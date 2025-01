Comparatif Nvidia RTX 5000 vs 4000 : tout comprendre à la nouvelle génération de cartes graphiques

L’architecture Blackwell succède à Ada Lovelace : plus puissante, plus gourmande… et plus chère selon les cartes graphiques. Regardons en détails ce qui se cache entre ses deux générations.

D’un point de vue technique, Nvidia vient de remplacer son architecture Ada Lovelace par la toute nouvelle Blackwell. Bon, ok, ces noms ne vous disent peut-être rien — et c’est normal ! C’est un peu comme si on vous parlait d’un nouveau moteur de voiture super avancé. Du coup, on va décortiquer tout ça ensemble, et vous allez voir, c’est plutôt intéressant.

Une nouvelle génération qui fait sauter les compteurs

Première chose à savoir : ces nouvelles cartes sont des petits monstres d’énergie. La RTX 5090, le modèle phare de la gamme, consomme 575 W. Pour se faire une idée, c’est 125 W de plus que le modèle précédent. Concrètement, rien qu’avec cette carte, votre PC consommera autant qu’un petit four électrique (dans le pire des cas) ! Mais attendez, ce n’est pas juste pour faire grimper votre facture d’électricité… il va falloir certainement revoir votre alimentation de PC.

Attention tout de même… Le TDP (Thermal Design Power) n’est pas la consommation réelle de votre carte, mais plutôt la puissance théorique maximale qu’elle peut atteindre selon Nvidia.

En pratique, la consommation peut être plus faible en jeu classique ou parfois même dépasser cette valeur lors de pics intenses. Pour dimensionner votre alimentation, un calcul simple : prenez le TDP de la carte (par exemple 575 W pour la RTX 5090), ajoutez environ 250 W pour le reste du PC (processeur, disques, ventilateurs), puis ajoutez une marge de sécurité de 30 %. C’est pourquoi Nvidia recommande une alimentation de 1200 W pour la RTX 5090, même si en usage normal, elle consommera rarement sa puissance maximale — il vaut mieux être prudent que de risquer des instabilités système !

Ce qu’on regarde RTX 5090 RTX 4090 Ce que ça veut dire Mémoire 32 Go GDDR7 24 Go GDDR6X Un tiers de mémoire en plus Vitesse mémoire 1 792 Go/s 1 008 Go/s Presque deux fois plus rapide Consommation 575W 450W Votre compteur va tourner Performance IA 3 352 TOPS 1 321 TOPS Bien plus puissant pour l’IA Prix 2 329€ 1 949€ Un sacré investissement

La grande nouveauté, c’est la mémoire GDDR7. En clair, c’est ce qui permet à vos jeux de charger leurs textures et autres éléments graphiques. Et là, on passe à la vitesse supérieure : la RTX 5080 peut transférer 960 Go/s de données, alors que la 4080 Super était limitée à 736 Go/s. Pour vos jeux, ça veut dire des textures qui se chargent en un claquement de doigts et une fluidité à toute épreuve.

Nom RTX 5080 RTX 4080 Super Architecture Blackwell Ada Lovelace GPU GB203 AD103 Shaders actifs 10 752 10 240 Fréquence Boost 2 620 MHz 2 550 MHz VRAM 16 Go GDDR7 16 Go GDDR6X Interface mémoire 256 Bit 256 Bit Bande passante 960 GB/s 736 GB/s TDP 360 W 320 W Prix 1 169 € 1 109 €

Côté quantité de VRAM, Nvidia joue un jeu assez particulier. Si la RTX 5090 fait le plein avec ses 32 Go (enfin !), les modèles inférieurs semblent un peu à la traîne. La RTX 5080 et la 5070 Ti se contentent de 16 Go, tandis que la 5070 descend à 12 Go. En 2025, c’est franchement le strict minimum, surtout quand on voit qu’AMD équipe déjà ses cartes milieu de gamme avec 16 Go depuis un moment, et qu’Intel suit la même voie.

Caractéristiques RTX 5070 Ti RTX 4070 Ti Super Architecture Blackwell Ada Lovelace GPU GB203 AD103 Shaders actifs 8 960 8 448 Fréquence Boost 2 450 MHz 2 610 MHz VRAM 16 Go GDDR7 16 Go GDDR6X Interface mémoire 256 Bit 256 Bit Bande passante 896 GB/s 672 GB/s TDP 300 W 285 W Prix 879 € 889 €

Cette politique de « rationnement » de la VRAM n’est pas nouvelle chez Nvidia. C’est d’ailleurs un point qui fait régulièrement grincer des dents, surtout quand on voit le prix demandé. Avec des jeux toujours plus gourmands et des textures en 4K qui peuvent facilement occuper 10-12 Go à elles seules, on aurait aimé voir Nvidia être plus généreux. D’autant plus que la technologie GDDR7 est certes plus rapide, mais elle ne compense pas totalement un manque de capacité quand un jeu a besoin de plus de mémoire.

Caractéristiques RTX 5070 RTX 4070 Super Architecture Blackwell Ada Lovelace GPU GB205 AD104 Shaders actifs 6 144 7 168 Fréquence Boost 2 510 MHz 2 475 MHz VRAM 12 Go GDDR7 12 Go GDDR6X Interface mémoire 192 Bit 192 Bit Bande passante 672 GB/s 504 GB/s TDP 250 W 220 W Prix 649 € 659 €

Les nouveautés qui changent vraiment la donne

Le DLSS 4, exclusif à cette nouvelle génération, c’est un peu la cerise sur le gâteau. Cette technologie permet à votre carte de créer des images encore plus belles sans vous faire payer le prix fort en performance. Les premiers tests sont impressionnants : même en 4K, difficile de voir la différence avec une image rendue nativement.

Le DLSS 4 promet d’améliorer tous les aspects du DLSS : l’upscaling (Super Resolution), l’Anti-Aliasing (DLAA), le ray tracing (Ray Reconstruction) et le Frame Generation. Ces nouveautés seront proposées à l’ensemble des RTX 2000, 3000 et 4000 (le Frame Generation reste l’exclusivité des 4000 et 5000).

Côté réactivité, Nvidia introduit Reflex 2. C’est temporairement exclusif aux RTX 5000, mais rassurez-vous, les propriétaires de RTX 4000 y auront aussi droit plus tard. Cette technologie réduit le temps entre votre clic et l’action à l’écran. On parle d’un gain de 10 à 15% par rapport à la version précédente — de quoi faire la différence dans vos parties compétitives !

Alors, pour qui c’est fait ?

Si vous êtes créateur de contenu ou que vous travaillez avec l’IA, ces cartes sont clairement faites pour vous. La puissance supplémentaire et la mémoire boostée feront vraiment la différence dans votre travail.

Pour les gamers, c’est plus nuancé. Oui, ces cartes sont incroyablement puissantes. Mais les RTX 4000 restent d’excellentes options, surtout qu’elles recevront aussi Reflex 2 et pas mal de nouveautés du DLSS 4.

La vraie question à se poser : avez-vous vraiment besoin de toute cette puissance ? Et surtout, votre écran peut-il en profiter ?

Le « plein » DLSS 4 pourrait être l’argument qui fait pencher la balance, particulièrement si vous jouez en 4K. Mais attention au prix : 2 329 € pour la RTX 5090, c’est un investissement conséquent. Sans parler de l’alimentation qu’il faudra probablement changer pour supporter cette consommation, et sans négliger le processeur… pour éviter de créer un goulot d’étrangement et ne pas profiter de la vraie puissance de votre carte graphique.

En fin de compte, ces RTX 5000 sont impressionnantes, c’est indéniable. Mais elles ne sont pas forcément nécessaires pour tout le monde. C’est un peu comme acheter une Ferrari pour aller faire ses courses : c’est cool, mais une voiture plus modeste fera aussi le travail. À vous de voir si le jeu en vaut la chandelle !