RDNA 5 : AMD pourrait rattraper Nvidia sur le ray-tracing… plus vite que vous ne le pensez

Désormais bien installé sur l’entrée et le milieu de gamme avec ses Radeon RX 9060 et 9070, AMD jetterait prochainement son dévolu sur le haut de gamme avec sa nouvelle architecture RDNA 5. Attendue en 2026, cette dernière serait en mesure de riposter efficacement face à Nvidia, notamment sur le terrain très stratégique du ray-tracing.

Chloé Pertuis pour Frandroid

AMD sera le fournisseur de Sony et Microsoft pour leurs futures consoles respectives, et c’est dans ce contexte que la firme de Lisa Su souhaite nettement muscler son jeu sur le ray-tracing. Cette nette amélioration des performances RT semble ainsi au coeur des objectifs technologiques du groupe, et cela devrait également bénéficier à sa prochaine architecture GPU : RDNA 5.

Attendu sur le second semestre 2026, ce nouveau design fait petit à petit parler de lui chez les leakers, et au sein de divers forums spécialisés comme celui d’AnandTech, où des interlocuteurs bien informés échangeaient récemment sur la prochaine carte graphique haut de gamme d’AMD… basée justement sur l’architecture RDNA 5.

KeplerL2, qui bénéficie désormais d’une solide réputation au pays des informateurs Tech, s’est notamment exprimé sur les caractéristiques techniques présumées du prochain fleuron d’AMD. Ce dernier pourrait, d’ici un an environ, arriver sur le marché avec des performances proches de celles d’une RTX 5080 et des capacités en ray-tracing a minima concurrentielles.

AMD bien décidé à revenir sur le haut de gamme

Selon les informations de KeplerL2, la prochaine carte graphique haut de gamme d’AMD disposerait d’une configuration similaire à l’ancienne Radeon RX 7900 XTX… mais avec une nouvelle architecture, et donc une base technologique entièrement modernisée. On y retrouverait ainsi 96 unités de calcul et un bus mémoire 384-bit.

Deux versions plus abordables de cette nouvelle carte pourraient égalent apparaître, embarquant quant à elles 64 unités de calcul et un bus 256-bit d’une part ; et de 32 unités de calcul doublées d’un bus 128-bit d’autre part. Ces modèles pourraient alors faire office de versions « refresh » des RX 9070 XT et RX 9060 XT, respectivement.

Enfin, toujours selon KeplerL2, l’architecture RDNA 5 pourrait améliorer de 20% les performances en rastérisation face à l’actuelle génération RDNA 4, tout en doublant les performances en ray-tracing. Un très bon signe, alors que l’architecture RDNA 4 avait déjà permis une hausse notable des performances RT par rapport à l’ancien design RDNA 3.

Reste que la future carte graphique haut de gamme d’AMD serait à cheval entre deux générations de GPUs Nvidia. Si son niveau de performances lui permettrait bien d’égaler, voire surclasser, l’actuelle RTX 5080, on imagine qu’elle ne serait en mesure que de concurrencer mollement la future RTX 6080… sur laquelle Nvidia est très probablement déjà en train de travailler.