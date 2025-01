Les RTX 50 de Nvidia : des prix plus agressifs que prévu… sur le papier

Alors que Nvidia vient de dévoiler sa nouvelle gamme RTX 50 au CES 2025, les prix annoncés surprennent : ils sont plus bas que la génération précédente. Mais ne crions pas victoire trop vite.

Nvidia vient de créer la surprise au CES 2025 en dévoilant des prix plus agressifs que prévu pour sa nouvelle gamme RTX 50.

Le constructeur, qui domine actuellement le marché de l’IA et des GPU, semble vouloir séduire les joueurs avec une grille tarifaire revue à la baisse, à une exception près.

La RTX 5070, positionnée à 549 $, devient la star de cette annonce. Elle promet les performances d’une RTX 4090 – qui était vendue à 1599 $ – pour seulement un tiers du prix. Une prouesse technique et commerciale qui pourrait démocratiser les performances haut de gamme… en théorie.

Le milieu de gamme n’est pas en reste : la RTX 5070 Ti s’affiche à 749 $ (contre 799 $ pour la 4070 Ti) tandis que la RTX 5080 se positionne à 999 $ (versus 1199 $ pour la 4080).

Sans surprise, seule la RTX 5090, flagship de la gamme, voit son prix augmenter : elle est annoncée à 1999 $, soit 400 $ de plus que la RTX 4090 qui était lancée à 1599 $.

La réalité derrière les prix annoncés

Ces prix, aussi alléchants soient-ils, ne sont que des prix conseillés (MSRP) par Nvidia pour ses versions « Founders Edition ». Dans la réalité, la grande majorité des cartes vendues seront des versions personnalisées des partenaires (Asus, MSI, Gigabyte…) qui seront systématiquement plus chères.

Cette différence s’explique par plusieurs facteurs : des systèmes de refroidissement plus sophistiqués, des PCB modifiés, et surtout une marge plus importante pour les fabricants. Il n’est pas rare de voir des versions customs afficher des prix 20 à 30 % supérieurs aux tarifs de référence.

La situation risque d’être encore plus tendue avec la demande actuelle. Nvidia étant devenu le leader incontesté de l’IA avec une capitalisation boursière de 3,3 billions de dollars, la production pourrait être en partie orientée vers le secteur professionnel, créant une possible pénurie sur le marché gaming.

Les scalpers, ces revendeurs opportunistes, pourraient également profiter de la situation. Le succès des RTX 40 et la demande croissante en GPU pour l’IA laissent présager une disponibilité limitée, susceptible de faire grimper les prix sur le marché secondaire.

