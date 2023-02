RTX Video Super Resolution : le DLSS pour YouTube, Netflix et Twitch arrive

Nvidia va appliquer son savoir-faire en matière d'amélioration de l'image par intelligence artificielle aux vidéos en ligne. De quoi définitivement corriger les problèmes de compressions sur YouTube ?

Présentée au CES, la technologie RTX Video Super Resolution de Nvidia est très prometteuse sur le papier. À l’instar du DLSS ou de l’upscale proposé sur Shield, cette technologie promet d’améliorer la qualité de l’image des vidéos en ligne grâce à l’IA.

Pour l’utiliser, il suffit d’un PC équipé d’une GeForce RTX 3000 ou 4000 de Nvidia (les RTX 2000 à terme) et les vidéos sur les services en ligne comme Netflix, YouTube ou Twitch apparaitront avec une meilleure qualité grâce à une augmentation de la définition.

Le lancement approche

Cette fonction a seulement été annoncée par Nvidia et on attendait sa disponibilité. Cela approche à grand pas puisque la version 110 de Google Chrome intègre le support de cette nouvelle technologie.

Ne manque plus qu’un support officiel de Nvidia à travers ses pilotes et on sait désormais que cela arrivera avec la version R530 des pilotes. Le déploiement est prévu pour ce mois de février, nous ne sommes donc plus qu’à quelques jours du lancement.

Nvidia précise que l’utilisation de cette technologie devrait très logiquement augmenter la consommation de la machine en utilisant le GPU. La firme a donc décidé de désactiver automatiquement son utilisation sur les PC portables sur batterie.

