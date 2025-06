Test de l’AMD Radeon RX 9060 XT (16 Go) : la star de l’entrée de gamme cette année

La star du milieu de gamme, c'est elle. La RX 9060 XT propose tout ce qu'on souhaite d'une carte graphique abordable et parée pour l'avenir, avec d'excellentes performances pour le prix et la présence de 16 Go de VRAM. Certes, la carte graphique d'AMD peine à rivaliser avec la RTX 5060 Ti sur le terrain du ray tracing, mais l'écart se resserre. On peut regretter le manque d'adoption du FSR4 par rapport au DLSS, tout en espérant que la situation se résolve progressivement.



On est face ici à une excellente carte graphique qu'on peut conseiller les yeux fermés, à condition de l'acheter encore une fois à son prix de base conseillé. Et à notre époque, ce n'est pas une mince affaire...