Enfin, le mode Équilibré vise un compromis : 40 fps, un rendu solide et des éclairages soignés.

D’après les experts de Digital Foundry, un média spécialisé dans l’analyse technique des jeux, la version PS5 Pro est une vraie claque. Ils parlent même de « l’une des meilleures mises à niveau jamais réalisées ». Et franchement, difficile de les contredire quand on voit le résultat.

PS5 Pro vs PS5 : ça vaut vraiment le coup ?

Si vous hésitez encore à craquer pour la PS5 Pro (et ses 800 € qui piquent un peu), voici ce qu’il faut retenir.

Sur la PS5 classique, le mode Qualité est magnifique, mais il reste bloqué à 30 fps. Le mode Équilibré à 40 fps est une super option si vous voulez un bon mix entre visuels et fluidité. Mais sur PS5 Pro, tout s’envole : le mode Performance offre les graphismes du mode Qualité de la PS5 classique, mais à 60 fps.

Digital Foundry est catégorique : le RTGI sur PS5 Pro transforme Assassin’s Creed Shadows en un jeu « générationnellement différent ». Par exemple, dans une scène forestière, la lumière diffuse à travers les feuilles sur Pro crée une ambiance vivante, alors que sur PS5, ça ressemble plus à un éclairage uniforme et terne. Pourquoi cette différence ? La PS5 utilise une vieille méthode appelée Baked GI (éclairage précalculé), héritée des anciens moteurs Anvil d’Ubisoft. Ça marche pour des jeux plus petits comme Mirage (2023), mais dans un monde ouvert aussi vaste que Shadows, ça ne suit pas. Sur Pro, le RTGI s’adapte même aux changements, comme une porte qui s’ouvre et modifie les ombres – un détail que la PS5 ne peut pas gérer.

Mais tout n’est pas parfait. Côté qualité d’image, les deux consoles se valent presque. Elles utilisent une technique d’upsampling (amélioration de la résolution) pour atteindre le 4K, mais en réalité, elles tournent autour de 1080p en interne. Résultat : des bords un peu pixelisés et des motifs « en escalier » quand ça bouge. Ubisoft avait promis l’utilisation de PSSR (une IA d’upscaling made in Sony) sur PS5 Pro, mais Digital Foundry note que ce n’est pas le cas – les deux consoles semblent utiliser TAAU (une autre méthode d’Ubisoft), plus classique. Dommage, car le RTGI consomme une grosse partie de la puissance GPU de la Pro, laissant peu de marge pour améliorer la netteté.

Quel mode choisir et pourquoi ?

Alors, quel réglage adopter ? Sur PS5 Pro, le mode Performance est un must have : 60 fps avec RTGI, c’est fluide et magnifique. Digital Foundry souligne que c’est le plus « transformateur », même si la définition reste imparfaite.

Pour la PS5 classique, le mode Équilibré à 40 fps est un bon plan : vous gardez un éclairage soigné (sans RTGI, hélas) et une fluidité correcte – idéal si votre télé gère le 120 Hz. Le mode Qualité, lui, brille sur Pro avec des reflets en Ray Traced Reflections (RT Reflections), mais uniquement à 30 fps. Ces reflets sur l’eau ou les surfaces brillantes sont plus précis qu’avec la technique SSR de la PS5, mais ils restent limités : pas d’animation des feuillages dedans, et à distance, ça devient flou.

Côté stabilité, la PS5 Pro tient bien les 60 fps en Performance, mais des chutes surviennent dans l’intro ou en déplaçant vite la caméra – un souci lié au Dynamic Resolution Scaling (DRS), qui ajuste la résolution à la volée. Étonnamment, la PS5 suit le même rythme malgré l’absence de RTGI, qui demande pourtant plus de calculs. Le mode Qualité à 30 fps est ultra-stable sur les deux consoles, même dans les batailles ou le Hideout (la planque), qui baisse à 30 fps pour gérer la complexité. Bref, Ubisoft a bien bossé pour équilibrer les choses.

Pour aller plus loin

Test de la PS5 Pro : la nouvelle console de Sony est-elle faite pour vous ?