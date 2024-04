La future génération de cartes graphiques AMD serait à la traine, mais pour une bonne raison

Une fuite viendrait confirmer le positionnement plus modeste des futures cartes graphiques AMD de la génération RDNA 4 par rapport à Nvidia.

AMD prépare sa nouvelle architecture « RDNA 4 » qui embarquera la prochaine génération de cartes graphiques du constructeur. Si quelques informations ont pu fuiter ces derniers mois, elles restent bien maigres alors qu’on attend les premières puces dès cet automne, peu de temps avant les prochains GPU grand public de chez Nvidia.

Et une information viendrait confirmer le positionnement résolument milieu de gamme des futures Radeon RX 8000.

Les Radeon restent à la GDDR6

On vous annonçait en novembre dernier que Nvidia aurait fait le choix de la toute nouvelle génération de mémoire GDDR7 pour la génération de cartes graphiques Blackwell attendue d’ici la fin de l’année.

Cela ne serait pas le cas de AMD qui resterait sur des modules GDDR6 pour l’entièreté de la gamme RDNA 4, selon les informations du toujours très bien renseigné Kepler sur Twitter (X). Selon le leaker, les Radeon RX 8000 embarqueront une VRAM identique à celle de la génération actuelle, avec une bande passante de 18 Gbps.

Alors que la RX 7900 XTX grimpe à 20 Gbps, Kepler affirme que tous les GPU de l’architecture RDNA 4 seront plafonnés à 18 Gbps. Pour comparaison, la GDDR7 va débuter sa vie avec une bande passante de 28 Gbps alors que des modules en 40 Gbps sont déjà prévus.

On ne peut minimiser l’importance de la bande passante mémoire au sein des GPU. Cette spécificité technique est pensée avant tout selon la puissance de la carte graphique. C’est elle qui va définir la vitesse à laquelle les données sont chargées et déchargées au sein de la VRAM, définissant le niveau de performance final d’un jeu dans bien des cas.

Un positionnement milieu de gamme… pour commencer

Les différentes fuites ces derniers mois semblent se mettre d’accord pour dire qu’AMD ne compte pas lutter face à Nvidia sur la puissance, mais sur le rapport qualité / prix. En tout cas dans un premier temps.

Nvidia compte proposer une nouvelle itération surpuissante avec sa GeForce RTX 5090 à la fin de l’année, alors que AMD et Intel batailleront sur le segment bien plus décisif du milieu de gamme. Comme le souligne le site Wccftech, le choix de rester au standard GDDR6 n’est pas anodin dans ce contexte : la plupart des joueurs jouent en 1440p et n’ont pas plus de 1000 euros à mettre dans un GPU.

Des propositions plus modestes qui justifie sans doute pour AMD de rester sur le standard GDDR6 qui a fait ses preuves, soit la stratégie inverse de Nvidia. La gamme Radeon devrait cependant penser aux aficionados de 4K et ray tracing en 2025 avec de nouvelles propositions sur le haut de gamme.