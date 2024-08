Les éditeurs de jeux vidéo abandonnent progressivement leurs lanceurs alternatifs sur PC : pourquoi c’est une bonne chose

La communauté des joueurs PC peut enfin respirer : les lanceurs tiers commencent à disparaitre. Du moins, les éditeurs semblent avoir compris que ces applications sont redondantes lorsqu’un de leurs titres est acquis via des plateformes comme Steam.

Pour les habitués des consoles comme la PS5 ou les Xbox, la transition vers le jeu sur PC peut s’avérer déroutante. Aujourd’hui, ce ne sont plus tant les problèmes de compatibilité matérielle ou d’installation de pilotes qui posent problème, mais plutôt l’environnement logiciel qui peut se transformer en véritable parcours du combattant. Contrairement à l’expérience unifiée offerte par PlayStation, Microsoft ou Nintendo sur leurs appareils, les plateformes de distribution et autres lanceurs sur PC sont multiples, complexifiant ainsi l’expérience utilisateur.

Par exemple, l’achat d’un jeu d’Electronic Arts sur Steam nécessite souvent le lancement de l’application EA. De même, l’app Xbox sur Windows exige l’ouverture de Battle.net pour pouvoir jouer à Diablo IV, malgré sa présence dans le Game Pass. Ces cas ne sont pas isolés, et s’accompagnent (trop) fréquemment de bugs et autres désagréments.

Heureusement, la situation semble évoluer dans le bon sens. Comme le rapporte Kotaku, les jeux ne nécessitant plus de lanceurs tiers se multiplient. Depuis le 15 août, Civilization VI peut être lancé depuis Steam sans devoir lancer l’application de 2K Games. De son côté, EA a confirmé un traitement similaire pour Dragon Age : The Veilguard, prévu pour octobre. It Takes Two, la franchise Call of Duty et Kerbal Space Program font également état de la même évolution.

Une nouvelle ère pour le jeu PC ?

Peut-on pour autant se débarrasser définitivement d’Ubisoft Connect, de l’application EA, de Battle.net ou encore du lanceur de Rockstar Games ? Pas tout à fait. Ces applications resteront souvent nécessaires pour installer et lancer les titres achetés via leurs boutiques respectives. De plus, il est probable que certains jeux plus anciens ou moins populaires que ceux de la série Civilization, par exemple, ne bénéficient pas d’une telle attention.

Il est également envisageable que certains éditeurs fassent de la résistance, soit pour éviter les commissions prélevées par des plateformes comme Steam, soit pour diverses autres raisons d’indépendance ou de praticité. Il est notamment difficile d’imaginer Planetside 2 ou encore EVE Online abandonner subitement leurs lanceurs dédiés.

Néanmoins, le jeu-vidéo sur PC a bien évolué depuis quelque temps, avec une tendance marquée vers la simplicité. Steam, par exemple, a conforté sa position de plateforme robuste et de référence, une tendance amenée à être renforcée par les belles carrières du Steam Deck et des autres consoles portables. De quoi inciter les éditeurs à mettre de côté leurs lanceurs, offrant ainsi aux joueurs une expérience plus fluide et accessible. Une évolution plus qu’appréciable, même si la nécessité de se connecter à un compte tiers ne va pas disparaître pour autant, à l’image de 2K avec la licence Civilization.

De son côté, Microsoft propose depuis plusieurs mois une expérience plus agréable avec son application Xbox. L’arrivée de la franchise Call of Duty sur le Game Pass, sans nécessiter l’ouverture de Battle.net, laisse espérer un traitement similaire pour les autres titres d’Activision Blizzard, et même pourquoi pas avec ceux disponibles sur EA Play.