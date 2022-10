Nvidia : gros coup de chaud pour le connecteur de certaines RTX 4090

Quelques témoignages, pour l'instant éparses, font état de problème de surchauffe au niveau du nouveau connecteur 16 pin des RTX 4090. Sur certains modèles customs, ce problème entraîne la fonte pure et simple de l'extrémité du câble et de la prise en elle-même.

Mauvaise nouvelle pour Nvidia, ses partenaires et les utilisateurs de RTX 4090 : le nouveau connecteur 16 pin installé sur la carte graphique haut de gamme du géant californien semble vulnérable à la surchauffe. C’est ce que l’on découvre suite aux témoignages d’une poignée d’utilisateurs de modèles customs. Sur Reddit et sur Twitter, deux propriétaires de RTX 4090 font état, photos à l’appui, de connecteurs 16-pin ayant commencé à brûler avec le câble qui y était connecté.

Ces premiers cas de combustion concernent une Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC et une Asus GeForce RTX 4090 TUF Gaming OC, rapporte WCCFTech. On ignore à ce stade si le problème est simplement circonscrit à quelques cas de figure particuliers, où s’il est voué à toucher un nombre important d’utilisateurs. On sait en revanche d’où le problème pourrait venir.

De la surchauffe lorsque le câble est plié ?

Le propriétaire de la Gigabyte impactée explique qu’il jouait alors à Red Dead Redemption 2 lorsque sa carte graphique a commencé à prendre feu dans le boîtier, au niveau du connecteur d’alimentation. L’intéressé ajoute que le problème pourrait venir d’un défaut sur le câble, en dépit du fait qu’il s’agit bien d’un cordon d’alimentation Nvidia officiel.

WCCFTech explique pour sa part qu’une telle défaillance viendrait plutôt de l’installation du câble en lui-même. Très épais, le cordon 16 pin de la RTX 4090 gêne parfois le cable management dans les boîtiers compacts, forçant les utilisateurs concernés à plier trop fortement de câble, ce qui exerce une pression sur les connectiques. Cette situation peut dans certains cas conduire à une surchauffe de l’adaptateur… et aux conséquences fâcheuses découvertes cette semaine par certains utilisateurs.

Contacté par Frandroid, Nvidia nous assure que des investigations sont déjà en cours et que les personnes concernées ont été contactées afin d’obtenir des informations supplémentaires.

Notons que la RTX 4090 est encore jeune sur le marché. Elle n’est disponible que depuis deux semaines environ auprès du grand public, et de nombreux utilisateurs n’ont pas encore reçu leur unité précommandée. Si le problème de surchauffe du connecteur 16 pin semble pour l’instant marginal, il n’est pas impossible qu’il affecte un nombre croissant de joueurs dans les semaines à venir de par la simple quantité de RTX 4090 progressivement livrées.

