Floor One S9 Artist : Tineco présente son balai laveur de sols le plus complet au CES 2025

Tineco est un des leaders du marché dans le domaine des balais laveurs, avec une gamme complète offrant un entretien complet des sols. La marque présente au CES 2025 son nouveau fleuron, le Floor One S9 Artist, offrant un nettoyage complet et facilité des sols. Elle a également annoncé un nouveau laveur de tapis, le Carpet One Cruiser.

Fort du succès de sa gamme de laveurs de sols, Tineco est devenu l’une des marques référence en matière de balais laveurs. En effet, elle propose des modèles relativement simples qui se contentent d’aspirer et de laver simultanément, comme le Floor One S3, mais également des modèles plus complets comme le Floor One Stretch S6, capable notamment d’aspirer et de laver à plat, pratique pour passer sous les meubles.

La marque profite du CES 2025 pour présenter son nouveau laveur, le Floor One S9 Artist. Celui-ci reprend de nombreuses caractéristiques du Floor One Stretch S6, tout en les améliorant.

Elle a également présenté un nouveau laveur de tapis, conçu pour être simple d’utilisation, tout en étant redoutable contre la saleté.

Un entretien simplifié

Les principales améliorations du Floor One S9 Artist consistent en une amélioration de l’entretien au quotidien, avec notamment une nouvelle brosse anti-enchevêtrements. Celle-ci est particulièrement utile si vous avez des animaux de compagnie, évitant ainsi que leurs poils bloquent le rouleau de la brosse.

De plus, la récupération de l’eau sale a également été optimisée, permettant une meilleure séparation des impuretés. Le nettoyage de la brosse est également simplifié, avec une rotation des deux côtés lors du nettoyage et un séchage à 85º.

Un nettoyage complet

Le Tineco Floor One S9 Artist arbore un design similaire à son prédécesseur, lui permettant notamment de nettoyer et d’aspirer à plat. L’apparence de la nouvelle version est toutefois revue, pour une esthétique plus haut de gamme et l’ajout d’un écran couleur, du plus bel effet.

Le nouveau Tineco Floor One S9 Artist peut également nettoyer jusqu’aux bords et aux plinthes des deux côtés, mais également à l’avant, offrant une couverture complète des sols.

De plus, il bénéficie d’une traction à 360º et d’un réservoir d’eau placé sur la tête de nettoyage, qui simplifient les manœuvres lors de son utilisation.

En Europe, le Floor One S9 sera disponible début 2025. Une version vapeur sera également proposée, initialement réservée au marché américain.

Un nouveau nettoyeur de tapis

En plus de son nouveau laveur, Tineco a présenté le Carpet One Cruise, son nouveau nettoyeur de tapis. Contrairement à des nettoyeurs de tapis plus traditionnels, il se veut plus léger et facile d’utilisation, tout en étant efficace sur la saleté.

Grâce à son design ergonomique et son réservoir d’eau repensé, il réduit la fatigue de l’utilisateur et facilite la maniabilité. En effet, le Carpet One Cruise est doté de roues bi-directionnelles assistées.

De plus, il adapte automatiquement la puissance en fonction des types de tapis, pour une expérience de nettoyage fluide et intuitive, comparable à celle d’un aspirateur balai.

Il sèche également les tapis à 75°, évitant ainsi d’avoir à attendre qu’ils ne sèchent après le nettoyage, ce qui pourrait favoriser le développement de moisissures.

