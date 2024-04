Ces fonctionnalités IA époustouflantes tournent déjà sur un PC de 2024, elles nécessitent simplement…

Révolutionner le monde de la vidéo et du montage, c’est la promesse de Nvidia avec ses dernières générations de cartes graphiques RTX et ses outils intégrés, tous optimisés pour tirer profit des modèles d’IA. Génération d’image, accélération et amélioration des rendus, voici tout ce que Nvidia peut faire pour la vidéo, en un claquement de doigts.

Les métiers de la création vidéo et 3D sont pris à la gorge par la gestion de leur temps. Un temps précieux puisqu’il suffit d’un export trop lent ou avorté pour retarder considérablement toute la chaine de production. Avec l’arrivée de l’intelligence artificielle, ce ne sont ainsi pas que la promesse de rendus plus réalistes qui font de l’œil aux créatifs, mais aussi un futur fait de temps de rendu divisés par trois. Nvidia l’a bien compris avec ses outils Omniverse et ses cartes graphiques RTX 40. Si vous travaillez dans le jeu vidéo ou la production vidéo, voici le meilleur de ce que Nvidia promet pour révolutionner vos journées de travail.

Les cartes graphiques RTX Series 40 : l’IA au service de la productivité

Sur sa dernière série de cartes graphiques, les GeForce RTX de série 40, Nvidia a implémenté de nouveaux cœurs Tensor. Leur but : accélérer le rendement des tâches effectuées en assurant un rendu précis et juste. Les tâches nécessitant l’utilisation de l’intelligence artificielle ou les calculs de hautes performances sont ainsi considérablement raccourcis. Selon le constructeur :

la génération d’image par intelligence artificielle est 8 fois plus rapide que sur les cartes graphiques concurrentes ;

les rendus 3D sont 3,8 fois plus rapides ;

la retouche d’image prend 2,6 fois moins de temps ;

la postproduction en vidéo prend 2,3 fois moins de temps.

De nombreux logiciels professionnels sont par ailleurs compatibles et optimisés pour les cartes graphiques Nvidia RTX 40 Series. De la suite Adobe en passant par Blender ou encore DaVinci Resolve, le constructeur, grâce à ses nouvelles technologies, assure de proposer des temps de traitement parmi les meilleurs du marché.

Pour profiter de ces performances, l’Asus VivoBook 16X est parfait puisqu’il est équipé d’une carte graphique Nvidia 4060.

Pour profiter du meilleur des cartes graphiques RTX sur votre machine au meilleur prix, la Nvidia RTX 4070 Super est celle qu’il vous faut.

RTX Video HDR : un outil pour améliorer la qualité de vos vidéos

Fonctionnalité exclusive aux cartes graphiques Nvidia RTX, RTX Video HDR est un petit outil intégré à RTX Video Super Resolution. RTX Video HDR est capable de reconnaître, dans une vidéo YouTube (uniquement lues à partir d’un navigateur basé sur Chromium), des séquences qui pourraient être affichées en HDR et profitent d’une plage dynamique plus étendue. Contraste, saturation et qualité d’image sembleront alors bien supérieurs à la qualité vidéo de base. Un outil particulièrement utile sur des séquences filmées dans des conditions de faible lumière.

Sur le principe, le processus est assez simple, puisqu’il s’agit de convertir les signaux SDR d’une vidéo en HDR. En pratique cependant, pour obtenir un rendu fluide et cohérent sur une image animée, la problématique est un peu plus complexe. C’est là que les outils d’intelligence artificielle et leur capacité d’apprentissage presque infinie entrent en jeu. Pour profiter de cette avancée, une carte graphique RTX est indispensable, ainsi qu’un écran compatible HDR.

Stable Diffusion peut maintenant générer du contenu plus rapidement grâce à Nvidia

De plus en plus utilisés, les outils d’IA générative s’inscrivent progressivement dans le workflow des professionnels de l’image, en vidéo ou en photo. Avec des besoins toujours plus importants, la vitesse de rendu est, là encore, un enjeu crucial. Pour faire face à des batchs de plusieurs dizaines d’images à produire, Stable Diffusion, l’IA générative de Stability AI peut désormais compter sur la puissance des cartes graphiques Nvidia RTX pour proposer des temps de rendus 4 à 7 fois plus rapides que sur d’autres produits.

Une vitesse de rendu d’autant plus appréciable que depuis peu, Stable Diffusion peut générer des vidéos depuis son interface utilisateur. Bonne nouvelle, Nividia assure que grâce à TensorRT, la génération de vidéo Stable Video Diffusion est jusqu’à 40 % plus rapide, permettant ainsi de sauver quelques précieuses minutes de travail. Pour cela, il suffit d’installer l’extension TensorRT for Stable Diffusion via GitHub.

Instant Nerf donne vie à vos photographies

Grâce à la technique de la photogrammétrie, Nvidia permet aux créatifs d’obtenir des rendus 3D extrêmement fluides à partir de photographies via son outil Instant Nerf. Pour cela il suffit de prendre plusieurs photos sous plusieurs angles pour couvrir la scène ou l’objet choisi à 360 degrés.

Une fois la base de code d’Instant Nerf téléchargée et compilée, vous pouvez entrainer le programme pour générer des rendus 3D de vos photographies de manière personnalisée. Instant Nerf vous permet ensuite de réaliser le rendu vidéo 3D de votre scène. Si l’installation et l’utilisation de cet outil demandent de bonnes connaissances techniques en code, Nvidia a prévu des ressources pour accompagner les plus débutants dans la construction de leur premier rendu 3D.

TensorRT : le futur des cartes graphiques Nvidia

En complément de ses GPU Series 40 boostés à l’IA, Nvidia a récemment lancé un kit développeur intitulé TensorRT SDK qui accélère considérablement l’optimisation des grands modèles de langage (LLM pour Large Language Model). Il promet ainsi de rendre l’apprentissage profond et l’inférence des IA (leur capacité à prendre des décisions et proposer des réponses) bien plus rapide que sur n’importe quelle autre machine.

Les applications notamment de traitement vidéo qui bénéficient d’outils AI basés sur les modèles LLM profiteront ainsi de délais de rendus bien plus rapides. Couplé aux cartes graphiques RTX Series 40, le pack développeur TensorRT permettra de gagner un temps considérable pour les professionnels de l’image.