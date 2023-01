Avec ses dernières RTX, Nvidia peut booster n’importe quelle vidéo en ligne

Nvidia a profité du CES pour annoncer une nouvelle technologie de mise à l'échelle par IA : Video Super Resolution. Attendue en février, cette nouveauté améliore la qualité des vidéos en ligne sur certains navigateurs.

Après la technologie RTX Voice, qui permettait de filtrer les bruits d’arrière-plan pour de meilleurs échanges vocaux durant les confinements, Nvidia veut maintenant améliorer la qualité des vidéos web. À l’occasion du CES 2023, la firme a annoncé Video Super Resolution, une nouvelle fonctionnalité de mise à l’échelle par IA capable de booster la qualité d’image offerte par les vidéos en ligne.

Compatible avec les RTX 3000 « Ampère » et RTX 4000 « Ada Lovelace », à défaut de fonctionner avec les RTX 2000 « Turing » (Nvidia ne dit pas pourquoi), cette technologie exploite peu ou prou les mêmes bases techniques que le DLSS pour « upscaler » en Ultra HD des vidéos 1080p. Comme le précise TechSpot, seuls deux navigateurs sont toutefois éligibles dans l’immédiat : Google Chrome et Microsoft Edge.

Des vidéos YouTube plus jolies grâce à Nvidia

Pour illustrer son propos et montrer les capacités de sa technologie, Nvidia a diffusé une vidéo de démonstration. On y voit du gameplay d’Apex Legends en 1080p native, puis en 4K upscalée via Video Super Resolution. Le résultat est plutôt probant, avec une scène plus détaillée et une netteté largement améliorée, mais la séquence diffusée est assez statique : on ignore si la technologie de Nvidia est aussi efficace sur des plans fixes ou lents, que sur des scènes très animées ou des transitions rapides entre plusieurs plans.

Quoi qu’il en soit, Nvidia promet que cette nouveauté fonctionnera, à compter de février, sur n’importe quelle vidéo 1080p disponible ligne. La firme évoque YouTube, mais a priori toutes les autres plateformes de vidéo en streaming sont éligibles. On espère maintenant que Nvidia permettra aussi à cette fonctionnalité de mettre à l’échelle des vidéos en 720p… et d’exploiter, pourquoi pas, des vidéos stockées localement sur un PC.

