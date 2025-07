Cet ultrabook Lenovo intègre une carte Nvidia à la place d’un simple chipset graphique, et coûte 600 € de moins en ce moment

Le Lenovo Yoga Slim 7 Pro X 14ARH7 réunit le meilleur des deux mondes : un format ultraportable et une configuration très solide. La bonne nouvelle, c’est qu’Amazon le vend actuellement à 797,66 euros au lieu de 1 399,99 euros.

Particulièrement prisés des professionnels nomades grâce à leur légèreté, les ultraportables sont taillés pour la bureautique et le divertissement léger. Mais ce que l’on trouve rarement sur ce type de laptop, ce sont des cartes graphiques performantes. Pourtant, le Lenovo Yoga Slim 7 Pro X 14ARH7 en comporte bien une, une RTX 3050, qui devrait ravir les gamers occasionnels et les créateurs. En ce moment, on trouve d’ailleurs ce modèle à moins de 800 euros.

Les points forts du Lenovo Yoga Slim 7 Pro X 14ARH7

Une dalle 3K de 14,5 pouces + 120 Hz

Un combo Ryzen 7 + RTX 3050 + 16 Go de RAM

Un SSD de 512 Go

Auparavant affiché à 1 399,99 euros, le Lenovo Yoga Slim 7 Pro X 14ARH7 est aujourd’hui proposé à 797,66 euros sur Amazon.

Un laptop léger, fin et doté d’un bel écran

Comme tout bon ultraportable (et son nom l’indique), le Lenovo Yoga Slim 7 Pro X 14ARH7 est un laptop léger et fin. Avec son 1,58 kg et son épaisseur qui ne dépasse pas 1,59 cm, on peut facilement l’emporter partout avec soi, ce qui devrait largement satisfaire les travailleurs en déplacement. Malgré cette finesse, on peut en plus profiter d’une connectique suffisamment étendue, avec deux ports USB-A, deux ports USB-C et un port jack 3,5 mm.

Côté écran, Lenovo a misé sur une dalle LCD de 14,5 pouces offrant une définition 3K (3 072 × 1 920 pixels), soit l’assurance de visionner des images bien détaillées et nettes. Parfait pour les créateurs, donc. Ajoutons à cela une couverture totale du spectre sRGB, qui n’est certes pas la meilleure gamme de couleurs possible, mais qui permet tout de même à l’écran d’afficher des couleurs précises et fidèles ; cela reste bien utile pour celles et ceux qui font du traitement photo. Le tout est complété par un taux de rafraîchissement de 120 Hz : la fluidité est donc excellente. Un bon point pour les gamers, donc.

Une RTX 3050 dans un ultraportable

Dans les entrailles du Lenovo Yoga Slim 7 Pro X, on trouve tout d’abord une puce Ryzen 7 6800HS octo-core cadencée à 3,2 GHz (boost jusqu’à 4,7 GHz), capable d’effectuer un grand nombre de tâches simultanément. Ce CPU parvient même à optimiser l’autonomie de la machine. Il est par ailleurs épaulé par 16 Go de mémoire vive pour plus de rapidité et une meilleure gestion du multitâche.

Autre pièce maîtresse de ce Lenovo Yoga Slim 7 Pro X, son GPU RTX 3050. Il s’agit là d’une ancienne carte graphique, qui est toujours capable de lancer des jeux AAA en Full HD. Les fonctionnalités IA de Nvidia, comme le DLSS et le ray-tracing (qui peut toutefois réduire fortement les FPS), sont aussi de la partie. Bien sûr, les performances de ce laptop ne seront pas comparables à celles d’une vraie machine gaming, mais pour du jeu occasionnel, c’est vraiment pas mal.

Enfin, cet ultrabook est équipé d’un SSD de 512 Go, qui rend la machine plus réactive avec des temps de chargement réduits et des lancements rapides.

