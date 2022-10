Qu’est-ce que le connecteur 12VHPWR qui pose problème sur la GeForce RTX 4090 ?

La carte graphique Nvidia GeForce RTX 4090 a des problèmes d’alimentation. Enfin, c'est plus particulièrement le connecteur 12VHPWR qui gêne. Mais, qu'est-ce que c'est ? Quelles sont les solutions ?

Vous ne l’avez sans doute pas loupé si vous vous intéressez au hardware. Plusieurs photographies d’une prise d’alimentation 12VHPW brûlée circulent actuellement, ces photos mettent en cause un potentiel défaut sur la Nvidia Geforce RTX 4090. La prise a apparemment surchauffé au point que le plastique a partiellement fondu. C’est évidemment dangereux pour votre PC, mais aussi pour vous.

Qu’est-ce qu’un connecteur 12VHPWR ?

Les récentes cartes graphiques, en particulier depuis les RTX 30, peuvent avoir besoin de plus de 450 watts de puissance électrique.

La spécification PCI Express ne prévoit que 75 watts pour le connecteur PCI Express 16x de la carte mère, tandis que le connecteur à huit broches peut supporter 150 watts. Les cartes graphiques qui consomment 450 watts nécessitent donc au moins trois connecteurs à 8 broches et même quatre connecteurs pour les plus cartes graphiques overclockées. Complexifiant ainsi le design du PCB et du circuit d’alimentation de la puce pour correctement installer ces trois ou quatre connecteurs imposants.

Le PCI Express 12VHPWR a justement été créé pour ça. Ce nouveau connecteur d’alimentation fait partie de la norme PCI Express 5.0 et ATX 3.0. Il s’agit d’un connecteur 16 broches (12 pour l’alimentation et 4 pour le signal). Il a été introduit par Nvidia dans une première version avec les cartes GeForce RTX 3000 avant de trouver sa forme finale avec les GeForce RTX 4000. Les spécifications PCI-SIG définissent que chaque broche peut gérer jusqu’à 9,2 A, ce qui signifie un total de 55,2 A à 12 V. Cela donne une puissance maximale théorique de 662 W, même si c’est plutôt 600 W concrètement.

Que devez-vous faire ?

Si vous avez une carte graphique équipée d’un connecteur 12VHPWR, évidemment ne jetez pas votre matériel. Tout d’abord, Nvidia enquête, cela amènera certainement à des décisions comme des rappels ou encore l’arrivée de variantes corrigées des cartes actuelles. Cela est déjà arrivé par le passé, sur d’autres problèmes techniques. La question se pose de savoir si le problème est profond ou si un simple défaut en est la cause.

Ensuite, Cablemod a publié un guide sur le connecteur 12VHPWR, qui souligne que les câbles du connecteur ne doivent pas être pliés au niveau des 35 premiers millimètres. C’est un véritable problème pour les GPU installés à l’horizontale, car le câble touche généralement la paroi. Quasiment aucun boitier ne permet de laisser les 3,5 premiers centimètres droits. La solution est donc d’installer votre carte à la verticale en ajoutant un câble riser.

Vous pourrez alors laisser 3,5 cm de mou avant de couder le câble, en veillant à ce que les « pins » restent bien en contact avec chaque câble.

Enfin, certains fabricants d’alimentation travaillent déjà sur des prises coudées pour résoudre au moins les problèmes mécaniques. Dans tous les cas, nous en saurons davantage rapidement.

