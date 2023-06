Nvidia prend un peu d’avance sur son calendrier et lance la GeForce RTX 4060 sur le marché. Avec cette carte graphique, la firme rend encore un peu plus accessible son architecture Ada Lovelace très performante. Nous vous proposons un test plus court que d’habitude, mais qui permet de vous donner notre avis éclairé sur la pertinence de ce produit.

La carte et notre configuration

Nous avons pu tester pendant quelques jours la GeForce RTX 4060 Ventus 2X de MSI avec un léger overcloking de la part du fabricant. Il faut déjà souligner à quel point on est face à une carte graphique très compacte. Un bon signe pour la consommation du produit. Elle ne demande qu’un seul câble d’alimentation PCI-E à huit broches. Bref, c’est une carte que l’on peut facilement intégrer dans une configuration un peu ancienne ou un boitier compact. Voici la configuration que nous utilisons pour ce test.

Carte mère : ROG Strix Z790-E GAMING Wi-Fi

ROG Strix Z790-E GAMING Wi-Fi Processeur : Intel Core i9-13900KF (5,8 GHz, 24 cœurs, 32 threads)

Intel Core i9-13900KF (5,8 GHz, 24 cœurs, 32 threads) Refroidissement : NZXT Kraken Z73 RGB (360 mm)

: NZXT Kraken Z73 RGB (360 mm) Mémoire : 32 Go de RAM DDR5 5200 MHz (Corsair Dominator Platinum RGB)

32 Go de RAM DDR5 5200 MHz (Corsair Dominator Platinum RGB) SSD : Seagate FireCuda 520 1 To NVMe PCIe 4.0

Seagate FireCuda 520 1 To NVMe PCIe 4.0 Alimentation : Corsair HX1500i

Corsair HX1500i Boitier : NZXT H7 Flow

NZXT H7 Flow Logiciel : Windows 11 2022 (avec les pilotes Nvidia GeForce Game Ready 536.20)

Nous avons utilisé un moniteur ASUS ROG XG27UQR de 27 pouces avec une définition 4K UHD 3840 x 2160 pixels capable de monter à 144 Hz.

La GeForce RTX 4060 est-elle faite pour vous ?

Avec son tarif plancher de 329 euros, cette carte graphique rend une nouvelle fois Ada Lovelace plus accessible. On a vu avec le lancement des GeForce RTX 4070 et RTX 4060 Ti que Nvidia faisait de nouveau des efforts sur sa politique tarifaire. Nos banquiers peuvent retrouver leur sourire. À titre de comparaison, la GTX 1060 qui est longtemps restée la référence pour s’équiper à petit prix a été lancée à 280 euros en France. Les Founders Edition étaient vendues à 319 euros. On est donc revenu à un tarif très proche de la GTX 1060 malgré l’amélioration technologique et les sept ans d’inflation qui séparent les deux cartes.

Sa taille compacte et un TDP annoncé de 115 W en font une candidate idéale pour le renouvellement d’un PC de jeu vieillissant. Nvidia vise une définition 1920 x 1080 pixels avec ce GPU. Si vous avez un écran QHD, voire 4K, il faudra passer son chemin et partir sur un modèle plus performant.

Nvidia GeForce RTX 4060 Les benchmarks

Nous avons pu faire tourner quelques benchmarks avec la carte graphique pour vérifier son niveau de performances.

Sans surprise, la GeForce RTX 4060 réalise un score une tête en dessous de sa grande sœur la GeForce RTX 4060 Ti. Elle obtient un score de 4998 points sur le test 3DMark Time Spy Extreme qui utilise toutes les options de DirectX 12 sauf le ray tracing. Cela la place au-dessus de la Radeon RX 6600 XT et un cran au-dessus de la GeForce RTX 3060 qui obtenait 4200 points.

C’est l’occasion de rappeler que la GeForce RTX 4060 n’a pas pour rôle de convaincre les propriétaires de RTX 3000 de sauter directement d’une génération sur l’autre. Elle s’adresse plutôt aux propriétaires de GeForce RTX 2000, voire de GTX 1000, qui souhaiteraient bénéficier des nouveautés d’Ada Lovelace à petit prix.

L’une des nouveautés d’Ada Lovelace ce sont ses meilleures performances en ray tracing. On peut l’observer dans le test dédié de 3DMark où la carte tourne à 26,96 images par seconde en moyenne, c’est-à-dire le résultat d’une RTX 3060 Ti.

Sur Cyberpunk 2077, nous avons lancé le benchmark intégré au jeu avec le DLSS 3 activé, le ray tracing au maximum et les réglages élevés. Dans ces conditions, le titre tourne tout juste à 57 images par seconde. Il faudra donc consentir à quelques réglages graphiques pour s’assurer une fluidité sans faille. Cela reste tout de même raisonnable pour un jeu connu pour sa gourmandise.

Avec Forza Horizon 5, le jeu tourne avec les réglages graphiques au maximum à 108 images par seconde en moyenne, en Full HD, ce qui assure une belle fluidité sur un jeu qui en a besoin pour garantir son expérience de jeu.

Sur Red Dead Redemption 2, avec les préréglages au maximum, le jeu tourne à 82 images par seconde en Full HD. Là encore, cela offre une bonne expérience de jeu sans trop de compromis si l’on joue avec cette définition d’écran.

Nvidia GeForce RTX 4060 La consommation

Lors de notre test, nous avons relevé une consommation maximale de 120 W, conforme à ce qui est annoncé par Nvidia. C’est sensiblement le même niveau que la GeForce GTX 1060 lancée par Nvidia en 2016, mais pour un niveau de puissance de calcul qui est tout autre.

Ce faible niveau de consommation est à la fois intéressant pour imaginer faire quelques économies sur sa facture d’électricité, mais permet surtout de pouvoir changer de carte graphique sans changer l’alimentation du PC. C’est aussi cette faible consommation qui permet à la carte graphique d’être aussi compact et, c’est une autre bonne nouvelle, très silencieuse en fonctionnement.

Nvidia GeForce RTX 4060 Prix et disponibilité

La Nvidia GeForce RTX 4060 est disponible à partir de 329 euros.



C’est le prix auquel on retrouve aujourd’hui la RTX 3060 de Nvidia ou la Radeon RX 7600 d’AMD. La GeForce RTX 3060 Ti est également une bonne alternative à 339 euros. Elle offre plus de performance que la GeForce RTX 4060, mais avez une consommation plus grande et sans le DLSS 3.