Test de la Radeon RX 7900 XT : un peu moins cher, un peu moins bonne

À ce niveau de prix, AMD n'arrive pas à nous convaincre avec ses premières cartes graphiques RDNA 3. La Radeon RX 7900 XT est une carte graphique performante quand le ray tracing n'est pas activé. Mais vous payez peu ou prou le même tarif qu'une GeForce qui se montrera plus robuste dans le temps et capable d'afficher ce nouveau système d'éclairage.



AMD doit réussir à trouver la même recette que sur le marché des processeurs pour proposer des cartes graphiques à la fois performantes et moins onéreuses. En l'état, si vous êtes convaincu par AMD, les cartes graphiques restent performantes, d'autant que le ray tracing est loin d'être l'alpha et l'oméga du jeu vidéo. Pour autant, on a du mal à trouver des raisons de conseiller une carte graphique qui propose objectivement moins de choses que son concurrent direct au même prix.