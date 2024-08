Voici 5 applications gratuites boostées à l’IA qui tournent sur un PC : les tester, c’est les adopter !

Avec ses cartes graphiques RTX, NVIDIA transforme votre PC en station de travail et de loisirs à haute performance. Mais NVIDIA, c’est aussi une suite d’applications d’IA gratuites et particulièrement pratiques pour le quotidien. Voici 5 incontournables à installer dès à présent.

L’IA s’invite partout et commence doucement, mais sûrement, à infuser auprès du grand public. Générer des images très réalistes, poser une question à ChatGPT, ou retoucher une vidéo en quelques clics est aujourd’hui très simple. On le sait moins, mais il n’est pas obligatoire d’être connecté à Internet pour profiter des avantages de l’IA. Il faut juste opter pour les bonnes applications et le bon matériel.

NVIDIA propose justement aux propriétaires de cartes graphiques RTX de génération 30 et 40 toute une série d’applications et de solutions gratuites basées sur l’IA et très faciles à prendre en main. Découvrez pourquoi ces applications peuvent vous changer la vie, que vous soyez un professionnel de la création, un gamer, ou simplement un féru de séries.

NVIDIA ChatRTX : un ChatGPT-like qui n’a pas besoin d’internet

En février dernier, NVIDIA dévoilait sa propre application d’IA générative, ChatRTX. Gratuite et compatible avec tous les PC Windows équipés a minima de 16 Go de mémoire et d’une carte graphique RTX de génération 30 ou 40 avec 8 Go de VRAM, cette application a un atout que ChatGPT et Gemini n’ont pas : un fonctionnement 100 % en local.

Au lieu de passer par internet et par des serveurs distants, ce chatbot utilise directement les ressources de votre carte graphique pour répondre à vos questions en un temps record. Un avantage pratique et surtout la garantie que vos fichiers les plus sensibles (CNI, avis d’impôts, factures) ne transitent pas sur le web et ne sont pas retransmis à des tiers. Enfin un outil puissant qui ne met pas en jeu la sécurité et la confidentialité de vos données !

Mais ne vous y méprenez pas, même s’il reste en local, ChatRTX a plus d’un tour dans son sac et réalise de véritables prouesses. Cet assistant virtuel consulte et contextualise tous les fichiers que vous lui donnez et peut les résumer, les analyser, et même en faire ressortir certains points clés. C’est idéal pour se remémorer le profil de chaque personnage lorsque vous décidez de reprendre un livre après l’avoir laissé de côté durant des mois.

NVIDIA ChatRTX ne se contente pas de parcourir les fichiers texte et les PDF stockés sur votre PC, il est aussi capable de lire les images et les photos. Indiquez-lui les personnes photographiées ou les objets présents en arrière-plan, et en quelques secondes, le chatbot retrouve ces clichés. Voilà une fonctionnalité pratique, surtout si vous avez tendance à cumuler les photos sans jamais les renommer et les classer.

Pour parvenir à une telle prouesse, ChatRTX s’appuie l’API TensorRT-LLM, sur la génération augmentée par récupération (RAG) grâce à laquelle il contextualise les données, ainsi que sur l’accélération RTX permise par la carte graphique. L’assistant fait également appel à plusieurs modèles d’intelligence artificielle, dont une partie est nécessaire à la recherche vocale et visuelle.

NVIDIA Canvas : réaliser des dessins hyper réalistes n’a jamais été aussi simple

Créer de sublimes images en partant de zéro requiert du temps, une excellente maîtrise des logiciels de graphisme et une bonne dose de créativité. Sauf si vous vous en remettez à l’application Canvas de NVIDIA.

Cette solution permet aux plus novices d’esquisser en quelques clics des dessins avec un réalisme bluffant. L’outil comprend une large palette de matériaux, comme les nuages, les arbres, les montagnes, les fleurs, les routes ou les rivières.

Une fois qu’ils ont été sélectionnés, il ne reste plus qu’à indiquer leur emplacement sur le croquis. NVIDIA Canvas se charge ensuite de les générer et vous propose toujours plusieurs alternatives. Grâce à l’accélération matérielle offerte par les GPU NVIDIA GeForce et RTX, le résultat est visible en temps réel et exporté à une vitesse fulgurante.

L’éditeur a aussi prévu un mode Panorama pour réaliser des créations en 3D et les visualiser à 360°. Une fois la première ébauche achevée, il est possible de l’importer dans des logiciels professionnels comme NVIDIA Omniverse Create, Blender et Adobe Photoshop.

NVIDIA Broadcast : la star à l’écran, c’est vous !

En réunion vidéo ou en livestream, la qualité sonore et visuelle sont essentielles pour captiver son audience. Une prouesse parfois difficile à maintenir en fonction de l’environnement de travail. Un marteau-piqueur qui surgit, une luminosité bien trop faible, ou encore vos proches visibles à l’écran et votre prestation perd de sa superbe.

Pour pallier tous ces impondérables du quotidien, sans avoir à dépenser des fortunes dans du matériel haut de gamme (micro, caméra, PC), NVIDIA propose son application Broadcast.

L’outil se charge de réduire automatiquement tous les bruits ambiants et de supprimer l’écho de la pièce. Votre environnement devient alors parfaitement silencieux pour vos interlocuteurs, même si votre machine à laver tourne à plein régime.

Côté visuel, NVIDIA Broadcast apporte aussi son lot de fonctionnalités : flouter l’arrière-plan, insérer une image ou une vidéo en fond, améliorer la luminosité et la netteté. Et pour garder toujours le contact avec ses interlocuteurs, NVIDIA Broadcast propose un recadrage automatique sur le visage de l’utilisateur, ainsi que le suivi du regard. Vous pouvez alors bouger et prendre des notes, car votre audience vous voit toujours au centre de l’écran, les yeux face caméra.

RTX Video HDR : pour regarder toutes ses vidéos en ligne en HDR

Après avoir goûté au HDR, difficile de s’en revenir en arrière tant le rendu est agréable à l’oeil. Les vidéos gagnent en intensité : les éléments lumineux irradient à l’écran, les couleurs sont plus vives, plus riches et les contrastes optimisés.

Or, sur le web, rares sont les contenus encodés avec ce format. Pour les sublimer et retrouver le plaisir du HDR en toutes circonstances, NVIDIA a conçu la fonctionnalité RTX Video HDR. Celle-ci apporte le HDR à toutes les vidéos, quand elles s’y prêtent, lues depuis les navigateurs Chrome, Edge et Firefox ou depuis le logiciel multimédia VLC.

Pour profiter de cette avancée, vous devez impérativement disposer d’un écran compatible avec le HDR, télécharger les pilotes NVIDIA Studio et activer l’option depuis le panneau de configuration de votre carte graphique. Vous y découvrirez d’ailleurs une autre fonctionnalité : RTX Video Super Resolution.

Sur le même principe que le RTX Video HDR, celle-ci améliore la qualité des vidéos regardées depuis YouTube, Twitch, Netflix ou toute autre plateforme de sVOD. L’image en ressort plus nette et plus réaliste.

NVIDIA App : toutes les fonctionnalités à portée de main

Actuellement disponible en version bêta, le programme NVIDIA App rassemble les meilleurs outils d’optimisation graphique de l’éditeur dans un centre de contrôle unifié. Une manière simple et efficace de booster ses performances chaque fois que nécessaire, notamment pour le gaming ou la création de contenus. Vous pouvez d’ailleurs personnaliser le paramétrage par application, afin de coller au mieux à vos besoins.

Avec NVIDIA App, les propriétaires d’une carte graphique NVIDIA ont également accès à un suivi des performances amélioré, à des offres exclusives sur l’abonnement à la plateforme de jeux GeForce Now, ainsi qu’à des récompenses supplémentaires.

Mieux, le programme rassemble en une seule interface toutes vos applications favorites, comme NVIDIA Broadcast, Omniverse, ou encore GeForce Now, et charge en prime de maintenir à jour votre PC et vos pilotes NVIDIA.

De quoi profiter pleinement de toutes les avancées offertes par l’éditeur, le tout sans avoir à créer de compte, un atout très appréciable.

Quelle carte graphique choisir pour profiter de toutes ces applications ?

Pour accéder à l’ensemble de ces applications NVIDIA, il est indispensable d’être équipé d’une carte graphique NVIDIA GeForce RTX de génération 30 ou 40.

Dévoilée en janvier dernier, la carte graphique Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti 16 Go est accessible à partir de seulement 489,99 euros. Avant tout dédié au jeu vidéo, ce GPU noté 9/10 par Frandroid est doté de 16 Go de mémoire GDDR6 et de 2 ventilateurs. Avec une telle configuration, le support du DLSS 3.0 ainsi que du Ray-Tracing, tout est réuni pour profiter pleinement des plus beaux jeux du moment. À condition de jouer en 1080p, il est facile de pousser les paramètres de jeu au maximum et de s’assurer du sacro-saint 60 fps en permanence. Des performances remarquables, que l’utilisateur peut également mettre au service de la productivité et de la création, grâce aux différentes applications d’IA offertes par NVIDIA.

Envie de booster encore plus votre setup ? Disponible à partir de 899,99 euros, la carte graphique Gainward GeForce RTX 4070 Ti Super reprend tous les arguments de la RTX 4060 Ti, mais offre en prime une performance accrue, avec une vitesse d’horloge capable d’atteindre 2,64 GHz (contre 2,56 GHz pour la RTX 4060 Ti). Le refroidissement gagne aussi en efficacité grâce à son triple ventilateur. Des atouts indéniables pour le gaming, le livestream et les projets artistiques. Immédiatement saluée à sa sortie, cette carte graphique a d’ailleurs obtenu l’excellente note de 8/10 lors des tests réalisés par la rédaction.

Pensée avant tout pour les designers et les créateurs de contenus, la carte graphique ASUS ProArt GeForce 4080 Super vous délivre complètement des limitations techniques habituelles. Avec ce modèle affiché à partir de 1 159 euros, exit les heures perdues à attendre qu’un projet vidéo s’exporte. Grâce à ce GPU noté 8/10 par Frandroid, à l’accélération graphique supplémentaire apportée par la solution NVIDIA Studio et aux diverses applications d’IA, toutes les barrières sont levées.