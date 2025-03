Assassin’s Creed Shadows : la très bonne nouvelle d’Ubisoft pour les joueurs PC

Est-ce bel et bien le début de la fin pour les lanceurs alternatifs des éditeurs de jeux sur PC ? En tout cas, Ubisoft n’imposerait pas l’ouverture d’Ubisoft Connect au lancement du prochain Assassin’s Creed depuis Steam.

Illustration d’Assassin’s Creed Shadows // Source : Ubisoft

Il ne reste plus que quelques jours avant le lancement d’Assassin’s Creed Shadows, prévu le 20 mars prochain. C’est donc le moment pour les joueurs PC de choisir la plateforme depuis laquelle ils vont acheter, télécharger et installer le jeu. Cette année, Ubisoft a fait le choix de proposer son nouveau triple A non seulement sur sa solution maison, Ubisoft Connect, mais également sur l’Epic Games Store et sur Steam. Une bonne nouvelle que nous vous avions annoncée l’année dernière.

Mais voilà, les acheteurs ayant opté pour les boutiques d’Epic Games et de Steam devront-ils toujours passer par le lanceur de l’éditeur ? Apparemment, non. L’information provient d’un créateur de contenu, JorRaptor, qui a directement interrogé Ubisoft à ce sujet sur sa plateforme Ubisoft Creators Program. La réponse de l’entreprise, visible dans une capture d’écran partagée sur Reddit, devrait réjouir de nombreux joueurs : « Le lancement du jeu via Steam ne nécessite pas de télécharger et d’installer le lanceur Ubisoft Connect ».

Le lancement d’Assassin’s Creed Shadows nécessitera tout de même de se connecter à votre compte Ubisoft, mais directement depuis le jeu // Source : u/mr_MADAFAKA sur Reddit

Pour cette fois, l’éditeur a donc privilégié la simplicité, expliquant que « l’installation depuis Steam inclut déjà une version allégée » de son launcher. Il ne sera ainsi pas nécessaire de l’installer et de le lancer pour avoir accès à Assassin’s Creed Shadows.

Un gain d’accessibilité et de simplicité

Attention toutefois, le jeu requiert quand même de « lier votre compte Ubisoft Connect à Steam ». « Comme Assassin’s Creed Shadows est doté de fonctionnalités de sauvegarde et de progression croisées, le fait de lier votre compte Ubisoft Connect nous permet de vous offrir une expérience fluide, quel que soit l’endroit où vous jouez », précise la firme.

On aurait préféré pouvoir se passer de cette étape, mais il faut reconnaître qu’il s’agit d’une avancée significative de la part d’Ubisoft. Les lanceurs alternatifs développés par les éditeurs ont la fâcheuse tendance d’alourdir le démarrage des jeux concernés, et même de créer des points de friction superflus. C’est notamment le cas lorsque le lanceur en question demande régulièrement de saisir à nouveau son identifiant (la meilleure des raisons pour détester feu Origin d’Electronic Arts, par exemple).

Cette décision de se passer d’Ubisoft Connect n’est cependant pas si surprenante. Les éditeurs de jeux vidéo abandonnent progressivement leurs lanceurs sur PC, et des titres comme Civilization VI, Dragon Age : The Veilguard ou encore Call of Duty : Black Ops 6 se sont déjà affranchis des applications de 2K Games, d’EA Play, ou encore de Battle.net.

Assassin’s Creed Shadows s’inscrit donc dans une tendance générale, qui nous éloigne des pratiques adoptées par le secteur dans les années 2010, et qui entravaient souvent plus qu’autre chose l’expérience de jeu sur PC.