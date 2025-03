Test de l’AMD Radeon RX 9070 XT : une carte graphique polyvalente à l’excellent rapport qualité / prix

Pour cette génération de cartes graphiques, AMD ne compte pas concurrencer Nvidia sur le haut de gamme. Plutôt, la marque rouge va tout miser sur les modèles à moins de 700 euros, aussi bien capables en 1440p qu’en 4K.

C’est le cas de cette Radeon RX 9070 XT, qui se place comme un parfait compromis entre les deux définitions, promettant un rapport qualité / prix très intéressants et des performances en ray tracing améliorées.

Caractéristiques techniques

Modèle AMD Radeon RX 9070 XT Définition maximale supportée 3840 x 2160 pixels Nom de la puce Navi 48 XL Architecture RDNA 4 Fréquence de base 2,4 Ghz Processeurs de flux 4096 Ray-tracing Oui Quantité de mémoire vidéo 16 Go Interface mémoire 256 bits Type de mémoire GDDR6 Finesse de gravure 4 nm Sorties HDMI 2.1b, DisplayPort 2.1a Connecteurs d’alimentation 2 x 8 broches PCIe Technologie AMD FreeSync Pilotes / drivers Lien des pilotes / drivers Couleur Gris Consommation 304 Watts Alimentation recommandée 750 Watts Fiche produit

Nous testons ici le modèle Sapphire Nitro+ de la RX 9070 XT, un modèle overclocké d’usine qui augmente la fréquence d’horloge de base de 120 Hz (2520 MHz) ainsi que la fréquence boost de 90 Hz (3060 MHz). Le reste de la fiche technique est inchangé.

Configuration de test

Carte mère : Asus TUF GAMING X870-PLUS WIFI (bios 0830)

Processeur : AMD Ryzen 7 9800X3D (5,2 GHz, 8 coeurs, 16 threads)

Refroidissement : Corsair iCUE LINK TITAN 360 RX RGB AIO

Mémoire : 32 Go de RAM DDR5 6000 MHz (Corsair Dominator Platinum RGB)

SSD : Samsung 990 PRO PCIe 4.0 NVMe

Alimentation : Corsair HX1500i 1500W

Boitier : NZXT H7 Flow

Logiciel : Windows 11 24H2 (avec les pilotes AMD Software Adrenalin Edition 24.30.31.03)

Design

Pour ce test, c’est le modèle Sapphire Nitro+ qui nous a été fourni. Il s’agit d’une édition overclockée d’usine avec un design qui fait la part belle à un imposant système de refroidissement à trois ventilateurs. La carte graphique en elle-même ressemble à une véritable boite rectangulaire de couleur gris argenté qui prendra trois slots dans votre boitier.

Une grille sur toute la face avant laisse apparaitre le PCB ainsi que les différents dissipateurs, mais aussi une LED RGB sur toute la longueur du châssis.

Le connecteur d’alimentation est situé sur le dessus du châssis et pourra même être caché par la backplate fournie avec le produit, qui s’attache magnétiquement au châssis de la carte graphique.

Moins « agressif » que d’autres modèles de la même catégorie, il n’en reste pas moins très imposant, notamment par rapport à une GeForce RTX 5090 qui a connu une sérieuse cure d’amincissement cette année.

Performances en jeu

AMD a positionné sa carte graphique comme étant un « GPU 4K à un prix 1440p ». Comme beaucoup de modèles de cette catégorie, elle se dirige donc avant tout vers le 1440p avec un potentiel en 4K non négligeable, permis notamment par l’upscaling.

AMD a aussi annoncé avoir fait de sérieux efforts sur le ray tacing avec de nouvelles unités accélératrices de troisième génération. Nous avons donc testé la carte dans ces deux définitions, en rasterisation, ray tracing et path tracing. Ce dernier mode n’est pas tendre avec les GPU Radeon, il sera donc intéressant de voir comment cette nouvelle génération s’en sort.

Benchmarks synthétiques

Commençons par des premiers benchmarks synthétiques, qui permettent déjà de positionner la carte graphique par rapport à ses concurrentes directes.

Dans le test de rasterisation 3DMark Steel Nomad, on peut déjà voir un aperçu des progrès de AMD, qui se placerait ici au dessus d’une Radeon RX 7900 XTX, haut de gamme de la génération précédente, ainsi que de la RTX 4080.

En ray tracing sur le test Speed Way de 3DMark, les choses sont nettement différentes avec un positionnement juste en dessous de la RX 7900 XT, et du niveau de la RTX 4070 Ti Super. Il est temps de vérifier ça en jeu.

Rasterisation

AMD a toujours été très bon sur la rasterisation, offrant bien souvent un meilleur rapport qualité / prix que Nvidia une fois les options de ray tracing désactivées.

Cette Radeon RX 9070 XT ne déroge pas à la règle avec des performances supérieures de 3 à 4% par rapport à une GeForce RTX 5070 Ti en 1440p et en 4K. Elle se place ainsi au niveau d’une RTX 4080 et quasiment sur celui d’une 7900 XTX.

C’est tout simplement excellent sur cette gamme de prix, avec une carte graphique 50 euros supérieure à la RTX 5070 et en moyenne 30% plus performante. AMD ne déçoit pas à ce niveau-là.

Ray tracing

Les performances en ray tracing sont ici plus ou moins reluisantes, nous testons ici les capacités brutes des cartes sans l’usage d’upscaling.

La RX 9070 XT est en moyenne 25% derrière la RTX 5070 Ti, les plus gros écarts se situant dans les jeux en path tracing (Cyberpunk 2077, Alan Wake 2, Black Myth Wukong), un mode qui fait encore défaut à AMD.

Fait notable : si la carte est au même niveau que la RTX 5070 en ray tracing, elle la dépasse de près de 31% en 4K, notamment grâce à une plus grande quantité de VRAM (16 Go vs 12 Go) essentiel à cette définition.

Enfin, et c’est la très bonne nouvelle, la Radeon RX 9070 XT se permet de dépasser la RX 7900 XTX de 15% en 4K et 24% en 1440p. Si ces chiffres sont encourageants, AMD revient de loin et n’arrive encore pas à la cheville de Nvidia sur beaucoup de nos tests en ray tracing.

Le FSR passe enfin à l’IA

Nous testerons le FSR4 plus en détail dans un article ultérieur. Mais cette année, la technologie d’upscaling de AMD passe enfin à l’intelligence artificielle grâce aux nouvelles unités IA de l’architecture RDNA4.

Le constructeur promet ici des améliorations au niveau de la qualité d’image avec une réduction des différents effets de ghosting et scintillements dans les scènes les plus complexes.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, une trentaine de jeux est compatible avec le FSR4, avec plus de 75 prévus d’ici à la fin de l’année. Ces jeux n’ont pas besoin de mises à jour spécifiques et nécessitent seulement d’être compatible avec le FSR 3.1 sorti l’année dernière.

Pour activer le FSR4, cela se fait donc au niveau du pilote AMD, dans la partie Jeux > Graphismes. Les jeux compatibles exploiteront automatiquement la nouvelle version de la technologie.

C’est notamment le cas de Ratchet & Clank : Rift Apart (et de la plupart des adaptations de jeux PS5 sur PC), qui reste LA démo technologique du FSR à chaque mise à jour majeure. Nous l’avons testé dans la séquence d’introduction du jeu et il faut dire qu’on remarque tout de suite une meilleure stabilité de l’image, que ce soit dans le décor ou le personnage de Ratchet.

S’il subsiste encore ça et là quelques marques d’instabilité temporelle, y compris lorsque la caméra ne bouge pas, le résultat nous a semblé bien meilleur comparé au FSR3 dans certaines scènes. Nous dédierons un article aux différences que nous avons pu observer sur les premiers jeux compatibles FSR4.

Au niveau des performances, le FSR4 ne change pas beaucoup la donne. Il permet sur Ratchet & Clank : Rift Apart d’atteindre les 120 images par seconde avec la génération d’images en mode Performance.

Performances créatives

Au niveau des performances en montage vidéo, AMD reste à la traine par rapport à Nvidia. Nous avons testé Premiere Pro via l’outil de benchmark UL Procyon et son option « Accélération GPU », qui teste à la fois les filtres et le rendu accélérés par la carte graphique.

La Radeon RX 9070 XT est ainsi au niveau de la 7900 XT et juste au dessus de la RTX 4080. Un score honorable certes, mais bien en deçà du milieu de gamme de cette année chez Nvidia. Sur DaVinci, qui teste à la fois les filtres GPU et l’IA, le résultat est encore plus décevant, en dessous de la RX 7900 XTX et à peine au dessus d’une RX 7700 XT.

La situation n’est certes pas plus reluisante sur Blender où la RX 9070 XT s’en sort à peine mieux qu’une RX 7900 XT et déjà bien derrière la RTX 5070.

Consommation et températures

Pour rappel, nous testons un modèle Sapphire overclocké d’usine de quelques centaines de MHz. La consommation de la carte est normalement de 304W, nous sommes ici autour des 330W averc une température légèrement au dessus des 80 degrés.

Mode Consommation (W) Température max (°C) Raster 330 81 Path Tracing 334 82 FSR4 Performance 326 82 FSR4 + FG 332 84

On est ici bien au dessus de la concurrence sur ce modèle OC, les modèles plus proches de spécifications de base (ici Pulse) devraient afficher des chiffres à la baisse. Nous sommes ici bien dessus de la concurrence chez Nvidia cette année, qui gravite autour des 290W pour la RTX 5070 Ti et 68 degrés sur le point chaud du GPU.

Prix et disponibilité

L’AMD Radeon RX 9070 XT sera disponible le jeudi 6 mars à 15h chez toutes les bonnes enseignes e-commerce. La carte graphique dans sa version de base est vendue à un prix conseillé de 689,95 €. Évidemment, les partenaires ont aussi le choix de fixer eux-mêmes leur propre prix, mais bon nombre de fabricants la proposeront à ce tarif plancher.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, nous n’avons encore aucune indication du prix de la version overclockée de Sapphire que nous avons testé. Nous le mettrons à jour une fois cette information à notre disposition.