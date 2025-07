Test de l’Ecovacs Deebot X8 Pro Omni : le meilleur compagnon pour des sols étincelants

Ecovacs revient sur le devant de la scène avec son nouveau Deebot X8 Pro Omni, un robot aspirateur laveur ultra haut de gamme qui se démarque de la concurrence. La principale nouveauté mise en avant par la marque est son système de serpillière à rouleau, similaire à celui que l’on retrouve sur les robots laveurs, notamment de la marque Tineco, cousine d’Ecovacs, mais aussi sur le SwitchBot S10, qui nous avait quelque peu déçus. Voyons ensemble si ce nouveau fleuron tient ses promesses et s’il nettoie vraiment mieux que la concurrence.

À noter que nous testons ici la version Pro, exclusivement disponible en noir. Le Deebot X8 Omni, qui fait quant à lui l’impasse sur quelques fonctionnalités dont l’ajout automatique de détergent et la vidéo à distance, est disponible en blanc et en noir, avec une batterie légèrement plus petite.

Fiche technique

Modèle Ecovacs Deebot X8 Pro Omni Dimensions 35 cm x 53,3 cm x 47,7 cm Détection des obstacles Oui Couleur Noir Fonction lavage Oui Fiche produit

Un design sobre et discret

Le Deebot X8 Pro Omni offre une apparence soignée mais discrète. Le robot lui-même arbore un format circulaire, avec une finition noir mat élégante, agrémentée de quelques touches métalliques, qui lui donne un look sobre et haut de gamme. Pas de dôme LiDAR apparent sur le dessus, comme à l’habitude d’Ecovacs, qui préfère intégrer les capteurs de navigation sur le pourtour, comme le fait par exemple le Roborock Saros 10R. Cette approche permet au robot d’être particulièrement fin, avec seulement 9,8 cm de hauteur, lui permettant de se faufiler plus facilement sous les meubles bas.

Sur le dessus du robot, on distingue uniquement le bouton de commande central en forme de Y, qui permet de lancer ou mettre en pause un nettoyage, de renvoyer le robot à la base, ou encore de détacher le module serpillière par un double-appui, pratique pour retirer le rouleau sans retourner le robot. Le capot supérieur est en réalité une trappe amovible qu’il suffit de soulever pour accéder au bac à poussière et au filtre HEPA.

Hagop Kavafian pour Frandroid

En retournant le Deebot X8 Pro Omni, on découvre le fameux rouleau de serpillière. Il est monté sur un support mobile qui lui permet de s’étendre sur le côté droit du robot, de façon à nettoyer au plus près des plinthes et des murs. Une raclette vient appuyer sur le rouleau pour en extraire l’eau sale lors de la rotation, tandis que seize petits jets aspergent constamment le rouleau avec de l’eau propre pendant le nettoyage.

Toutefois, contrairement à un laveur de sol, le Deebot X8 Pro Omni utilise un rouleau brosse d’aspiration, comme un robot aspirateur classique. Celui-ci est doté de poils en V et de lamelles en caoutchouc, optimisé pour ramasser poussières, cheveux et poils sans risque d’enchevêtrement. Le Deebot X8 Pro Omni dispose également d’une brosse latérale extensible, lui permettant de récupérer la poussière dans les coins et le long des murs.

Petit détail intéressant : le X8 Pro Omni embarque un double réservoir d’eau. En effet, le X8 possède un petit réservoir interne pour l’eau propre qu’il utilise durant le nettoyage, et un autre compartiment interne pour récupérer l’eau sale raclée du rouleau.

Hagop Kavafian pour Frandroid

La station du Deebot X8 Pro Omni est assez discrète et passe relativement inaperçue dans un salon. En partie haute, on retrouve deux grands réservoirs d’eau amovibles de 4 litres chacun. Ces bacs transparents s’enlèvent facilement en soulevant leur couvercle, ce qui facilite le remplissage de l’eau propre et la vidange de l’eau usagée. En façade, un panneau amovible recouvre le sac à poussière et un petit réservoir de détergent. Ce dernier n’est proposé que sur la version Pro, tandis que les deux autres versions en sont démunies. La partie inférieure de la station comprend quant à elle la planche de nettoyage amovible, facilitant son nettoyage.

Les finitions sont correctes, mais pas exceptionnelles pour un produit porte-étendard : les plastiques sont de qualité assez médiocre, avec parfois un léger jeu.

Une application complète mais peu intuitive

L’application Ecovacs Home offre un éventail complet de fonctions pour piloter et personnaliser le nettoyage. L’interface de l’application est toutefois moins intuitive que la concurrence et mériterait une refonte pour la rendre plus agréable à l’œil.

Depuis l’appli, on peut bien sûr lancer un nettoyage complet de toute la surface, mais aussi cibler des pièces spécifiques ou des zones précises à nettoyer. Il est possible de choisir entre différents modes de nettoyage : aspiration seule, aspiration et lavage, aspiration puis lavage, ou lavage seul. Un mode Hébergement Intelligent, dont le nom est très maladroitement traduit, permet au robot d’ajuster de manière intelligente ses paramètres de nettoyage en fonction des pièces et du niveau de saleté.

Si vous préférez gérer manuellement les paramètres de nettoyage, de nombreuses options sont disponibles, dont quatre niveaux d’aspiration, ainsi qu’un ajustement manuel du débit d’eau et même la vitesse de déplacement du robot selon trois styles (nettoyage standard, approfondi ou efficace). Le robot peut également effectuer deux passages au lieu d’un pour un nettoyage plus intensif. Vous pouvez également ajuster individuellement la puissance d’aspiration et le débit d’eau par pièce.

En ce qui concerne la cartographie, l’Ecovacs X8 Pro Omni peut enregistrer jusqu’à 3 cartes différentes. Vous pouvez ensuite les éditer pour fusionner, diviser, ou renommer des pièces, personnaliser le revêtement de sol dans chaque zone, placer des zones interdites ou des barrières virtuelles pour empêcher le robot d’aller à certains endroits, et même ajouter des meubles sur la carte pour une vue plus réaliste. En revanche, l’application n’affiche toujours pas les obstacles sur la carte, contrairement à ce que fait la concurrence depuis déjà plusieurs années.

En plus des modes de nettoyage classiques, le Deebot X8 Pro Omni propose des options avancées pour gérer les situations particulières. Par exemple, pour les tapis, on trouve dans l’application trois réglages dédiés qui peuvent être activés ou non : augmenter automatiquement la puissance sur les tapis, nettoyer les tapis en priorité avant le reste des sols, et effectuer un nettoyage en profondeur des tapis — le robot fait alors un aller-retour en zigzag sur le tapis pour un résultat optimal.

Ce dispositif réduit votre facture d’électricité Voici le SolarFlow 2400 AC de Zendure, un dispositif onduleur + batterie qui combine stockage, alimentation de secours et optimisation énergétique. Il est simple à installer et réduit votre facture d’électricité.

L’application permet également de programmer un nettoyage régulier selon vos besoins et même de définir une période “Ne pas déranger” durant laquelle le robot ne se lancera pas automatiquement ou évitera de faire des annonces sonores.

Enfin, l’application offre des réglages pour la station Omni elle-même : on peut choisir la fréquence de vidange automatique du bac à poussière (par exemple après chaque nettoyage, ou tous les X nettoyages), la fréquence de lavage du rouleau pendant un cycle (par exemple toutes les 10 minutes) et la durée du séchage automatique (2h par défaut, avec option de prolonger à 3h ou 4h si besoin). Tout est personnalisable pour coller au mieux à vos attentes. L’historique de nettoyage est également consultable, avec les cartes des derniers passages et les superficies nettoyées, temps passé, etc.

Le X8 Pro Omni propose également le rechargement en heures creuses. Bien entendu, si le robot a besoin de repartir nettoyer, il peut recharger suffisamment pour terminer sa tâche, mais s’il est simplement posé à la base sans urgence de nettoyage, il optimisera la recharge selon vos réglages.

Par ailleurs, la caméra embarquée du robot peut être utilisée pour surveiller à distance votre logement. Cette fonctionnalité est cependant exclusive à la version Pro. Toutefois, contrairement à ce que proposent Dreame et Roborock, le Deebot X8 Pro Omni n’a pas de fonctionnalité lui permettant de prendre des clichés de votre animal de compagnie de manière autonome, ce qui, avouons-le, n’est pas forcément utile.

Enfin, comme beaucoup d’aspirateurs robots, le Deebot X8 Pro Omni est compatible avec les assistants comme Amazon Alexa et Google Assistant. Ecovacs propose également son propre assistant vocal embarqué YIKO. Celui-ci comprend bien les commandes simples, et se tourne même vers vous pour mieux vous entendre. Enfin, le robot est également compatible Matter, ce qui le rend très ouvert pour une intégration domotique personnalisable.

Un nettoyage presque irréprochable

Ecovacs m’a personnellement habitué à des résultats de nettoyage impeccables et l’Ecovacs Deebot X8 Pro Omni fait honneur à cette habitude, avec des sols irréprochables après le nettoyage. Le robot dispose d’une puissance d’aspiration élevée de 18 000 Pa, bien qu’elle ne soit pas aussi impressionnante que le Dreame X50 Ultra ou Roborock Saros 10, qui dépassent les 20 000 Pa. Dans la pratique, le robot démontre une excellente capacité à ramasser la poussière et la saleté sur tous les types de sols. Sur parquet et carrelage, le X8 ne laisse aucune saleté visible, même en mode standard. Miettes, poils d’animaux, poussière, petites feuilles, terre… tout a été aspiré en un seul passage, y compris le long des plinthes.

Sur tapis, le Deebot X8 Pro Omni se débrouille également très bien. Sa brosse rotative centrale, conjuguée à l’augmentation automatique de la puissance lui permet de déloger la saleté des fibres, aussi bien sur des tapis à poils ras, où le robot récupère pratiquement toutes les saletés visibles. Sur des tapis épais, les poils d’animaux longs et cheveux sont moins bien nettoyés. En effet, bien que la brosse à poils en V soit efficace, un système de double brosse aurait été encore plus adapté pour des tapis épais. En revanche, le système anti-enchevêtrement fonctionne bien sur le rouleau d’aspiration, car peu de poils et cheveux sont restés enroulés autour. Ça n’est toutefois pas le cas du rouleau de serpillière, qui a tendance à accumuler la saleté.

Grâce à sa brosse latérale extensible et au fait que le rouleau serpillière puisse se déplacer latéralement, l’Ecovacs Deebot X8 Pro Omni parvient à bien nettoyer le long des murs et des plinthes. Dans certains cas, le robot n’atteint toutefois pas le bout du mur ou de la plinthe, notamment s’ils ne sont pas parfaitement droits.

Pour le lavage des sols, l’Ecovacs Deebot X8 Pro Omni fait appel à un rouleau-brosse rotatif, similaire à celui d’un laveur de sols. Dans les faits, la performance de lavage du X8 Pro Omni est excellente, surpassant de loin les robots concurrents à patins.

Le rouleau exerce une pression constante sur le sol tout en tournant à haute vitesse, jusqu’à 200 tours par minute. Il parvient à éliminer les salissures sans difficulté, qu’il s’agisse de saleté du quotidien comme des traces de pas, gouttes de boisson, mais aussi des taches tenaces et sèches, comme du soda et du café, que le X8 réussit à éliminer en un seul passage. La force de frottement du rouleau conjuguée au fait qu’il est en permanence réhumidifié en eau propre mélangée à du détergent lui permet de décoller les saletés très efficacement. Et surtout, il ne fait pas que les décoller : il les récupère immédiatement et sans traces visibles sur le sol. Même après une balade en forêt avec le chien en temps de pluie, résultant en un véritable carnage de boue séchée et de terre sur les sols, le X8 en vient à bout sans difficulté.

Un autre avantage du système à rouleau et de la récupération de l’eau sale : le sol sèche très vite après son passage. On réduit ainsi les risques de glisser sur un sol mouillé ou d’avoir des traces de pas humides.

Hagop Kavafian pour Frandroid

Le rouleau peut également s’étendre sur un côté pour nettoyer le long des plinthes. Dans l’ensemble, les bordures sont bien nettoyées à 100%, en revanche le rouleau de serpillière est trop épais pour passer sous des plinthes de cuisine, qu’il faut donc nettoyer manuellement. De même, les angles très aigus ne lui sont pas accessibles, au vu de la forme du module.

En présence d’un tapis en mode lavage, le robot soulève automatiquement son rouleau. Il peut ainsi aspirer les tapis sans les humidifier. En pratique, cela suffit pour les tapis à poils ras ou moyennement épais mais sur une moquette à poils longs très épaisse, le rouleau pouvant encore toucher légèrement, une petite humidification n’est pas exclue.

Pour ce qui est du bruit, le Deebot X8 Pro Omni est assez silencieux lors du nettoyage, produisant environ 65 dB à 1 m de distance. C’est dans la moyenne, bien que Roborock fasse globalement mieux sur ce point. Concrètement, quand le robot passe dans la pièce, on l’entend bien sûr, mais il est possible de tenir une conversation ou de regarder la télévision en augmentant légèrement le volume sans être trop dérangé. En mode silencieux, le bruit baisse à environ 60 dB, le rendant assez discret. En revanche, en mode Max ou Max+, le X8 se fait entendre plus fortement : on dépasse les 70 dB. La station est quant à elle assez bruyante lors de la vidange de la poussière, à plus de 75 dB, tandis que le lavage de la serpillière émet environ 65 dB. La ventilation est en revanche silencieuse, puisqu’elle ne produit que 55 dB, ce qui permet de placer la base dans une pièce de vie.

Avec sa batterie conséquente de 6400 mAh, le Deebot X8 Pro Omni offre une autonomie particulièrement confortable. En mode silencieux et conditions optimales, Ecovacs annonce jusqu’à près de 5 heures de nettoyage, tandis qu’en utilisation réelle avec aspiration et lavage en mode standard, on dépasse les deux heures d’autonomie, ce qui est excellent. À noter que seule la version Pro dispose d’une batterie aussi importante, puisque la version standard se contente d’un accumulateur de 5200 mAh.

Pour les logements très grands, le X8 dispose d’une fonction de recharge intelligente : il retourne automatiquement à sa base s’il estime que sa batterie n’est pas suffisante pour terminer sa tâche, puis reprend le nettoyage une fois rechargé.

Une navigation et une détection d’obstacle qui s’améliorent

Pour naviguer et éviter les obstacles, l’Ecovacs Deebot X8 Pro Omni combine d’une part un télémètre laser LiDAR pour la cartographie et la localisation, et d’autre part un système de caméra frontale 3D pour la détection d’obstacle. Derrière le pare-chocs avant, on aperçoit une petite fenêtre teintée qui abrite la caméra AIVI 3.0 couplée à des capteurs 3D à lumière structurée.

La navigation du Deebot X8 Pro Omni est globalement bonne et s’améliore par rapport à ce que la marque a l’habitude de faire. La cartographie est fidèle, avec une bonne reconnaissance des cloisons, portes et obstacles.

Le robot se déplace de manière fluide, mais il lui arrive parfois de repasser au même endroit plusieurs fois. Il a d’ailleurs du mal avec les portes fermées ou les baies vitrées, insistant pour se rendre dans une pièce imaginaire qu’il a détectée de l’autre côté de la vitre. Par moment, il donne l’impression d’errer et de ne pas savoir où aller, en faisant des va-et-vient au même endroit.

Hagop Kavafian pour Frandroid

Le robot peut se glisser sous les chaises et les meubles assez bas, là où d’autres robots plus épais ou avec tourelle n’auraient pas pu passer. Sous un canapé de 10 cm de hauteur, par exemple, le X8 Pro Omni passe tout juste et nettoie une zone souvent oubliée, ce qui est très appréciable. En revanche, il a parfois du mal à estimer la hauteur des obstacles et tente par exemple de se glisser sous des plinthes de cuisine où il ne passe pas vraiment, au risque de se rayer.

Quant à la gestion des seuils et niveaux, le X8 peut franchir des barres de seuil ou petits obstacles jusqu’à 20 mm environ. En revanche, au-delà de 2 cm, c’est trop haut et il faudra lui préférer un concurrent comme le Roborock Saros 10R ou carrément le Dreame X50 pour les seuils XXL.

La détection d’obstacles du X8 Pro Omni est plutôt satisfaisante, bien qu’encore perfectible. Lors de nos tests, le robot a généralement bien su contourner les pieds de chaise et les objets volumineux posés au sol. Cependant, tout n’est pas encore infaillible : sur des objets très fins comme des câbles ou même des pantoufles ou des casquettes, le X8 peut encore se faire piéger. Par exemple, une sangle fine qui dépassait d’un sac a fini par être happée par la brosse centrale lors d’un passage. De même, le robot n’a pas su éviter une casquette et l’a poussée sur quelques centimètres avant de la laisser de côté. On note aussi quelques imprécisions avec les pieds de certains meubles ou des plantes, le robot les heurtant avec son pare-chocs. Espérons que des mises à jour viendront encore affiner l’algorithme de détection, bien qu’il fasse déjà mieux que ses prédécesseurs, sans pour autant être infaillible.

Un entretien peu chronophage, mais parfois laborieux

Comme tout robot aspirateur-laveur, le Deebot X8 Pro Omni nécessite un minimum d’entretien régulier pour conserver son efficacité et éviter les mauvaises odeurs. La bonne nouvelle, c’est qu’avec ce modèle, Ecovacs a automatisé un maximum de choses, rendant l’entretien relativement facile.

Les réservoirs d’eau sont suffisamment grands pour ne pas nécessiter trop d’entretien et faciles à vider et remplir. L’ajout d’un réservoir de détergent sur la version Pro permet également de s’affranchir de l’ajout manuel de détergent, facilitant ainsi les corvées manuelles.

La conception en V de la brosse principale lui confère des propriétés anti-enchevêtrement, minimisant ainsi les cheveux ou poils d’animaux enroulés et ainsi le besoin d’entretien manuel.

En revanche, cheveux et poils d’animaux s’enroulent facilement autour de la brosse latérale, et il convient donc de les retirer régulièrement. De même, le rouleau de lavage, malgré un nettoyage automatique dans la station, nécessite un retrait et un nettoyage à la main, notamment pour retirer les poils d’animaux et cheveux qui s’y coincent, mais aussi le laver et sécher manuellement pour éviter les mauvaises odeurs. De plus, sa conception empêche un lavage en machine, et il est donc nécessaire de le faire à la main.

Enfin, la planche de lavage a tendance à accumuler la saleté, et il est donc préférable de la nettoyer dans l’évier lorsqu’elle est trop sale. Heureusement, cette tâche est peu fastidieuse, puisque la planche est entièrement amovible.

Prix et disponibilité

L’Ecovacs Deebot X8 Pro Omni est disponible pour 1 300 euros chez Amazon, la Fnac et Boulanger. C’est un prix compétitif pour un porte-étendard, notamment au vu des performances de nettoyage.

Si vous avez un budget serré, vous pouvez même vous tourner vers les Ecovacs Deebot X8 Omni, vendus 300 euros de moins, toujours chez Amazon et Fnac Darty.