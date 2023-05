Diablo IV : quelle configuration choisir pour jouer sur PC ?

Diablo IV, c'est pour bientôt. Pour être sûrs d'être parés le 6 juin, on vous dévoile quelles sont les configurations attendues et les meilleurs composants à choisir pour être certains de le faire tourner correctement.

Plus de dix ans après Diablo III, Blizzard s’apprête à sortir le très attendu Diablo IV. Le titre paraîtra sur PC ainsi que sur consoles (PS5, PS4, Xbox Series et Xbox One) le 6 juin. Les joueurs ont déjà pu avoir un aperçu du futur opus grâce à plusieurs week-ends de bêta. Du 12 au 14 mai se tiendra d’ailleurs la dernière bêta, destinée à tester la résistance des serveurs.

Le hack’n slash de Blizzard ne devrait pas être trop gourmand et pourra tourner sur des ordinateurs modestes. Mais si vous voulez la plus grande fluidité possible, et jouer avec la meilleure résolution, il vous faudra alors muscler le jeu : on vous a préparé ici les meilleures configurations PC, selon votre budget.

Par ailleurs, si vous voulez monter entièrement votre PC gaming, nous avons pensé à vous avec notre guide des configurations PC recommandées.

Quelles sont les configurations minimales et recommandées pour Diablo IV ?

La configuration minimale

Pour jouer avec les réglages graphiques sur Faible, 30 fps, 1080p et échelle de rendu 720p.

Intel Core i5-2500K ou AMD FX-8350

8 Go de RAM

Nvidia GeForce GTX 660 ou AMD Radeon R 9 280

La configuration recommandée pour jouer en Moyen

Pour jouer avec les réglages graphiques sur Moyen, 60 fps, 1080p.

Intel Core i5-4670K ou AMD R3-1300X

16 Go de RAM

Nvidia GeForce GTX 970 ou AMD Radeon RX 470

La configuration recommandée pour jouer en Haut

Pour jouer avec les réglages graphiques sur Haut, 60 fps, 1080p.

Intel Core i7-8700K ou AMD Ryzen 2700X

16 Go de RAM

Nvidia GeForce RTX 2060 ou AMD Radeon RX 5700 XT

La configuration recommandée pour jouer en Ultra 4K

Pour jouer avec les réglages graphiques sur Ultra, 60 fps, 4K.

Intel Core i7-8700K ou AMD Ryzen 7 2700X

32 Go de RAM

Nvidia GeForce RTX 3080 (NVIDIA GeForce RTX 40 Series pour du DLSS3) ou AMD Radeon RX 6800 XT

Quels composants pour jouer à Diablo IV dans les meilleures conditions ?

Quels composants pour une configuration minimale pas chère ?

Si vous voulez économiser, pensez aussi à regarder ce qui se vend en occasion, vous pouvez faire de très bonnes affaires, notamment sur les RTX série 20.

Quelle configuration pour une expérience équilibrée ?

Quels composants pour jouer à Diablo IV au max ?

Notez d’ailleurs que si vous achetez une carte graphique de la série GeForce RTX 40, Diablo IV est offert (jusqu’au 13 juin).

En outre, le jeu nécessite 90 Go d’espace disque. Si vous n’avez pas encore de SSD installé dans votre PC ou que vous craigniez que la place ne manque, optez donc pour le SSD M.2 Samsung Evo 980 Pro 1 To vendu à 111 euros. Windows 10 au minimum, ainsi que DirectX 12 sont nécessaires pour jouer.

Vous avez besoin d'un nouveau moniteur PC, bénéficiant d'une meilleure définition, pour profiter du jeu ? Rendez-vous sur notre guide des meilleurs écrans gaming.

Pour compléter votre installation, nous vous invitons aussi à jeter un œil à notre sélection de souris gamer, ainsi qu'aux meilleurs claviers gamer du marché. Pour celles et ceux recherchant un PC portable gaming capable de tenir la route sur la plupart des jeux récents, consultez donc notre guide dédié aux meilleurs laptops gamer.

