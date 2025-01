Adieu le MLA, vive le Primary RGB Tandem par LG Display, la nouvelle génération d’écrans OLED à quatre couches

La filiale de LG spécialisée dans la fabrication d’écrans vient de confirmer le développement d’une nouvelle technologie OLED à quatre couches, capable d’atteindre une luminosité maximale de 4000 cd/m² tout en réduisant la consommation énergétique. Explications.

Lors de notre séjour à Las Vegas pour couvrir le salon du CES 2025, nous avons été conviés à participer à une présentation soi-disant « technique » des nouveaux téléviseurs de la marque LG. Celle-ci devait nous permettre non seulement de voir les derniers modèles de TV fabriqués par la société sud-coréenne, mais également d’en savoir plus sur la technologie de la dernière génération de dalle OLED développée par LG Display.

Or, lors de cette présentation, aucune information ne nous a été donnée. Pas l’ombre d’une explication ou la vision d’un schéma détaillant la nouvelle composition des dalles LG Display. Les responsables sur place se sont limités à nous dire que la technologie MLA (Micro Lens Array) n’était plus et de nous demander de patienter un peu pour en savoir plus…

Une composition finalement révélée par Panasonic

Finalement, c’est quelques jours plus tard qu’on a pu en apprendre davantage sur la composition exacte des nouveaux panneaux OLED développés par LG Display, grâce à l’un de ses clients : Panasonic. En effet, lors de la présentation de ses nouveaux téléviseurs OLED de la série Z95B, la marque japonaise a dévoilé un schéma explicatif sur la nouvelle technologie des dalles OLED 2025, donc sans filtre MLA (avec ses milliards de microlentilles), pourtant un procédé utilisé sur les deux précédentes générations permettant d’optimiser la luminosité des téléviseurs OLED ayant pour base une dalle LG Display dont les TV LG G3, LG G4, Panasonic Z95A, Philips OLED909, par exemple.

Non plus 3 couches, mais 4 couches sur les nouvelles dalles OLED

Aujourd’hui, c’est finalement LG Display qui sort de son silence et communique un peu plus de détails sur cette nouvelle structure pour les dalles OLED. Baptisée « Primary RGB Tandem » par LG Display, elle veut marquer une évolution significative par rapport aux panneaux OLED précédents.

En effet, contrairement à l’architecture antérieure qui utilisait une couche rouge/vert/jaune entre deux couches bleues, cette quatrième génération intègre des couches indépendantes : une rouge, une verte et deux bleues. Cette configuration permet d’augmenter la luminosité de 33% par rapport à la génération précédente, selon la société.

Les performances annoncées sont remarquables avec une luminosité maximale de 4000 cd/m² en blanc et 2100 cd/m² pour les couleurs, soit une amélioration de 40% de la luminosité colorimétrique. L’efficacité énergétique n’est pas en reste puisque la consommation diminue de 20% sur un panneau 65 pouces, toujours d’après LG Display.

Attention, ces chiffres sont à prendre avec des pincettes et nous ne manquerons pas de les vérifier et surtout de les comparer lors de nos mesures dès que nous pourrons réaliser les premiers tests des téléviseurs, probablement sur des modèles LG. Les téléviseurs Panasonic qui utiliseront la même dalle, ceux de la série Z95B arriveront bien après les TV LG, qui sont promises pour mars/avril tandis que ceux de la marque japonaise ne devraient pas être disponibles avant l’été.

Cela dit, nous nous attendons à des mesures d’environ 2000 cd/m² en mode Filmmaker sur ces téléviseurs OLED 2025 avec une mire à 10% de la surface de l’écran. En outre, la luminosité en plein écran devrait également croître de manière significative, dépassant peut-être les 300 cd/m² alors qu’ils plafonnent à moins de 260 cd/m² notamment pour les LG G4 et Philips OLED909, par exemple.

Cette nouvelle structure permet à LG de rivaliser avec la technologie QD-OLED de Samsung, qui annonce également une luminosité de 4000 cd/m² pour sa nouvelle génération.

Une technologie déjà adoptée par plusieurs fabricants

Cette nouvelle dalle équipe donc d’ores et déjà les téléviseurs haut de gamme LG G5 et M5, ainsi que le Panasonic Z95B présenté au CES 2025. LG Display prévoit une production dans des diagonales allant de 48 à 83 pouces. En outre, sachez que la technologie sera également déployée progressivement sur les moniteurs gaming de la marque.

En plus, pour améliorer les performances en environnement lumineux, LG Display a développé un film antireflet ultra-performant qui bloque 99% des réflexions internes et externes. Cette innovation permet de préserver la qualité des noirs même dans une pièce fortement éclairée (500 lux).

Un gain en luminosité, mais également pour une plus grande couverture de couleurs

L’abandon de la technologie MLA (Micro Lens Array) après seulement deux ans d’utilisation marque un tournant dans la stratégie de LG Display. Cette nouvelle approche à quatre couches semble plus efficace et probablement moins coûteuse à produire. Outre le gain en luminosité, cette évolution technologique s’accompagne d’une amélioration de la pureté des couleurs, avec une couverture de l’espace colorimétrique DCI-P3 passant de 98,5% à 99,5%, selon la société.

Là aussi, cela devrait permettre aux TV OLED de LG, Panasonic et Philips de proposer des mesures similaires à celles observées sur les modèles de téléviseurs embarquant une dalle QD-OLED (99,76% pour le S95D de Samsung ou 99,93% pour le A95L de Sony d’après nos mesures).

Vivement que nous puissions tester ces nouveaux téléviseurs qui promettent de belles évolutions par rapport aux précédentes générations.