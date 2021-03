Introduction

La GeForce RTX 3060 de Nvidia se veut la nouvelle référence des cartes graphiques milieu de gamme. Sur le papier, elle semble idéale pour les écrans Full HD et QHD. Nous avons testé tout ça.

Malgré les graves problèmes de pénuries qui touchent les cartes graphiques, et toute l’industrie au sens large, Nvidia continue de décliner sa nouvelle génération RTX 3000, comme le fait également AMD. Après la RTX 3060 Ti, une 3070 qui ne disait pas son nom, nous avons pu tester la RTX 3060.

Design et caractéristiques

La GeForce RTX 3060 utilisée pour le test a été prêtée par Nvidia

Comme Nvidia ne propose pas de Founders Edition pour ce GPU, la marque nous a envoyé une carte graphique de l’un de ses partenaires. Nous avons donc testé la Zotac Gaming GeForce RTX 3060 Twin Edge.

Elle reprend exactement les caractéristiques préconisées par Nvidia avec 3584 coeurs CUDA cadencés à 1320 MHz et jusqu’à 1777 MHz en Boost. On a également 12 Go de mémoire vidéo GDDR6 avec une interface 192 bits.

Le design choisi par Zotac est assez classique pour un produit milieu de gamme, on a un large radiateur recouvrant la carte et surplombé par deux ventilateurs.

Côté connectique, on peut saluer l’effort de fournir ce qui se fait de mieux actuellement : un port HDMI 2.1 (permettant la 4K à 120 Hz) et trois ports DisplayPort 1.4.

Notre configuration de test

Frandroid est également touché par la pénurie des composants. Nous n’avons pas pu mettre à jour notre configuration de test pour le moment. Nous utilisons la même configuration que pour nos tests précédents :

Carte mère : MSI X299 GAMING M7 ACK

MSI X299 GAMING M7 ACK Processeur : Intel Core i9-7940X

Intel Core i9-7940X Mémoire : 4 x 8 Go de RAM DDR4 2666 MHz (deux kit Corsair Vengeance CMK16GX4M2Z2666C16)

4 x 8 Go de RAM DDR4 2666 MHz (deux kit Corsair Vengeance CMK16GX4M2Z2666C16) SSD : Samsung 970 1 To NVMe

Samsung 970 1 To NVMe Alimentation : Corsair RM1000X

Corsair RM1000X Boitier : In Win 303

In Win 303 Logiciel : Windows 10 20H2 (avec les pilotes Nvidia Game Ready version 461.72)

Performances et résultats de nos benchmarks

Cette carte s’adresse avant tout aux joueuses et aux joueurs sur des écrans Full HD (1920 x 1080) et QHD (2560 x 1080). Nous avons donc avant tout souhaité mesurer les performances sur ces deux définitions d’affichage.

3DMark

On commence par notre test de référence, 3DMark Time Spy Extreme.

Sur ce test qui met à rude épreuve les cartes graphiques avec une scène 3D DirectX 12 en 4K, la RTX 3060 obtient un score de 4208.

C’est forcément bien moindre que les 5828 et 6751 obtenus par les RTX 3060 Ti et 3070, mais on peut tout de même noter le progrès accompli sur le changement de génération. En effet, la RTX 2070 obtient un score d’environ 4000 points selon les modèles.

En ray tracing

Nous avons également fait passer le test DirectX ray tracing de 3DMark, au nom plutôt explicite.

Sur ce test, la RTX 3060 tourne à 19 images par seconde, c’est sensiblement moins que les 26,3 et 31,7 images par seconde obtenu sur la RTX 3060 Ti ou la RTX 3070.

En première approche, cela signifie que la RTX 3060 devrait très vite montrer ses limites en activant le ray tracing. Heureusement, le DLSS devrait lui porter secours, notamment si on garde une définition d’affichage en Full HD ou en QHD.

Red Dead Redemption 2

Testons plus concrètement notre carte dans des jeux populaires. D’abord Red Dead Redemption 2 que nous avons fait tourner en Full HD, QHD et 4K avec les détails réglés au maximum, mais sans la synchronisation verticale.

Dans ces conditions, le benchmark intégré du jeu nous affiche une moyenne de 65 images par seconde en Full HD, et descend à 33 images par seconde en 4K.

Cela veut très concrètement dire que même une carte graphique milieu de gamme peut faire aujourd’hui tourner le jeu en 4K native, à 30 FPS avec les réglages de qualité au maximum. Évidemment nous ne recommandons pas une RTX 3060 pour jouer dans une telle définition, mais ça permet de mieux se représenter les limites de la carte.

Dirt 5

Développé en partenariat technique avec AMD, Dirt 5 est le dernier jeu de course en date de Codemasters. Nous l’avons fait tourner avec la qualité graphique au maximum, en désactivant les options de mise à l’échelle de la définition.

Comme on peut le voir, la RTX 3060 est capable de faire tourner le jeu à 80 images par seconde en Full HD en moyenne, et à plus de 60 images par seconde en QHD.

Watch Dogs Legion

Watch Dogs Legion est intéressant. Ce titre d’Ubisoft conjugue un open world plutôt gourmand en ressource avec des effets de ray tracing et un support du DLSS.

Si lors de nos précédents tests nous avons fait tourner le jeu en 4K UHD. Nous avons cette fois privilégié la définition QHD 2560 x 1440 pixels plus appropriés pour cette carte. Le réglage général de la qualité d’image est sur « very high ».

Nous avons fait tourner le benchmark sans ray tracing ni DLSS, puis avec l’option de ray tracing en élevé, puis avec le ray tracing et le DLSS en mode Performance.

Très contrairement le jeu peut ainsi tourner à 60 images par seconde, mais tombe à 30 FPS en activant le ray tracing. L’utilisation du DLSS permet de repasser à 65 FPS avec une perte mineure sur la qualité d’affichage.

Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 a eu quelques problèmes à sa sortie, c’est le moins que l’on puisse dire, mais le jeu a désormais reçu plusieurs patchs de correction des bugs, et d’amélioration des performances.

Nous avons fait tourner le jeu en 2560 x 1440 avec les préréglages au maximum, en activant le DLSS en mode performance.

Avec ces paramètres, le jeu affiche en moyenne 55 FPS, mais peut facilement descendre à 40 FPS dans les scènes complexes. Le jeu reste toutefois très agréable à jouer, et plutôt beau dans ces conditions.

Consommation et refroidissement

Consommation

Nous avons relevé une consommation maximale de 170W pour la carte graphique. Pour rappel la RTX 2070 pouvait atteindre les 230W en pointe. On a donc une belle économie de consommation pour une puissance plutôt similaire.

Refroidissement et bruit

Comme carte graphique milieu de gamme, la RTX 3060 n’a pas les mêmes besoins de refroidissement que les cartes plus véloces. Lorsqu’elle est poussée à plein régime, elle se fait légèrement entendre, mais on est loin des souffleries que l’on peut parfois entendre sur des cartes mal refroidies.

La température moyenne enregistrée en fonctionnement est de 56 degrés, mais il peut grimper jusqu’à 70 degrés en charge.

Prix et (non) disponibilité de la Nvidia GeForce RTX 3060

Officiellement la GeForce RTX 3060 est commercialisée au tarif conseillé de 335 euros. En pratique, compte tenu de la pénurie, on peut la trouver (quand elle est en stock) plus de 700 euros, soit plus de deux fois son prix !



Évidemment nous ne recommandons pas du tout la carte à ce tarif complètement prohibitif, qui profite de la pénurie.