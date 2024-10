Les meilleures cartes graphiques AMD Radeon en 2024

AMD est l’éternel rival du géant Nvidia sur le segment des cartes graphiques. Comment s’organise la gamme du constructeur et quels modèles de GPU peuvent valoir le coup ?

AMD est connu pour ses processeurs, mais aussi ses cartes graphiques pour PC gamer. La gamme de GPU d’AMD se nomme Radeon. Si elle fait face à Intel sur les CPU, c’est à Nvidia que la marque américaine a affaire sur les cartes graphiques. Force est de constater que Nvidia caracole en tête des ventes (et dans le cœur des gamers) depuis de nombreuses années. AMD occupe ainsi la place d’éternel second, avec seulement 12 % de parts de marché. La marque a par ailleurs annoncé récemment qu’elle se retirait du secteur haut de gamme pour privilégier l’entrée et le milieu de gamme. C’est d’ailleurs sur ce segment que la marque peut être intéressante.

On vous explique tout de suite l’organisation de la gamme de GPU d’AMD ainsi que les meilleurs modèles disponibles en 2024.

Notre top 3 des meilleurs GPU chez AMD

Les futures cartes AMD RX 8000

AMD devrait présenter ses nouvelles cartes graphiques RX 8000, ainsi que la nouvelle architecture RDNA 4 au CES en janvier 2025. Il semblerait cependant qu’assez peu d’évolution soient au programme. RDNA 4 augmenterait l’accélération matérielle du ray tracing, la prise en charge devraient donc être au moins un peu meilleure. Pas de GDDR7 : AMD resterait sur des modules GDDR6 pour la VRAM de sa gamme. Il n’y aurait en outre pas de modèle 8900 de prévu, conformément aux annonces de la marque qui ne souhaitent plus produire du très haut de gamme. En tout, seuls quatre modèles seraient au programme.

La génération 7000

La génération 7000 est sortie à partir de 2022 et est basée sur RDNA 3. Au sommet, on trouve les RX 7900, puis les 7800, 7700 et 7600.

AMD Radeon RX 7900 XTX La meilleure carte graphique d’AMD

La 7900 XTX est actuellement la carte graphique la plus puissante de la gamme AMD sur architecture RDNA 3. C’est donc aussi la plus chère. Il s’agit d’une version un peu plus puissante que la XT.

Elle intègre 96 CU avec une fréquence en jeu de 2,3 GHz et une mémoire vidéo montant à 24 Go en GDDR6 sur un bus 384 bits.

La carte la plus puissante du catalogue est moins massive que ses équivalents chez Nvidia, à savoir la 4080. Elle reste néanmoins une belle bête. Les connecteurs restent classiques : deux PCI-E à huit broches. Bon point pour AMD : le DisplayPort est à la norme 2.1 et peut ainsi gérer des écrans 8K à 165 Hz ou 4K à 480 Hz.

Alors, ça donne quoi niveau puissance ? En 3D brute sur notre benchmark 3DMark, la carte fait un peu mieux que la 4080. En revanche, dès qu’on ajoute du ray tracing… elle ne fait pas le poids.

Cela se fait vérifie aussi en jeux. De ce côté, étant donné le placement de la carte, les performances attendues sont en 4K. Globalement, elle s’en sortira avec brio sur tous les jeux récents, à condition de s’en tenir à la rasterisation classique.

Niveau consommation électrique, la carte n’est pas une bonne élève face à la génération 40 de Nvidia, puisqu’elle peut monter à 350 W en pic en jeu.

Retrouvez le test de l’AMD Radeon RX 7900 XTX.

AMD Radeon RX 7800 XT Une option puissante et plus abordable

Un cran en dessous, on trouve la RX 7800 XT, dont le prix est bien inférieur et présente ainsi une belle opportunité. Elle se place à peu près au même niveau que la RTX 4070 de Nvidia. Avec 16 Go de VRAM en GDDR6, elle fait d’ailleurs mieux que sa concurrente qui n’en a que 12. On note encore une fois une consommation élevée, avec 270W en moyenne et des pics jusqu’à 400W.

La Radeon RX 7800 XT est néanmoins une carte graphique idéale pour jouer en 1440p où elle offre d’excellentes performances… en dehors du ray tracing, qui fait chuter les FPS dès qu’on l’active.

L’avantage de cette carte réside dans son prix : on la trouve aujourd’hui autour des 500 euros, là où une RTX 4070 sera autour de 650 euros. Pour faire tourner des jeux récents et gourmands sans faire de concessions graphiques ni y laisser son portefeuille, c’est une bonne option.

AMD Radeon RX 7600 XT L’alternative à la RTX 4060

On descend encore d’un cran dans la gamme avec la RX 7600 XT, qui est l’équivalent AMD de la RTX 4060 chez Nvidia.

Comptez ici sur du jeu en Ultra en Full HD, ou bien du 1440p sur certains titres. La VRAM est toujours élevée avec 16 Go. On retrouve le Display Port en 2.1 cher à AMD : sur une carte à ce prix, c’est un bon point. Elle est, en effet, proposée autour de 350 euros.

Cependant, sa concurrente la RTX 4060 est vendue… au même tarif. Et malgré ses 8 Go de VRAM inférieurs au 16 Go du modèle AMD, elle offre des performances similaires et prend elle en charge le DLSS et gère bien mieux le ray tracing. Difficile donc de recommander pleinement la RX 7600 XT…

La génération RX 6000

On conseillera éventuellement la génération 6000 pour les petits budgets, pour l’entrée et le milieu de gamme. Il est possible de trouver des affaires intéressantes pour celles et ceux qui ne veulent pas investir trop.

AMD Radeon RX 6600 Compacte et équilibrée

À moins de 300 euros — même 230 euros en général — la RX 6600 est un choix intéressant pour jouer en 1080p, et si vous ne comptez pas utiliser le ray tracing.

Cela peut valoir le coup pour jouer à des jeux un peu plus anciens type Far Cry qui n’intègrent pas le ray tracing, ou bien pour des jeux actuels qui en tireraient peu profit (par exemple Diablo IV ou les Call of Duty). Il ne s’agit néanmoins pas d’un achat d’avenir…

Nous avions testé la RX 6600 : lisez notre avis juste ici.

AMD Radeon RX 6400 La carte graphique vraiment pas chère

La RX 6400 est une des cartes graphiques les moins chères du catalogue AMD. À seulement 150 euros, vous n’aurez pas mieux. Vous avez un mini budget ? Cette petite carte représente un rapport qualité/prix intéressant.

Pour celles et ceux qui ne veulent pas mettre plus de 200 euros dans un GPU, nous avons l’habitude, d’ordinaire, de recommander la Nvidia GTX 1650 : la Radeon RX 6400 est l’équivalent chez AMD. Notez que la RX 6400 supporte le ray tracing, contrairement à la GTX 1650.

Attendez-vous globalement à faire tourner vos jeux en Full HD avec les réglages en Moyen. Cela conviendra bien pour des titres peu gourmands ou un peu anciens, tels que des anciens Assassin’s Creed, Overwatch 2, Fortnite, Battlefield 2042… et d’autres.

Les technologies d’AMD

Plus que sur les performances brutes, c’est sur les technologies qu’AMD a un retard considérable par rapport à Nvidia. C’est particulièrement visible sur le ray tracing, ainsi que le DLSS.

AMD regroupe ses différentes technologies sous le terme HYPR-RX. En activant ce profil, vous profitez des technos suscitées :

FSR : il s’agit de l’équivalent AMD du DLSS de Nvidia. Le FSR (FidelityFX Super Resolution) est une technique d’upscaling (mise à l’échelle). Le FSR augmente en outre le taux de frames par seconde (FPS) et améliore la fluidité des jeux compatibles​. Contrairement au DLSS, le FSR est compatible avec tous les GPU.

: il s’agit de l’équivalent AMD du DLSS de Nvidia. Le FSR (FidelityFX Super Resolution) est une technique d’upscaling (mise à l’échelle). Le FSR augmente en outre le taux de frames par seconde (FPS) et améliore la fluidité des jeux compatibles​. Contrairement au DLSS, le FSR est compatible avec tous les GPU. RSR (Radeon Super Resolution) : fonctionnalité de mise à l’échelle proche du FSR. Le RSR est intégré au pilote et peut être utilisé sur tous les jeux, notamment si un jeu ne prend pas en charge le FSR.

(Radeon Super Resolution) : fonctionnalité de mise à l’échelle proche du FSR. Le RSR est intégré au pilote et peut être utilisé sur tous les jeux, notamment si un jeu ne prend pas en charge le FSR. AFMF (AMD Fluid Motion Frames) : technologie de génération d’images. Cela permet d’ajouter des images (frame) pour plus de fluidité. Contrairement au FSR, l’ensemble des jeux DX11 et DX12 est compatible.

(AMD Fluid Motion Frames) : technologie de génération d’images. Cela permet d’ajouter des images (frame) pour plus de fluidité. Contrairement au FSR, l’ensemble des jeux DX11 et DX12 est compatible. Anti-lag : réduit la latence en jeu, pensé pour le compétitif et une réponse au clic réduite.

Tout savoir sur les cartes graphiques AMD

Quelle est l’histoire de la marque AMD ?

AMD, de son vrai nom « Advanced Micro Devices », est une entreprise américaine fondée en 1969 par une brochette de co-fondateurs. Il s’agit aujourd’hui d’un des géants sur les semi-conducteurs. En plus de ses cartes graphiques, la marque est très connue pour ses processeurs, les Ryzen, terrain sur lequel elle en compétition avec Intel.

Quels sont les avantages d’AMD face à Nvidia ?

En termes de puissance, les cartes Radeon font aussi bien que les GeForce de Nvidia. Cependant, la marque ne parvient pas à rattraper son retard sur le ray tracing, largement utilisé aujourd’hui sur les jeux vidéo récents. Impossible aussi d’utiliser des technologies très efficaces pour augmenter la fluidité des jeux tels que le DLSS.

Cependant : si vous cherchez un GPU non pas pour du gaming, mais pour d’autres utilisations, par exemple du montage vidéo, de la création 3D ou encore de la retouche photo, opter pour un GPU AMD peut être une bonne option. Vous pourrez profiter de performances brutes égales à un prix inférieur. AMD parvient en effet à se démarquer sur le rapport qualité/prix.

