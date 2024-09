La nouvelle stratégie d’AMD pour rattraper son (énorme) retard sur Nvidia est une bonne nouvelle pour les joueurs

AMD ne veut plus concurrencer Nvidia sur les cartes graphiques ultra puissantes, au moins le temps de rattraper son retard sur le marché. Selon le numéro 2 de la firme, c’est sur le segment milieu de gamme que tout se joue.

Source : AMD

Les prochaines cartes graphiques de chez Nvidia et AMD font l’objet de nombreuses rumeurs depuis le début de l’année. Si on sait que Nvidia dégainera un monstre de puissance avec la GeForce RTX 5090 au début de l’année 2025, AMD devrait aborder cette nouvelle génération avec une architecture RDNA4 moins puissante, mais aussi plus abordable à la fin de l’année.

Il s’agit en réalité d’une véritable stratégie pour AMD qui veut temporairement laisser de côté les GPU dits « flagships » pour prioriser l’entrée et le milieu de gamme.

Pour aller plus loin

La future génération de cartes graphiques AMD serait à la traine, mais pour une bonne raison

AMD veut rattraper son retard sur le marché

Interrogé par le média Tom’s Hardware lors du salon IFA 2024 qui s’est déroulé à Berlin, le numéro 2 d’AMD Jack Huynh a tenu à clarifier la stratégie du groupe. Selon lui, AMD « est dans un autre état d’esprit » désormais alors que la priorité est maintenant « d’atteindre plus rapidement une part de marché de 40 à 50 % ».

Aux dernières nouvelles, la firme a perdu du terrain face à Nvidia ces dernières années avec seulement 12% de parts de marché sur les cartes graphiques grand public au premier trimestre 2024. Sur les dix dernières années, AMD n’a jamais dépassé les 40% de parts de marché, son nouvel objectif.

Comment rattraper ce retard considérable pour AMD ? Avec des produits plus abordables, loin des cartes graphiques que « seules les personnes qui ont les moyens d’acheter des Porsches et des Ferrari peuvent se procurer ». Le but n’est donc plus d’être compétitif sur le haut de gamme face à Nvidia, mais de « construire des systèmes de jeux pour des millions d’utilisateurs ». C’est sur ce segment, le milieu de gamme des joueurs en 1440p et rasterisation (hors ray tracing) que AMD a le plus de potentiel de reprendre des points sur le marché.

L’objectif est ici de convaincre les développeurs d’optimiser leurs jeux pour la plateforme AMD alors que beaucoup d’entre eux sont logiquement tentés de privilégier l’hégémonique Nvidia. Une fois que ce travail a été fait, à la fois sur le marché et dans son écosystème de développeurs, alors AMD « pourra s’attaquer au sommet ». En conséquence, Nvidia dictera encore pendant un moment les prix dans cette catégorie de produits en l’absence de véritable compétition.