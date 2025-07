Un PC portable équipé d’une Nvidia RTX 50 pour la rentrée : faites le choix de la polyvalence

Avec la sortie des nouvelles cartes graphiques RTX 50 de Nvidia depuis le début de l’année, les PC portables ne sont plus cantonnés à un seul rôle, celui du gamer, du créateur ou du travailleur. Ils s’adaptent désormais à tous les profils et sont disponibles à tous les prix.

Source : Nvidia

C’est fini le temps où les PC portables équipés de cartes graphiques coûtaient des milliers d’euros. Les constructeurs de laptop ont bien compris que ce genre de PC n’étaient plus réservés aux seuls joueurs : les étudiants, les créateurs de contenu ou tout simplement les télétravailleurs ont besoin d’une carte graphique pour leurs différents besoins… Ou pour les différentes périodes de la journée.

De 1099 euros à plus de 4000 euros, il y en a pour tous les besoins et pour toutes les bourses. Le site web de Boulanger propose de nombreuses références dans ses rayons virtuels. S’il ne fallait en retenir que 3, voici ce que l’on vous conseillerait :

HP VICTUS 15 : 1099 € seulement, équipé d’une RTX 5060, d’un processeur AMD Ryzen AI 5 340 et de 16 Go de RAM. Son châssis assez fin est parfait pour aller en cours en amphi.

MSI Katana 15 HX : 1499,99 euros, équipé d’une RTX 5070, d’un processeur Intel Core i7 de 114ᵉ génération et de 16 Go de RAM. Parfait pour un premier PC gamer.

ASUS ROG Zephyrus G14 : 4299,99 euros, équipé d’une RTX 5080, d’un processeur AMD Ryzen AI 9 HX 370 et de 64 Go de RAM. Une référence du genre, à destination essentiellement des professionnels de la création.

Des PC conçus pour le gaming, évidemment

Alors, oui, évidemment qu’une carte graphique permet de faire bien mieux tourner les jeux vidéo. Avec les cartes Nvidia RTX de Série 50, Nvidia a apporté des évolutions notables en performances. La technologie DLSS 4, exclusive aux cartes graphiques Nvidia de série 40 et 50, permet d’améliorer considérablement la fluidité en jeu tout en conservant une bonne qualité d’image. C’est tout particulièrement appréciable sur les jeux compétitifs ou lorsque l’on veut jouer en 2K ou en 4K. Ces cartes gèrent également bien mieux le ray tracing, les effets de lumière et d’ombre affichés en temps réels, pour des rendus visuels plus réalistes.

Notre test de la RTX 5070 démontre bien la « magie » apportée par le DLSS 4. Sur Cyberpunk 2077, en définition 2K avec le Path Tracing activé (les meilleurs effets de lumière possible), l’activation du DLSS 4 permet de doubler, voire quadrupler les performances du jeu en fonction du réglage de l’option. En 2025, pratiquement tous les jeux d’envergure proposent cette option dans les paramètres graphiques.

Pour la création et productivité : grâce à Nvidia Studio

Les PC portables équipés de cartes RTX Série 50 bénéficient également d’optimisations sur les pilotes spéciaux Nvidia Studio. Ceux-ci sont conçus pour améliorer les performances dans les logiciels de création visuelle et de production de contenu (Adobe Photoshop, Premiere Pro, DaVinci Resolve, Blender, etc.). Les tâches lourdes, telles que le rendu vidéo, l’édition photo ou la modélisation 3D, sont accélérées matériellement par les cartes graphiques plutôt qu’uniquement via le processeur.

Source : Nvidia

Les pilotes Nvidia Studio permettent aux professionnels de la création de gagner du temps lors des exports ou des prévisualisations, mais aussi de profiter de nouvelles fonctionnalités basées sur l’IA, comme la suppression d’arrière-plans ou la génération d’effets spéciaux. Des usages qui ont du sens sur un format de PC portable quand les professionnels ont besoin de se déplacer pour montrer leur travail à des clients.

Des cartes capables de générer de l’IA en local

Nvidia est une société aujourd’hui incontournable dans le monde de l’IA. Pas étonnant donc de retrouver de nombreuses fonctionnalités liées à l’IA sur des PC équipés de carte graphique de la marque. Nvidia propose aujourd’hui de nombreux logiciels tirant parti de ses cartes graphiques pour accélérer des tâches courantes, comme la génération d’image ou la génération de texte directement sur l’ordinateur sans passer par une connexion internet ou un serveur.

Depuis un modèle 3D, AI Blueprint for 3D Guided Generative AI, un logiciel développé par Nvidia, est capable de générer une image en 2D prenant en compte les contraintes dictées dans un prompt, le tout en local.

Nvidia voit d’ailleurs encore plus loin avec l’intégration de microservices Nvidia (NIM). L’objectif est ici de donner aux développeurs des moyens d’accès plus simple à l’intelligence artificielle afin de simplifier le développement de concepts, services et applications reposants sur l’IA.

Des PC portables à tous les prix

Pour jouer, pour travailler ou pour expérimenter, on trouve aujourd’hui de nombreux PC portables équipés de cartes graphiques Nvidia chez tous les constructeurs de renom : HP, MSI ou encore Asus. Le site web de Boulanger référence plus d’une centaine de PC portables, à tous les prix.