AMD Radeon RX 9000 / RDNA 4 : puissance, prix, FSR 4, date de sortie… tout ce qu’on sait sur les prochaines cartes graphiques de AMD

AMD prépare son retour sur le marché des cartes graphiques en 2025 avec son architecture RDNA 4. On s’attend à de nombreuses nouveautés côté performance, ray tracing, mais aussi IA. Nous avons regroupé toutes les fuites et rumeurs les plus plausibles sur ces futurs GPU dans cet article.

Après une année 2024 très calme côté cartes graphiques, AMD prépare la relève de RDNA 3, son architecture GPU de bureau introduite en 2022 avec les puces Radeon RX 7000. Nous avons à disposition moins d’informations sur cette prochaine génération, notamment sur son socle technique, mais suffisamment pour nous donner un aperçu de son positionnement face la concurrence de Nvidia, mais aussi d’Intel.

Quelle fiche technique pour les Radeon RX 9000 ?

Nous disposons actuellement de très peu d’informations sur les caractéristiques techniques de prochains GPU de bureau AMD. Soit le constructeur sait davantage protéger ses chaines de production des différentes fuites, soit l’intéret des différentes « leakers » est bien moins prononcé que pour Nvidia.

Parlons déjà de ce que nous savons déjà. AMD ayant pour le moment mis de côté le segment haut de gamme, les différents SKUs de l’architecture RDNA 4 ne se baseront pas sur les puces graphiques les plus puissantes de la gamme.

De plus, AMD a entièrement revu sa nomenclature GPU en prévision de son architecture CPU / GPU unifiée dit « UDNA ». Ainsi, on passe des RX 8000 directement au RX 9000 en 2025. Mais pour ne pas confondre cartes graphiques et processeurs, AMD a fait le choix de reprendre la nomenclature de Nvidia. Ainsi, nous laissons place aux Radeon 9070 (XT), 9060 et 9050 pour les modèles de bureau et de PC portables.

AMD aurait en effet abandonné le GPU Navi 41 et se focaliserait dans un premier temps sur son modèle milieu de gamme phare, la Radeon 9070 XT, ainsi que sa variante non XT. Les autres modèles arriveront plus tard au cours du premier trimestre 2025 si on se réfère aux habitudes de AMD.

Quatre variantes seraient ainsi prévues en 2024 avec trois configurations de mémoire selon les informations de VideoCardz et Kepler_L2 : deux avec une largeur de bus 256-bit et vitesse d’horloge de 18 et 20 Gbps et une autre en 192-bit et 19 Gbps. Là où AMD ne parie pas vraiment sur l’avenir par rapport avec Nvidia, c’est sur le choix du type de mémoire : RDNA 4 resterait selon les dernières rumeurs sur de la GDDR6, encore une fois pour des questions de coûts, alors que Nvidia passerait à une interface GDDR7 bien plus rapide.

Le fleuron de cette gamme sera visiblement la RX 9070 XT, certains premier benchmarks placent au niveau d’une RTX 4070 Ti, mais bien inférieur à la RTX 4080 comme le mentionnaient certaines rumeurs. La fuite évoque notamment une consommation abaissée de 25% par rapport à la Radeon RX 7900 XTX, soit autour des 270W. Pour comparaison, la RTX 4080 consomme jusqu’à 305W.

Le leaker Kepler_L2, s’est essayé à la spéculation de fiches techniques pour les premiers GPU annoncées.

AMD Radeon RX 9070 XT AMD Radeon RX 9070 Unités de calcul 64 56 Processeurs de flux 4 096 3584 Vitesse mémoire 20 Gbps 18 Gbps Mémoire 16 Go GDDR6 16 Go GDDR6

Pour comparaison, la RX 7800 XT intègre 60 unités de calculs alors que la RX 6800 XT en proposait 72. La RX 9060 pourrait ainsi monter à 48 unités de calcul (contre 32 sur les trois précédentes générations) avec 12 Go de mémoire vidéo. On est ici sur la tendance chez les challengers de Nvidia qui pourrait bien faire bouger les lignes dans l’entrée de gamme.

Évidemment, cela ne prend pas en compte les évolutions de l’architecture, mais cela nous montre qu’AMD reste encore modeste sur cette génération.

L’autre nouveauté très attendue de cette nouvelle architecture, c’est sa nouvelle version d’unités accélératrices du ray tracing. Alors que RDNA 3 ne proposait qu’une évolution du ray tracing de RDNA 2, il semblerait que AMD ait revu sa copie pour ses prochaines cartes graphiques qui devraient être plus robustes sur les jeux utilisant cette technologie de rendu de la lumière. On a pu en avoir un aperçu dans la PS5 Pro, toujours basée sur un APU AMD, qui promettait alors une vitesse de calcul des rayons 2 à 3 plus rapides par rapport à la génération précédente.

On ne risquera pas à spéculer outre mesure sur les différentes fiches techniques des prochaines Radeon RX 9000, tant les informations sont pour l’instant maigres à leur sujet. Nous mettrons bien sûr à jour cet article quand nous aurons de plus amples d’informations.

Technologies et fonctionnalités

AMD va visiblement muscler son jeu en faisant évoluer ses propres technologies pour rattraper son retard sur Nvidia. À commencer par le FSR (Fidelity Super Resolution), sa technologie d’upscaling qui augmente la performance de vos jeux en reconstruisant un rendu basse définition à la définition native de votre écran grâce à de puissants algorithmes.

Malgré des évolutions convaincantes au fil des versions, la solution avait toujours un train de retard par rapport à Nvidia et même Intel, car elle n’exploitait pas l’IA et plus précisément le machine learning. Ainsi, le FSR n’était pas capable de se perfectionner à chaque mise à jour et souffraient des problèmes de jeunesse de ses concurrents : artefacts en mouvement, scintillements, effets de ghosting et bien d’autres.

Le FSR4 devrait changer la donne en utilisant enfin les unités matérielles dédiées à l’IA au sein de ses prochains GPU. Les outils d’upscaling, mais aussi de génération d’images, se baseront sur le machine learning pour un objectif très précis pour AMD : améliorer l’autonomie des PC portables, mais aussi des consoles portables exploitant ses APU (entre autres le Z1 Extreme). On sait déjà que ce FSR4 sera implémenté dans Call of Duty: Black Ops 6 selon AMD.

AMD travaille aussi sur une solution similaire à la ray reconstruction de Nvidia, à savoir une technologie de denoising pour améliorer la qualité des jeux en ray tracing. Elle viserait d’une part à corriger les quelques défauts de rendu du ray tracing, mais aussi en améliorer les performances grâce à une technique de suréchantillonnage (supersampling). On pourrait donc s’attendre à ce que cette solution soit proposée avec les prochaines cartes graphiques de la firme.

Quel tarif pour les Radeon RX 9000 ?

Le positionnement tarifaire des cartes graphiques de l’architecture RDNA 4 a été l’une des premières informations qui ont pu fuiter à leur sujet. Sans pour autant donner des fourchettes précise, on sait qu’AMD se focalisera avant tout sur le très concurrentiel segment du milieu de gamme afin de rattraper son immense retard sur Nvidia.

On parle ici de GPU qui ne se destinent pas au jeu en 4K et ray tracing / path tracing, mais pour les joueurs moins fortunés jouant sur la diagonale qui gagne le plus de terrain sur Steam : le 1440p. Ainsi, on peut s’attendre à des cartes graphiques entrée / milieu de gamme entre 300 et 700 euros selon les modèles. On est ici dans le domaine de la pure spéculation basée sur les pratiques tarifaires du marché actuel, dans l’attente de fuites plus concrètes sur le sujet.

Tout comme Nvidia, AMD a confirmé sa présence au CES 2025 de Las Vegas afin d’annoncer « la prochaine génération de GPUs basés sur l’architecture RDNA 4 ». Sa conférence se tiendra le lundi 6 janvier 2025 à 20h heure française et devrait aussi présenter les nouvelles capacités IA de ses puces, qu’il s’agisse d’inférence ou d’upscaling via sa solution FSR 4.

Selon les informations des leakers de Chiphell, AMD débutera la production de masse de la Radeon RX 9070 XT à la mi-décembre, ce qui indiquerait une date de sortie officielle à partir de la moitié du mois de janvier 2025. Les autres modèles, notamment les moins onéreux, devraient être lancés ultérieurement jusqu’à la fin de l’hiver.